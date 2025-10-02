В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
В Варшаве стартовал конкурс пианистов имени Шопена с участием россиян
Российские пианисты прошли на конкурс им. Шопена в Варшаве
В Варшаве на сцене Национальной филармонии открыли XIX Международный конкурс пианистов имени Фредерика Шопена, где выступят двое участников из России.
Международный конкурс пианистов имени Фредерика Шопена стартовал в Варшаве, сообщает ТАСС. Торжественное открытие прошло в Национальной филармонии гала-концертом, участие в котором приняли претенденты со всего мира.
В жюри вошла российская пианистка Юлианна Авдеева, победительница конкурса 2010 года.
В заключительном этапе нынешнего конкурса, который включает три тура и финал, выступят 85 участников. Среди них Андрей Зенин из Сочи, уже участвовавший в отборе в 2021 году, и выпускник Московской консерватории Филипп Лынов – лауреат первой премии конкурса имени Падеревского 2019 года в Быдгоще.
Конкурс проходит в 19-й раз, впервые он состоялся в 1927 году и считается одним из старейших и самых престижных музыкальных соревнований мира. После Второй мировой войны соревнование возобновилось и проводится каждые пять лет. Единственным российским победителем остается Юлианна Авдеева, выигравшая конкурс в 2010 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главные российские оркестры, лауреаты международных конкурсов и молодые таланты соберутся на недельном музыкальном марафоне под открытым небом в историческом центре Суздаля.
В Сочи прошел гала-концерт, посвященный открытию XVIII фестиваля искусств Юрия Башмета, который представил разнообразие музыкальных стилей и эпох.