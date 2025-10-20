Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
На нашедшего пакет с деньгами москвича возбудили дело о краже
В центре Москвы задержан 62-летний мужчина, которого подозревают в хищении иностранной валюты на сумму свыше 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.
Установлено, что потерпевший вместе с супругой проходил по Новослободской улице, когда у него из кармана куртки выпал пакет с деньгами, передает РИА «Новости».
Потерпевший самостоятельно пытался найти пропажу, однако его поиски не увенчались успехом, после чего он обратился в правоохранительные органы. Полицейские выяснили, что подозреваемый шел за потерпевшим, заметил выпавший пакет, забрал его и распорядился деньгами по своему усмотрению.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в ведомстве. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет.
В МВД подчеркнули, что обнаружение чужого имущества с последующим присвоением без уведомления полиции или органов местного самоуправления приравнивается к краже.
Ранее адвокат Алексей Гавришев предупреждал, что при обнаружении кошелька на улице следует попытаться найти владельца или отнести находку в полицию, иначе возможна уголовная или административная ответственность.