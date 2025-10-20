Ученые спрогнозировали скорую стабилизацию вспышечной активности на Солнце

Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.0 комментариев
Ученые ИКИ РАН спрогнозировали стабилизацию вспышечной активности на Солнце
В лаборатории солнечной астрономии РАН сообщили, что уровень вспышечной активности на Солнце в ближайшее время приблизится к полной стабилизации.
Вспышечная активность на Солнце постепенно приближается к полной стабилизации, пишут в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, за последние сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а солнечные вспышки отмечались как умеренно повышенные, но их интенсивность снижалась и не представляла угрозы для Земли.
Специалисты прогнозируют, что в ближайшие сутки геомагнитная активность сохранится на низком уровне, хотя не исключают вероятность слабых остаточных возмущений. Вспышечная активность, по их оценке, будет продолжать снижаться и близка к полной стабилизации.
Ожидается, что подобная тенденция позволит избежать негативных эффектов космической погоды для жителей Земли и технических систем. Ученые продолжают наблюдения и будут информировать о любых изменениях ситуации.
Напомним, в конце прошлой недели Земля вошла в поток плазмы, исходящий из корональной дыры на Солнце.
18 октября на Солнце произошли две сильные вспышки.
Ученые РАН ранее предупреждали о росте корональной дыры на Солнце.