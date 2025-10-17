И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.0 комментариев
Премьер Венгрии Орбан сообщил о планах провести телефонный разговор с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен в пятницу обсудить по телефону с Владимиром Путиным предстоящую встречу российского и американского президентов в Будапеште.
Виктор Орбан сообщил о планах провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным утром, передает ТАСС.
Премьер-министр уточнил, что намерен обсудить с Путиным вопросы, связанные с его будущей встречей с Дональдом Трампом в Будапеште.
«Вчера вечером я разговаривал по телефону с американским президентом», – заявил Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Он подчеркнул, что теперь собирается провести беседу с российским президентом утром в пятницу.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита в Будапеште.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять встречу лидеров России и США.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и выбрали местом встречи Будапешт.