Орбан сообщил о планах провести телефонный разговор с Путиным

Ушаков заявил о скором начале подготовки саммита лидеров России и США

Tекст: Валерия Городецкая

«Беседа была продолжительной и продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер, при этом была предельно откровенной беседой и доверительной», – отметил Ушаков, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

По его словам, Владимир Путин начал разговор с поздравления Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. «Эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и большинстве стран мира», – подчеркнул представитель Кремля.

В ходе беседы особое внимание было уделено украинскому кризису. «Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны к достижению мирного политико-дипломатического решения», – сообщил Ушаков. Он добавил, что российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, а киевский режим прибегает к террористическим методам, нанося удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры.

По словам Ушакова, Дональд Трамп «многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине» и признавал, что этот конфликт стал самым сложным в его миротворческой деятельности. «Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», – сказал помощник президента. Трамп также выразил мнение, что «завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России».

В ходе разговора президенты затронули тему возможных поставок Киеву дальнобойных ракет. «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный», – подчеркнул Ушаков.

По итогам беседы лидеры обсудили возможность личной встречи. «Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», – сообщил помощник президента.

Он добавил, что Путин «высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями» и попросил передать ей «самые лучшие пожелания».

«Я бы сказал, что телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен. И оба лидера договорились, что они будут оставаться на связи», – заключил Юрий Ушаков.

Напомним, в четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Белом доме сообщили, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.

Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.