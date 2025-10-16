Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика и другие.0 комментариев
Песков назвал главное качество пресс-секретаря и журналиста
Песков назвал профессионализм главным качеством пресс-секретаря и журналиста
Профессионализм объединяет все необходимые качества для успешной работы как журналиста, так и пресс-секретаря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Профессионализм является главным качеством для представителей профессий журналиста и пресс-секретаря, заявил Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что профессионализм включает в себя все необходимые компоненты для работы в этих сферах.
Песков сначала в шутливой форме ответил на вопрос о главных качествах, заявив: «Профессионализм! Честность!». Затем он уточнил, что выделить одно качество сложно, но именно профессионализм совмещает в себе все необходимые характеристики.
Песков выступал в рамках Российской энергетической недели, где также вручил премии «Энергия пера» лучшим журналистам и представителям пресс-служб.