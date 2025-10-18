  • Новость часаПВО ночью сбила 41 беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря
    Советский самолет-амфибия доказывает важность противолодочной авиации
    Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»
    Фицо: Русские становятся на колени, только чтобы завязать шнурки
    NI: США используют конфликт Талибана и Пакистана для возвращения на авиабазу Баграм
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    CNN: Трамп обвинил Украину в стремлении к эскалации конфликта
    Зеленский назвал самый сложный для него вопрос на переговорах с Россией
    Трамп: Саммит России и США в Венгрии запланирован двусторонним, а Зеленский будет «на связи»
    ФСБ рассекретила массовые захоронения жертв нацистов в Константиновке
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    18 октября 2025, 09:20 • Новости дня

    СФ обсудил увеличение штрафов за продажу алкоголя с нарушениями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Федерации обсудил возможность увеличения штрафов за нарушение правил продажи алкоголя до 500 тыс. рублей для юридических лиц, сообщил первый зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству Артем Шейкин.

    По его словам, Совет Федерации рассматривает возможность повышения штрафов за нарушение правил розничной продажи алкоголя, передает ТАСС. Шейкин рассказал, что обсуждается рост штрафов для должностных лиц до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей.

    Сенатор отметил, что в регионах по-прежнему фиксируются случаи продажи алкоголя вблизи школ, детских садов и в неустановленное время. По его словам, действующие штрафы часто не оказывают должного сдерживающего эффекта на недобросовестных предпринимателей.

    «Вместе с правительством Амурской области мы прорабатываем инициативы сразу по нескольким направлениям. Первое – это увеличение размера административных штрафов в части ответственности за нарушение правил розничной продажи алкоголя», – заявил Шейкин. Он подчеркнул, что новые меры должны усилить борьбу с нелегальным оборотом.

    Кроме того, предлагается разрешить органам контроля начинать административные производства не только после проверок, но и по сообщениям граждан, если есть достаточно данных о нарушениях. Такой механизм, по мнению Шейкина, поможет быстрее реагировать на сигналы от жителей и обеспечит неотвратимость наказания для нарушителей.

    Сенатор также считает важным развивать профилактические меры, поддерживать легальный бизнес и вести разъяснительную работу с населением о рисках нелегального алкоголя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России показал рост продаж только один сегмент алкогольной продукции. Десять человек погибли от отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем. В Ереване заподозрили Грузию в блокировке поставок армянского коньяка в Россию.

    17 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Рэпер Macan объявил о начале срочной службы

    Рэпер Macan объявил о начале срочной службы с 28 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Андрей Косолапов, выступающий под именем Macan, подтвердил, что отправится на срочную военную службу в конце ноября.

    Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, объявил о дате своего призыва на срочную службу в армии, передает ТАСС. В видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале, музыкант опроверг слухи о том, что он уехал из страны или скрывается.

    «В последнее время огромное количество неправдивых инфовбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», – заявил Косолапов.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Macan должен был явиться в военкомат 15 октября, однако он не появился в пункте сбора. Сам исполнитель ранее публиковал фотографию из призывного пункта в социальных сетях и заявлял, что будет проходить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер и рэпер Глеб Калюжный появился у призывного пункта с выбритой головой на черном Gelandewagen в сопровождении родственников.

    Рэпер Vacio встал на воинский учет и прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста. Рэперу Мирону Федорову (Oxxxymiron) предписали выплатить штраф за дискредитацию ВС России по решению Ленинского райсуда Петербурга.


    17 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута

    Политолог Баширов сравнил два маршрута для полета Путина в Венгрию на встречу с Трампом

    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет Владимира Путина на саммит в Будапешт вряд ли будет проходить через Польшу. Более перспективным выглядит «южный маршрут»: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее был анонсирован саммит Путина и Трампа. Ожидается, что он состоится в Будапеште.

    «В случае с Аляской, где в августе состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, безопасность полета российского «борта № 1» гарантировали США, и американские истребители на некотором участке сопровождали Ил-96-300ПУ», – напомнил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов, отметив, что анонсированная встреча лидеров в Будапеште вызывает вопросы о маршруте и обеспечении защиты делегации России.

    «В нейтральном воздушном пространстве борт будет сопровождать наша авиация. Но далее речь пойдет о заходе в воздушное пространство стран НАТО – потребуется разрешение», – рассуждает политолог. Баширов упомянул в этой связи недавний инцидент в небе Эстонии: российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а власти прибалтийской республики раздули скандал и обвинили Москву в якобы нарушении границ.

    «Северный маршрут через Польшу – не очень хороший вариант, и он, скорее всего, будет отвергнут. На мой взгляд, более перспективным выглядит южный маршрут: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия. Там есть наши ПВО, могут лететь наши истребители. «Узкий» момент – это пролет над странами Североатлантического альянса: Турцией и Болгарией», – полагает спикер.

    Стоит учитывать, что та же Болгария и Сербия ратифицировали Римский статут МУС. Однако, по мнению Баширова, это не станет препятствием. «Я думаю, что американская сторона даст гарантии. Вероятно, истребители ВВС США сопроводят «борт № 1», – отметил Баширов.

    Военкор Александр Коц считает наиболее вероятным вариантом маршрут Каспий – Иран – Турция – Средиземноморье – Черногория – Сербия – Будапешт. По его мнению, поскольку общей границы с Венгрией у нас нет, а та, в свою очередь, не имеет выхода к морю, и «телепортационную кабину пока не изобрели», надо выбирать из нескольких зол меньшее.

    «Было бы, конечно, символично пролететь напрямую над Украиной. И с высоты наблюдать вспышки рвущихся от гнева дуп. Но этот маршрут, пожалуй, из разряда помечтать. Слишком очевиден риск атаки на «борт № 1», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    «Лететь через Белоруссию и Польшу с пролетом через Словакию… Ну вы сами видите в этом предложении слово «Польша». Из Черного моря через Румынию? Тоже из области экзотики с неоправданным риском. Как и северный маршрут через Балтику, Германию и Австрию. Вспоминаем неопознанные дроны», – продолжил он.

    «В любом случае непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности. А уж британцы со своими самостийными питомцами как сейчас расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость», – заключил Коц.

    Ранее по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что президенты России и США могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею» встретиться в этом европейском городе. Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять саммит между Путиным и Трампом, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он немедленно позвонил Трампу, после разговора сообщил, что подготовка к саммиту Россия – США идет полным ходом, и даже назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными. В частности, впечатлениями от беседы в соцсети Truth Social поделился сам глава Белого дома.

    Трамп считает, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского конфликта. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Штатов за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы также обсуждались перспективы торговли между США и Россией после окончания украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, чего ждать России и миру от нового саммита Путина и Трампа.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    17 октября 2025, 19:45 • Новости дня
    Фицо: Русские становятся на колени, только чтобы завязать шнурки
    Фицо: Русские становятся на колени, только чтобы завязать шнурки
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления в парламенте Словакии жестко раскритиковал бывшего главу правительства Британии Бориса Джонсона за его политику в отношении России.

    По словам Фицо, Джонсон лоббировал продолжение военных действий на Украине с целью «поставить Россию на колени», передает РИА «Новости».

    «Русский становится на колени только, когда хочет завязать себе шнурки», – заявил Фицо, отметив, что стратегия британского политика полностью провалилась.

    Премьер также напомнил, что Джонсон оказался в центре скандала из-за получения «пожертвования» от оружейного олигарха, занимающегося производством беспилотников для Украины. Фицо указал, что этот факт ставит под сомнение искренность и чистоту намерений бывшего британского премьера.

    В мае в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    17 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»
    Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага, сообщают информационные агентства.

    Как отмечает РИА Новости, белый, синий и красный цвета на галстуке располагались в том же порядке, что и на триколоре России: сверху белая полоса, затем синяя и красная. Хотя такие цвета присутствуют и на флаге США, их последовательность на галстуке главы Пентагона, который находился напротив президента Украины, совпала с российским вариантом.

    Остальные представители американской администрации, включая самого Трампа, предпочли однотонные галстуки, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп высказал оптимизм по поводу урегулирования конфликта на Украине на встрече с Зеленским. Трамп также выразил надежду на скорое завершение конфликта без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Летом Пентагон опубликовал в соцсетях поздравление по случаю Дня флага США, при этом на прикрепленном изображении можно увидеть «российский триколор».

    17 октября 2025, 15:36 • Новости дня
    Президент Черногории объявил об изменении визового режима для россиян
    Президент Черногории объявил об изменении визового режима для россиян
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Черногория в ближайшее время приведет свои визовые правила в соответствие с требованиями Евросоюза, заявил президент страны Яков Милатович. Эта мера коснется и россиян, которые сейчас могут приезжать без визы на срок до 30 дней.

    Милатович в интервью европейскому изданию Politico заявил: «Мы пытаемся отсрочить введение виз, чтобы сохранить наш туристический сектор», передает ТАСС.

    При этом Милатович подчеркнул, что введение новых визовых правил – вопрос ближайшего времени, и Черногория «очень скоро» перейдет к стандартам ЕС. Президент также указал, что страна сейчас находится «в некотором вакууме», так как не имеет полного доступа к финансовым фондам Евросоюза.

    Милатович отметил, что его беспокоит приток российских инвестиций в экономику Черногории. Сейчас граждане России могут посещать страну без визы на срок до 30 дней, однако после ужесточения визового режима правила для них станут строже.

    Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Черногория достигла всех необходимых критериев для вступления в Европейский союз.

    17 октября 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп объяснил выбор Венгрии местом саммита с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана является безопасной площадкой для переговоров, у Орбана нет множества проблем, которые есть в других странах, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя выбор места встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп отметил, что и ему, и Путину нравится премьер-министр Венгрии, подчеркнув, что Венгрия – «безопасная страна, они делают очень хорошую работу», передает ТАСС.

    Трамп заявил журналистам, что Орбан является «очень хорошим лидером в вопросе управления страной». По словам американского президента, в Венгрии нет проблем, которые наблюдаются в других государствах. «Поэтому мы решили, что остановим выбор на Викторе Орбане, и я думаю, что он устроит очень хороший прием», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    17 октября 2025, 14:56 • Новости дня
    В Запорожской области погиб сын командующего армией ЮВО Марзоев

    Меняйло сообщил о гибели в зоне СВО сына командующего армией ЮВО Марзоева

    В Запорожской области погиб сын командующего армией ЮВО Марзоев
    @ sergeimeniaylo

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне СВО в Запорожской области погиб гвардии лейтенант Василий Марзоев, командир разведвзвода и сын командующего 18-й армией ЮВО, сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.

    Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что гвардии лейтенант Василий Марзоев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

    Марзоев был командиром разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. За проявленные мужество и героизм он представлен к званию Героя России посмертно. Меняйло выразил соболезнования родственникам и близким погибшего офицера.

    Василий Марзоев был потомственным военным, сыном генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, командующего 18-й армией Южного военного округа. Его дядя, полковник Станислав Марзоев, заместитель командующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа, погиб в Чечне в 2002 году. Меняйло отметил, что вместе с Станиславом Марзоевым участвовал в контртеррористической операции на Кавказе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания.

    17 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    Стало известно о заработке Макаревича в России с начала СВО

    Макаревич заработал около 5 млн рублей на вкладах в России с начала СВО

    Стало известно о заработке Макаревича в России с начала СВО
    @ Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) за почти три года с начала спецоперации на Украине заработал почти 5 млн рублей на процентах по вкладам в российских банках.

    Андрей Макаревич с начала спецоперации заработал на процентах по вкладам в российских банках 4 млн 854 402 рубля, а также продолжает получать высокую пенсию, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Размер его пенсии составляет почти 90 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что в ее сумму входят доплаты: 41 955 рублей – за народного артиста РФ, а также 29 119 рублей – за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Ранее сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич* продолжает владеть домом в Подушкино в Московской области.

    Федеральная налоговая служба ранее закрыла компанию Макаревича из-за недостоверных сведений.

    Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием лишить Макаревича гражданства России после его высказываний о народной артистке СССР Александре Пахмутовой.

    17 октября 2025, 19:20 • Новости дня
    Глава Башкирии сообщил о пострадавших при взрыве на предприятии «Авангард»

    Глава Башкирии Хабиров сообщил о пострадавших при взрыве на предприятии «Авангард»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии пострадали люди, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

    Хабиров в своем Telegram-канале заявил: «На предприятии «Авангард» в Стерлитамаке в одном из цехов произошел взрыв. Причины произошедшего устанавливаются. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь».

    Кроме этого, Хабиров отметил, что здание цеха получило серьезные повреждения. Сейчас сотрудники эвакуированы, а на месте работают экстренные службы.

    Напомним, в пятницу в цехе предприятия «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии произошел взрыв.

    17 октября 2025, 14:08 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила об отсутствии запрета на визит Путина в ЕС
    Еврокомиссия заявила об отсутствии запрета на визит Путина в ЕС
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские санкции не содержат ограничения, запрещающего президенту России Владимиру Путину и главе МИД России Сергею Лаврову посещать страны Евросоюза, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

    «Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий [для проведения саммита в Венгрии] нет», – сказала она, передает ТАСС.

    В то же время представитель ЕК Олоф Джилл отметил, что вопрос о разрешении пролета самолета президента России в воздушном пространстве стран Евросоюза по пути в Венгрию находится в компетенции правительств этих государств.

    Напомним, после телефонных переговоров с Путиным президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с российским лидером в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа.

    Политолог Марат Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сравнил два маршрута для полета Путина в Венгрию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине.

    17 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС

    Авиаэксперт Пантелеев: Безопасность полета Путина в Венгрию потребует политических договоренностей

    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет президента России Владимира Путина на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию над нейтральными водами Черного моря будут сопровождать самолеты ВКС. Маршрут же над другими странами станет результатом политических договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Логично предположить, что российский президент полетит в Венгрию над Черным морем. Но детали маршрута, думаю, будут держаться в секрете, поскольку угрозы со стороны Украины нельзя сбрасывать со счетов», – сказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Технически есть возможность и полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает он.

    «Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

    «В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – резюмировал эксперт.

    Ранее по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что главы государств могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею». Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять встречу, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он обсудил этот вопрос с Трампом, после чего сообщил о подготовке к саммиту Россия – США, и назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу примет в Белом доме Владимира Зеленского. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными.

    В соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского кризиса. Он также отметил, что российский лидер поблагодарил первую леди Меланию за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы обсуждались и перспективы торговли между США и Россией после окончания СВО. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего ждать от новой встречи Путина и Трампа.

    17 октября 2025, 18:49 • Новости дня
    Умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

    Театр «На Литейном» сообщил о смерти актрисы Людмилы Егоровой

    Умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»
    @ naliteinom.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса Театра «На Литейном» Людмила Егорова ушла из жизни на 85-м году. Она посвятила сцене более пятидесяти лет.

    О смерти заслуженной артистки сообщил Театр «На Литейном» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В сообщении отмечается: «С прискорбием сообщаем, что 15 октября не стало актрисы Театра »На Литейном« Людмилы Ивановны Егоровой».

    Артистка начала свой путь в искусстве в восемнадцать лет на студии «Ленфильм», где ассистенты режиссера Александра Иванова пригласили ее на роль Варюхи в фильме «Поднятая целина». После окончания Ленинградского Государственного института театра, музыки и кино в 1964 году она пришла в Театр драмы и комедии, который ныне носит название Театр «На Литейном».

    В официальном сообщении театра подчеркивается: «Органичная, многогранная, женственная, с особым неповторимым обаянием, она поражала зрителей своим дарованием: как в первой роли в спектакле «Недотрога», так и в последующих работах». Среди ее значимых театральных работ – спектакли «Мораль Пани Дульской», «Женитьба Белугина», «Том – большое сердце», «Чужая кровь», «Мера за меру», «Собачье сердце».

    Также Егорова сыграла ряд ролей в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера-3. Хроники убойного отдела», «Тайны следствия».

    Театр «На Литейном» выразил глубокие соболезнования родным и близким, отметив, что Егорова до последних дней радовала зрителей своей игрой и останется в памяти поклонников и истории театра. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народная артистка РСФСР Нина Гуляева скончалась на 95-м году жизни. Она была одной из ведущих актрис МХТ имени Чехова.

    17 октября 2025, 15:05 • Новости дня
    Крымский политолог назвал встречу Зеленского в США унижением

    Крымский политолог Мезюхо назвал встречу Зеленского в США унижением

    Крымский политолог назвал встречу Зеленского в США унижением
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская сторона продемонстрировала неуважительное отношение к Владимиру Зеленскому во время церемонии его прибытия в аэропорт, заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

    По словам Мезюхо, отсутствие высших должностных лиц при встрече самолета Зеленского стало знаком явного унижения, передает РИА «Новости».

    «В игнорировании встречи приезда Зеленского видно очевидное унижение, знаки неуважения и непочтения. Нет уже такого былого обожания. Отсутствие высших должностных лиц США при встрече самолета Зеленского – это явный сигнал, что от него будут требовать покорности, пристойного поведения и не потерпят хамства», – заявил политолог.

    Он отметил, что визит украинского лидера в США не будет легким, подчеркнув, что Зеленскому предстоит сложный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, Зеленский, вероятно, попытается «избежать второй выволочки» в Овальном кабинете Белого дома.

    Журнал Spectator писал, что президент России Владимир Путин сумел переиграть Владимира Зеленского перед его встречей с Дональдом Трампом.

    Трамп сообщил, что на встрече с Зеленским он планирует обсудить телефонный разговор с Путиным.

    17 октября 2025, 16:23 • Новости дня
    Миллер: Газоемкие предприятия покидают Европу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Газпрома Алексей Миллер рассказал о ситуации на европейском газовом рынке в интервью телеканалу «Россия-24».

    Он отметил, что Европа сталкивается с серьезными трудностями при закачке газа в подземные хранилища накануне зимнего сезона. Миллер отметил, что значительная часть промышленных предприятий, для которых необходимы крупные объемы газа, закрывается в Европе, передает ТАСС.

    По его словам, «предприятия, которые являются газоемкими, объективно газоемкими, покидают Европу и строят новые производства совершенно на других континентах, в других странах».

    Он подчеркнул, что уход таких производств негативно сказывается на экономике европейских государств и может привести к дальнейшему снижению промышленного потенциала региона. Миллер также отметил, что проблемы с наполнением газовых хранилищ могут создать дополнительные риски для энергобезопасности Европы в зимний период.

    Ранее Миллер сообщил, что поставки газа из России в страны Европы рассматривались как символ партнерства и взаимного сотрудничества с европейскими клиентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что спрос на газ в мире за последние десять лет рос самыми быстрыми темпами в энергетическом балансе. Средняя стоимость газа в Европе за январь–сентябрь выросла на 24% и составила 443 доллара за тысячу кубометров из-за роста спроса в отопительный сезон.

    17 октября 2025, 21:40 • Новости дня
    Трамп: Саммит России и США в Венгрии запланирован двусторонним, а Зеленский будет «на связи»
    Трамп: Саммит России и США в Венгрии запланирован двусторонним, а Зеленский будет «на связи»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии будет проходить в двустороннем формате, а Зеленский будет «на связи».

    По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский также примет участие, но дистанционно. «Вероятно, это будет двойная встреча, но... Зеленский будет на связи», – заявил американский президент в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Напомним, после телефонных переговоров с Путиным президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с российским лидером в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине.

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей?

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита?

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они.

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной».

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      Зеленский прилетел в США за «топором войны»

В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Непереводимый гений. Поч

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

