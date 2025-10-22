Стало известно о рекордных потерях Jaguar Land Rover из-за действий хакеров

Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
The Times: Потери Jaguar Land Rover из-за хакеров достигли 2,7 млрд долларов
В результате кибератаки, полностью или частично парализовавшей работу предприятий Jaguar Land Rover на пяти континентах, убытки компании составили 2,7 млрд долларов, сообщает The Times.
Убытки Jaguar Land Rover от кибератаки достигли почти 2,7 млрд долларов. Масштабный инцидент стал самой дорогостоящей кибератакой в бизнес-истории Британии: работа заводов JLR и ряда поставщиков по всей стране была остановлена на пять недель. Согласно предварительным подсчетам, потери компании составили около 2 млрд фунтов стерлингов, передает ТАСС.
По данным Центра кибермониторинга, атака затронула более 5 тыс. предприятий и организаций, связанных с JLR. В британских подразделениях Jaguar Land Rover заняты 34 тыс. человек, а вся цепочка поставок объединяет порядка 120 тыс. сотрудников, что делает последствия взлома критическими для отрасли.
Оценки ущерба могут увеличиться в зависимости от сроков восстановления производства и стабильности поставок. Чтобы смягчить последствия кризиса, правительство Британии выделило компании гарантию по кредиту на сумму 1,5 млрд фунтов, что составляет примерно 2 млрд долларов. Частичное возобновление производства произошло, но к полной загрузке заводы вернутся не раньше января.
Затраты на устранение последствий атаки варьируются от 1,6 до 2,1 млрд фунтов, при этом в эту сумму не входят расходы на усовершенствование ИТ-безопасности. В JLR отказались комментировать итоги исследования, отмечает агентство.
Отмечается, что деятельность компании значительно нарушена с 31 августа и до сих пор полностью не восстановлена, а атака затронула объекты JLR не только в Британии, но также в Бразилии, Индии, Китае и Словакии. По версии экспертов, за кибератакой может стоять та же группа хакеров, что ранее нанесла ущерб сетям Marks & Spencer и Co-Op, сумма которого оценивается в 440 млн фунтов.
Ранее британский производитель Jaguar Land Rover приостановил экспорт своих автомобилей в США в апреле из-за введения 25-процентных пошлин.
Компания решила временно прекратить поставки, чтобы оценить последствия этого решения.