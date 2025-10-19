Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, трое иностранных наемников, служивших в рядах ВСУ, оказались под минометным обстрелом бойцов группировки войск «Днепр», передает РИА «Новости». «Баллон» сообщил, что наемники бросили двух своих раненых товарищей и поспешили скрыться, не оказав им даже первую помощь.

По его словам, противники были замечены при копке окопов, после чего были опознаны как наемники по американским и натовским шевронам. «Наши »птичники« это заметили и идентифицировали этих противников как наемников. Они так решили, потому что немного приблизились и увидели, что у них были американские шевроны у двух минимум людей, а у трех человек – натовские синие шевроны. И мы по ним начали работать. Успешно отработали. Двое человек были ранены 100%, трое человек просто убежали, оставили их там», – рассказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника в зоне спецоперации на Украине. Латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков в рядах ВСУ. The New York Times сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине.