Участник программы «Время героев» Амиров стал федеральным инспектором в Пермском крае
Участник президентской программы «Время героев» Иван Амиров занял должность федерального инспектора по Пермскому краю.
Амиров вошел в первый поток программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. В мае прошлого года в числе 83 участников он завершил обучение, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В беседе с журналистами Амиров рассказал: «Рад, что стал членом большой семьи программы «Время героев» – это большая команда единомышленников, ориентированная на решение самых сложных задач в нашей стране. Моим наставником выступает Игорь Анатольевич Комаров, вместе мы работаем над системным развитием Приволжского федерального округа. В новой должности моя задача – обеспечить координацию исполнения федеральных инициатив и перевод лучших практик в конкретные проекты в регионах. В приоритете – повышение качества жизни граждан за счет улучшения социальных услуг и развития инфраструктуры».
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул, что государственная награда Амирова «За отличие в охране общественного порядка» свидетельствует о его мужестве и профессионализме, проявленных в ходе спецоперации на Украине. По мнению Комарова, такие кадры необходимы на государственной службе.
Иван Амиров родился в Саратове в 1986 году, окончил Поволжскую академию госслужбы имени Столыпина в 2010 году. За 18 лет службы он прошел путь от стажера до начальника отдела в управлении уголовного розыска по Саратовской области. В зоне спецоперации на Украине отвечал за обеспечение правопорядка и общественной безопасности, награжден медалью в 2023 году. Амиров женат, воспитывает троих детей.
Известно, что 60 других участников программы «Время героев» также перешли на новые должности. Среди них – полномочный представитель президента в УФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Кроме того, герой России Владимир Сайбель стал заместителем председателя президентской комиссии по делам ветеранов, а Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.