Мишустин провел встречу с педагогами в НЦ «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

Визит Мишустина в НЦ «Россия» был приурочен ко Дню среднего профессионального образования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Премьер-министр осмотрел выставку «85 лет системе СПО: сила в мастерстве», где представлены этапы развития системы со времен Петра I до конца 1980-х годов и выдающиеся выпускники, такие как Юрий Гагарин и Сергей Королев.

Мишустин начал экскурсию с исторической экспозиции, после чего встретился с победителями и финалистами конкурса «Мастер года». «Система СПО готовит специалистов, без которых невозможно развитие ни одной отрасли экономики, промышленности», – заявил он в ходе встречи.

Премьер-министр подчеркнул, что выпускники колледжей получают качественное образование, нужное стране для достижения национальных целей, а преподаватели постоянно повышают квалификацию на ведущих предприятиях. Мишустин добавил, что в России действует более 3,2 тыс. колледжей, где по 500 специальностям обучается около 4 млн студентов.

Отдельное внимание уделили кластеризации образовательных процессов и взаимодействию учебных заведений с индустриальными партнерами. Независимые эксперты, по словам главы правительства, высоко оценивают подготовку выпускников колледжей, более 80% которых находят работу по специальности в крупных компаниях.