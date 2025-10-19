Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
Трое наемников ВСУ сбежали, бросив раненых на Днепре
На правом берегу Днепра трое иностранных наемников ВСУ оставили своих раненых товарищей без помощи после минометного обстрела, рассказал заместитель командира взвода минометчиков «Днепра» с позывным «Баллон».
По его словам, трое иностранных наемников, служивших в рядах ВСУ, оказались под минометным обстрелом бойцов группировки войск «Днепр», передает РИА «Новости». «Баллон» сообщил, что наемники бросили двух своих раненых товарищей и поспешили скрыться, не оказав им даже первую помощь.
По его словам, противники были замечены при копке окопов, после чего были опознаны как наемники по американским и натовским шевронам. «Наши »птичники« это заметили и идентифицировали этих противников как наемников. Они так решили, потому что немного приблизились и увидели, что у них были американские шевроны у двух минимум людей, а у трех человек – натовские синие шевроны. И мы по ним начали работать. Успешно отработали. Двое человек были ранены 100%, трое человек просто убежали, оставили их там», – рассказал он.
