Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Ереван заподозрил Грузию в блокировке поставок армянского коньяка в Россию
Грузовики с армянским коньяком уже более полутора месяцев не могут проехать через грузинскую границу из-за придирок таможни, сообщают армянские СМИ.
Грузовики с коньяком из Армении долгое время стоят на территории Грузии, сообщает News.am. Проблема сохраняется уже свыше полутора месяцев, несмотря на обещания армянских властей решить вопрос в кратчайшие сроки.
Водители рассказывают, что их вынуждают переходить из одной комнаты в другую на терминале, никто не предоставляет четких разъяснений.
Один из водителей в прямом эфире заявил: «Сегодня 10 июня, это грузинский терминал, заходим в комнату, там никого нет. Нас гоняют из одной комнаты в другую. И это называется решением вопроса правительством. Все машины на улице армянские, водители в 30-градусную жару живут в кабинах автомобилей. Никто ничего нам не говорит».
По информации водителей, армянские машины сталкиваются с затягиванием экспертизы, их просят ждать неопределенное время, в то время как турецкие грузовики проходят быстрее. Некоторые отмечают, что армянские машины выгоняют с территории, а для турецких делают исключения.
Производители коньяка отмечают, что на пункте пропуска «Верхний Ларс» их продукция регулярно подвергается спонтанным лабораторным проверкам, что влечет огромные задержки и финансовые потери.
Министр экономики Армении Геворк Папоян ранее пообещал лично отправиться в Тбилиси для решения проблемы, однако по истечении нескольких недель визит так и не состоялся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламентская фракция «Честь имею» инициировала процедуру импичмента против премьер-министра Армении и предложила на пост главы правительства мэра Масиса.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к смене главы Армянской апостольской церкви после обвинений в нарушении духовного обета. Никол Пашинян в ходе лекции в Ереванском госуниверситете заявил, что проигранная война с Азербайджаном позволила приобрести более суверенное, независимое и самостоятельное государство.