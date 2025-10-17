  • Новость часаЗеленский в США встретился с производителем ракет «Томагавк» и систем «Пэтриот»
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    17 октября 2025, 09:24 • Новости дня

    В Риме взорвали автомобиль известного журналиста Рануччи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобиль и имущество итальянского журналиста-расследователя Сигфридо Рануччи пострадали от сильного взрыва, который произошел возле его дома в столице Италии.

    О происшествии рассказал сам журналист, ведущий программы Report на государственном телеканале Rai, передает ТАСС.

    Вечером в четверг на юге Рима прогремел мощный взрыв, в результате которого были повреждены автомобили Рануччи и его дочери, а также фасад здания, возле которого они стояли. Никто из людей не пострадал.

    «Моя дочь прошла там незадолго до взрыва, она могла бы погибнуть», – приводит слова Рануччи издание Corriere della Sera.

    По его мнению, взрыв связан с тем, что программа Report должна представить новые расследования, а сам инцидент он расценивает как попытку давления.

    На месте происшествия работают специальные подразделения полиции и пожарные. Ведутся все необходимые проверки и экспертизы. Журналист также добавил, что, по предварительным данным, взрывные устройства были заложены непосредственно под автомобилем.

    На видеозаписях с места ЧП виден автомобиль с серьезными повреждениями капота и разбросанными вокруг обломками. Ранее Рануччи оказывался в центре общественного внимания из-за резонансных тем своих журналистских расследований.

    Ранее военкор РИА «Новости» Иван Зуев погиб в результате удара украинского дрона в Запорожской области. Военкор РИА «Новости» Юрий Войткевич получил тяжелое ранение, его прооперировали.

    16 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о недопустимости роста тарифов из-за энергодефицита

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что затраты энергокомпаний, возникающие при реализации мероприятий по устранению энергодефицита, не должны включаться в тарифы и перекладываться на потребителей.

    Путин отметил наличие локальных дефицитов электроэнергии, особенно в районах строительства крупных индустриальных, транспортных и логистических проектов, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что покрывать этот дефицит необходимо за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования и ввода новых электростанций.

    «Затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей», – заявил президент. Он добавил, что ожидает от правительства России предложений по более гибким решениям, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в топливно-энергетический комплекс.

    Глава государства сообщил, что обсуждение этих предложений пройдет на отдельном совещании в ближайшее время.

    В июле в российских регионах изменились тарифы на ЖКУ.

    16 октября 2025, 18:15 • Новости дня
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне открыл дело о передаче в госказну ФРГ свыше 720 млн евро, замороженных на счету российского банка.

    Судебное производство во Франкфурте-на-Майне по делу о конфискации более 720 млн евро, замороженных на счету российского банка, началось по запросу Генпрокуратуры ФРГ, передает ТАСС. В инстанции отметили, что банк попал под санкции Евросоюза еще в июне 2022 года, однако его название не раскрывается.

    Сразу после заморозки средств неизвестные ответственные лица банка предприняли попытку вывести более 720 млн евро, однако операция была заблокирована. После этой попытки в Германии было возбуждено дело по подозрению в нарушении запрета на распоряжение замороженными средствами.

    Сейчас рассматривается вопрос о передаче этих средств в государственную казну ФРГ. В сообщении суда подчеркивается, что по делу будет назначено разбирательство по существу, однако дата слушания пока не определена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов западных стран планируют обсудить механизмы конфискации суверенных активов России в ходе осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

    Ранее Еврокомиссия обратилась к странам Группы семи, в первую очередь к Британии и Канаде, с призывом экспроприировать суверенные активы России в их юрисдикциях.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.



    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    16 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о крахе европейской промышленности

    Путин заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций

    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    По его словам, под политическим давлением многие страны Европы прекратили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что обернулось для них падением промышленного производства и ростом стоимости энергоносителей, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в результате таких решений в Евросоюзе наблюдается падение оборотов промышленности, повышение цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, а также общее снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики региона.

    Глава государства отметил, что по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года оказался на 1,2% ниже показателей 2021 года. Он также добавил, что в Германии спад промышленного производства достиг 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.

    Ранее Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики.

    16 октября 2025, 12:18 • Новости дня
    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков

    Депутат Колесник: Российские военные разубедят генсека НАТО Рютте не словом, а делом

    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные могут опровергнуть слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что они «не умеют управлять истребителями и бросать якоря». Но большинству гражданского населения европейских стран НАТО это не понравится, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

     «Я бы посоветовал генсеку НАТО Марку Рютте извиниться за свои слова о том, что «русские пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь». А то ведь человек «иногда внезапно смертен», как сказал булгаковский персонаж «Мастера и Маргариты» Воланд», – предупредил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Российские военные могут и разубедить Рютте, причем, не словами, а делом. Но боюсь, большинству гражданского населения европейских стран НАТО может не понравиться умение наших пилотов и моряков завоевывать превосходство в воздухе и закрепляться в портах стран Северной Европы», – продолжил парламентарий.

    «Считаю нужным также обратить внимание Рютте на историю «боевой славы» самих сил НАТО. На их счету победы над странами вроде Гренады, по сути, не имеющей вооруженных сил. Тогда как с чуть более сильными армиями, вроде вьетнамской или афганской, они уже испытывали проблемы. А по сути – вылетали оттуда, что называется, пинком под зад», – напомнил собеседник.

    «В целом, если бы все было так, как хочет Рютте, то геополитический расклад в мире был бы несколько иной. Но Россия продолжает отстаивать свои интересы перед лицом претендующего на гегемонию Запада. Это происходит в том числе в рамках СВО», – указал он.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал «не преувеличивать возможности России», передает Telegram-канал Baltnews. «Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь. Если бы НАТО было слабее, то мы сбили бы русских немедленно. Но будучи сильнее, мы будем аккуратно выводить их из нашего воздушного пространства. Я убежден, что Китай попросит «бумажного тигра» в Москве атаковать страны НАТО в Европе для отвлечения внимания от Тайваня», – сказал он.

    «Рютте выбрал странную риторику для «деэскалации», призывая «не относиться к России серьезно», но увеличить при этом расходы на оборону», – заметил Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, в своем Telegram-канале.

    «Ему, действительно, стоило лучше учить историю и зарубить себе на носу, чем заканчиваются авантюры против ведущей мировой державы с развитым военным и ядерным потенциалом. Мы не тягаемся мощью с НАТО и не собираемся нападать на страны Альянса. Но «несерьезно» относиться к возможностям передового российского оружия могут только недоучки-камикадзе», – подчеркнул он.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий, и противоречат желанию самих военных вступать в бой.

    16 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Юшков оценил последствия диверсии Британии и Украины против «Турецкого потока»

    Эксперт Юшков: Диверсия против «Турецкого потока» испортит отношения Анкары с Киевом и Лондоном

    Юшков оценил последствия диверсии Британии и Украины против «Турецкого потока»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе могут считать, что подрыв европейской нитки «Турецкого потока» отрежет Европу от российского газа и при этом не навредит Турции. Однако такие возможные аргументы тех, кто планирует диверсию, сомнительны. Реализация операции приведет к ухудшению отношений Анкары и Запада, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он прокомментировал данные ФСБ о планах Британии и Украины.

    «Турецкий поток» состоит из двух параллельных ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м в год. Одна предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая – для транзита через территорию Турции в страны Европы», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Он уточнил, что разделение ниток на «турецкую» и «европейскую» условное, поскольку «объемы могут перетекать». Поэтому возможный аргумент тех, кто планирует диверсию, о том, что цель – отрезать только Старый Свет от российских энергоресурсов – сомнительный. По словам собеседника, подрыв газопровода ударит по интересам Анкары.

    «Россия – крупнейший поставщик газа в Турцию. Ей необходим действующий «Турецкий поток». Дело в том, что все законтрактованные объемы не прокачать только лишь по «Голубому потоку». А других маршрутов поставок фактически не осталось, ведь Украина перекрыла транзит», – пояснил Юшков, спрогнозировав, что реакция Анкары на возможную диверсию будет крайне негативной.

    Если британские и украинские спецслужбы совершат теракт, то отношения турецкой республики и с Западом, и с Украиной испортятся, считает эксперт. «У Турции есть способы «нанести ответный удар» – например, ущемить западные интересы на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Я думаю, что это является существенным сдерживающим фактором для Киева и его союзников», – детализировал аналитик.

    Возможный подрыв «Турецкого потока» приведет к последствиям и для России. «С 2022 года мы сократили поставки газа в Европу, а значит, и добычу, примерно на 130-140 млрд куб. м. В случае диверсии на газопроводе мы будем вынуждены сократить еще примерно на 16 млрд куб. м, а с учетом поставок непосредственно на турецкий рынок – около 33 млрд. куб. м. Эти объемы важны, потому что 30% от рыночной стоимости – это экспортная пошлина, которая идет напрямую в бюджет», – заключил Юшков.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Москва располагает информацией о подготовке Лондоном и Киевом диверсий против газопровода «Турецкий поток». По его словам, британские спецслужбы планируют задействовать боевых пловцов для атак на российские объекты критически важной инфраструктуры.

    Диверсии готовятся «с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов». Имеются достоверные данные, что именно под патронажем Британии на территории России уже совершаются теракты, добавил глава ФСБ. В частности, инструкторы британских спецподразделений SAS и MI6 спланировали удары БПЛА по Каспийскому трубопроводному консорциуму, сказал Бортников.

    Лондон также причастен к операции «Паутина», в ходе которой беспилотники ВСУ атаковали российские аэродромы. Директор ФСБ напомнил, что операция была осуществлена накануне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня. «Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском авторстве диверсии», – сказал он.

    По словам Бортникова, страны НАТО причастны к появлению якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Евросоюза. «У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб. Особенно после привязки провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России», – сказал он, отметив, что провокации с БПЛА происходят в период обсуждения планов по созданию европейской коалиции для отправки войск на Украину.

    Напомним, в январе 2025 года Минобороны сообщало о попытке ВСУ ударить по компрессорной станции «Русская», которая закачивает газ в «Турецкий поток». ПВО сбила все беспилотники, пострадавших не было. Обломки БПЛА незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. В Кремле атаку назвали продолжением линии энергетического терроризма Киева.

    16 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия нанесла массированный удар по украинским объектам газовой энергетической инфраструктуры в ответ на террористические атаки киевского режима по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Россия ударила в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами. Целью ударов были объекты газовой инфраструктуры Украины, которые обеспечивали украинский ВПК.

    Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВСУ атаковали дронами два населенных пункта Белгородской области, травмы получили три человека.

    Также в городе Шебекино в том же регионе украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру, повреждения получили автомобили и строения, несколько человек обратились за помощью медиков.

    16 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой модели

    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию товарного знака Lada Salut

    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой модели
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака Lada Salut в Федеральную службу по интеллектуальной собственности(Роспатент).

    Заявка поступила в Роспатент 14 октября 2025 года. Об этом стало известно из базы ведомства. Новый бренд планируется зарегистрировать по трем классам международной классификации товаров и услуг – № 9, № 12 и № 35. Это охватывает мультимедийные системы для автомобилей, непосредственно автомобили и запчасти к ним, а также услуги по предоставлению телекоммуникационного доступа третьим лицам, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что новый товарный знак Lada Yarus официально зарегистрирован Роспатентом и будет действовать на территории России до 2035 года.

    Напомним, компания «АвтоВАЗ» представила новый кроссовер Lada Azimut на платформе Vesta на Петербургском международном экономическом форуме.

    На этом же форуме презентовали новую версию Lada Aura для такси с традиционной желтой полосой и черными «шашками» на кузове.

    16 октября 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку украинского ЗРК «Пэтриот»
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку украинского ЗРК «Пэтриот»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены кабина управления и пусковая установка американского ЗРК «Пэтриот» (Patriot) и радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 278 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 559 беспилотников, 633 ЗРК, 25 533 танка и других бронемашин, 1 602 боевые машины РСЗО, 30 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 089 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    За день до этого они поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    16 октября 2025, 21:42 • Новости дня
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    @ Tom Dillard/Dallas Morning News/MCT/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Архивные материалы по делу об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди, переданные посольством России американской конгрессвумен Анне Паулине Луне, включают около 300 страниц.

    В документах содержатся записи бесед между советскими и американскими представителями, телеграммы, служебные записки МИД и КГБ СССР, а также стенограммы встреч на высшем уровне, передает РИА «Новости».

    Среди опубликованных материалов есть тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, записка главы МИД Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного, в которой опровергаются слухи американской прессы о возможных связях Ли Харви Освальда с СССР. Также в сборнике представлен перечень документов, в том числе письма представителей американской администрации, анкета Освальда на получение визы в СССР и его обращение о приеме в советское гражданство.

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила в Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что материалы были опубликованы на платформе Substack и доступны для ознакомления. Она отметила: «Эти документы не подвергались изменениям, редактуре или вмешательству и опубликованы в том виде, в котором они мне были переданы». По ее словам, эксперты продолжают работу по подтверждению подлинности бумаг, однако пока они считаются достоверными, пишет ТАСС.

    В документах также содержатся постановление Президиума ЦК КПСС о передаче Госдепартаменту США фотокопий материалов по пребыванию Освальда в СССР, письма Роберта Кеннеди и многочисленные сообщения ТАСС. Особое место в сборнике занимает реакция советской стороны на убийство Кеннеди и начало контактов с новым президентом США Линдоном Джонсоном.

    Как отмечают редакторы Российского исторического общества, впервые на основе оригинальных документов подробно показана активная позиция властей СССР по содействию расследованию убийства Кеннеди и развитию советско-американских отношений в этот сложный период.

    Накануне российский посол в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен Анне Паулине Луне материалы о расследовании убийства 35-го президента США Джона Кеннеди для дополнительного изучения.

    16 октября 2025, 19:35 • Новости дня
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором

    Военный эксперт Леонков: ВСУ расходуют стратегический людской резерв с неимоверной скоростью

    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Евгений Поздняков

    У Украины уже был опыт прорыва в российское приграничье, а также организации контрнаступления в 2023 году. Обе операции завершились большими потерями и полным провалом. Новая утрата личного состава в подобных масштабах способна обвалить фронт в условиях продвижения ВС РФ, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «Говоря о возможных атаках со стороны ВСУ, в первую очередь, необходимо определиться, что именно Украина считает «контрнаступлением». На самом деле, у Киева, как в прочем и у всего запада, относительно скромные критерии «перемоги», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не стоит забывать, как именно американские и европейские СМИ освещали прорыв в российском приграничье. Тогда США и ЕС наперебой трубили о «коренном переломе» в ходе конфликта. В реальности же еще в первые дни захода в Курскую область противник испытывал достаточно серьезные проблемы», – говорит он.

    «У Украины не было ресурсов для дальнейшего продвижения вглубь наших территорий, а вопросы снабжения группировки сразу же осложнили «быт» этих боевиков в районе Суджи. То есть операция, скорее всего, изначально задумывалась как чисто пропагандистское действие, созданное лишь для снабжения западных медиа «красивыми» кадрами», – добавляет собеседник.

    «Пожалуй, осуществить что-то подобное на каком-либо участке фронта ВСУ могут и сегодня. Объявить это началом контрнаступления Зеленскому никто не мешает – были бы лояльные журналисты. Но все реальный переход в атаку ничего общего с вылизанными американскими и европейскими статьями не имеет», – акцентирует эксперт.

    «Масштабный прорыв и удержание взятых территорий требует колоссальных ресурсов. Для примера – в курской авантюре приняли участие около 20 бригад. Освободить столько подразделений в условиях продолжающегося продвижения России очень сложно. В то же время, в боях в приграничье погибли более 76 тыс. украинских солдат», – продолжает он.

    «Был опыт и знаменитого контрнаступления 2023 года, когда наш противник лишился более 100 тыс. человек. Это огромные цифры, которые требуют тщательной подготовки стратегического резерва. Сейчас он у Украины расходуется с неимоверной скоростью. Новобранцев превращают в «пожарную команду», которая тушит «пробоины» в разных регионах страны», – пояснил собеседник.

    «Ими затыкают дыры в Харьковской, Сумской, Запорожской областях. В этом нет ничего удивительного, поскольку российское продвижение, пусть и медленное, заметно по всей линии фронта. Отправка в таких условиях бойцов на одно-единственное направление в надежде успешного прорыва рискует стать для Украины приговором, поскольку в местах наступления ВС РФ останется мало военных с их стороны», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    16 октября 2025, 21:48 • Новости дня
    Военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области
    Военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, сообщили в МИА «Россия сегодня».

    В сообщении МИА «Россия сегодня» говорится: «Военкор РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника». Состояние Юрия Войткевича оценивается как тяжелое, он получил ранения при том же инциденте, передает ТАСС.

    Ранее в зоне российской специальной военной операции на Украине погиб второй племянник стилиста и певца Сергея Зверева Игорь.

    В апреле военный корреспондент Никита Гольдин, пострадавший в результате украинской атаки в зоне специальной военной операции, скончался от полученных ранений.

    16 октября 2025, 15:01 • Новости дня
    Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал»
    Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, назвал глупостью и сравнил с выражением «купил билет и не поехал» отказ западных компаний от обслуживания российского топливно-энергетического комплекса.

    Комментируя уход западных компаний с российского рынка ТЭК, Путин отметил, что для них Россия была одним из основных рынков сбыта высокотехнологичной продукции, передает ТАСС.

    По его словам, из-за отказа от сотрудничества с Россией европейские компании становятся нерентабельными, они теряют сотрудников и технологии. При этом, подчеркнул президент, российские специалисты наращивают компетенции и становятся технологическими лидерами, поскольку внутренний рынок позволяет производить продукцию с хорошей рентабельностью.

    В результате партнеры по всему миру, которые раньше закупали оборудование в Европе, теперь все чаще обращаются к российским компаниям. «Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал на зло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», – заключил Путин.

    Ранее Путин сообщил о запуске процессов достижения технологического лидерства в ТЭК.

    Он заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций.

    16 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Кремль прокомментировал слова Трампа о закупках нефти Индией и Китаем

    Песков: Кремль опирается на официальные заявления Нью-Дели и Пекина по нефти

    Кремль прокомментировал слова Трампа о закупках нефти Индией и Китаем
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва считает определяющими официальные заявления Индии и Китая о закупках российской нефти, а не сообщения третьих стран или высказывания западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам российской нефти, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о позиции Нью-Дели.

    «Ориентируемся на официальные заявления, которые были от Министерства иностранных дел Индии, из Дели. И из Пекина также было заявление», – заявил Песков.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что российская нефть продолжит поступать в Индию несмотря на давление со стороны США.

    Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что приоритетом для Индии в вопросе импорта нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин отвергает любые формы давления и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией.

    16 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне

    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты

    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Греции одобрил законопроект, который позволяет работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день. Таким образом, Греция станет первым членом ЕС, официально узаконившим такую продолжительность рабочего дня в частном секторе.

    Новый трудовой закон был принят на фоне напряженных дебатов и общественных волнений. Профсоюзы утверждают, что он «превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни» и фактически отменяет восьмичасовой рабочий день.

    В свою очередь, министр труда Греции Ники Керамеос заявила, что работодатели смогут устанавливать такой график лишь 37 дней в году и будут обязаны доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принятию закона предшествовали общенациональные забастовки и массовые митинги в Афинах и других городах. Акции протеста, организованные профсоюзами, парализовали работу общественного транспорта, госучреждений и даже СМИ. Демонстранты требовали отзыва законопроекта, роста зарплат и закрепления трудовых прав, однако власти на уступки не пошли.

    16 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал фантастической новость о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште.

    «Дорога к миру лежит через переговоры», – заявил Сийярто в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, «фантастическая новость о том, что Трамп и Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость о том, что они скоро встретятся в Будапеште», передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что войну невозможно решить на поле боя, и выразил надежду на скорую личную встречу мировых лидеров.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять встречу лидеров России и США.

    Вашингтон подтвердил подготовку переговоров по вопросам международной безопасности.

    В четверг состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Британия отправляет украинских диверсантов на дно Черного моря

    «Турция отличается от терпеливой Германии, а президент Эрдоган – от «обиженной ливерной колбасы» Олафа Шольца» – такими словами эксперты описывают реакцию Анкары на возможную диверсию против «Турецкого потока», подготовкой которой занимаются Британия и Украина. Эксперты отмечают, что хотя ссора с Турцией отразится негативно на Украине, ЕС и Британии, вероятность безрассудного решения не исключена. Рискнут ли Лондон и Киев повторить операцию, реализованную на «Северных потоках»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления

      С 1 января 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Власти анонсировали индексацию ключевых социальных выплат и запуск новой ежегодной меры – «семейной выплаты» для родителей, официально уплачивающих НДФЛ и воспитывающих двух и более детей. Эти шаги направлены на повышение уровня доходов семей и стимулирование рождаемости.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

