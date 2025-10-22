Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
Путин назначил Удовиченко спецпредставителем по границам с СНГ
Президент России подписал указ о назначении Николая Удовиченко специальным представителем по вопросам делимитации и демаркации границы России с государствами – участниками СНГ.
Указ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Удовиченко Николая Николаевича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами – участниками Содружества Независимых Государств», – сказано в документе.
Также на него возложены обязанности по проведению работ по делимитации и демаркации границы с Абхазией, Грузией и Южной Осетией.
Ранее Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве.