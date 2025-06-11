Ереван заподозрил Грузию в блокировке поставок армянского коньяка в Россию

Tекст: Денис Тельманов

Грузовики с коньяком из Армении долгое время стоят на территории Грузии, сообщает News.am. Проблема сохраняется уже свыше полутора месяцев, несмотря на обещания армянских властей решить вопрос в кратчайшие сроки.

Водители рассказывают, что их вынуждают переходить из одной комнаты в другую на терминале, никто не предоставляет четких разъяснений.

Один из водителей в прямом эфире заявил: «Сегодня 10 июня, это грузинский терминал, заходим в комнату, там никого нет. Нас гоняют из одной комнаты в другую. И это называется решением вопроса правительством. Все машины на улице армянские, водители в 30-градусную жару живут в кабинах автомобилей. Никто ничего нам не говорит».

По информации водителей, армянские машины сталкиваются с затягиванием экспертизы, их просят ждать неопределенное время, в то время как турецкие грузовики проходят быстрее. Некоторые отмечают, что армянские машины выгоняют с территории, а для турецких делают исключения.

Производители коньяка отмечают, что на пункте пропуска «Верхний Ларс» их продукция регулярно подвергается спонтанным лабораторным проверкам, что влечет огромные задержки и финансовые потери.

Министр экономики Армении Геворк Папоян ранее пообещал лично отправиться в Тбилиси для решения проблемы, однако по истечении нескольких недель визит так и не состоялся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламентская фракция «Честь имею» инициировала процедуру импичмента против премьер-министра Армении и предложила на пост главы правительства мэра Масиса.

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