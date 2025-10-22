В Госдуме дали совет, как не страдать от инфобалагана

Депутат Матвейчев: Против инфобалагана помогает «период охлаждения»

Tекст: Татьяна Косолапова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы не собирается проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время в Венгрии, «инфобалаганом партии войны».



«Во-первых, нужно осознавать, что интернет – это поле войны. Во-вторых, девяносто процентов всего в интернете – это ложь и манипуляции. Поэтому для того, чтобы не страдать от инфобалагана, никогда и ничего нельзя воспринимать за чистую монету. Это касается абсолютно любой информации из любых источников», – говорит Матвейчев.

Кроме того, он подчеркивает, что после любой увиденной новости, даже если кажется, что она опубликована авторитетным изданием, проверенным годами, не стоит выдавать реакцию сразу. В том числе непосредственно ту, которую от человека совершенно не ждут. Также необходимо все время при прочтении какой-либо материала в Сети задавать себе вопрос: «что хочет от меня тот, кто запустил ту информацию, которую я сейчас вижу?»

«Враги России и враги мира хотят сейчас сорвать мирный процесс, поэтому сейчас будет море лжи», – предупреждает собеседник. Он призывает не реагировать и не обращать внимания на подобного рода вбросы со стороны СМИ всех стран мира.

Не поможет в проверке информации и несколько источников, даже если они и российские, и иностранные, считает депутат. Ложь запускают тоже по нескольким источникам. «Самое главное – как в случае с мошенниками – период охлаждения. Прочитал новость – не делай выводы, не выдавай эмоции и другие реакции, подожди несколько дней и увидишь, что изменится и новость, и твое отношение к ней», – заключил Матвейчев.

Ранее Трамп сообщил, что он все еще не решил, состоится ли его встреча с российским президентом, и подчеркнул важность продуктивности такого диалога.