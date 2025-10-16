Песков назвал главное качество пресс-секретаря и журналиста

Песков назвал профессионализм главным качеством пресс-секретаря и журналиста

Tекст: Вера Басилая

Профессионализм является главным качеством для представителей профессий журналиста и пресс-секретаря, заявил Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что профессионализм включает в себя все необходимые компоненты для работы в этих сферах.

Песков сначала в шутливой форме ответил на вопрос о главных качествах, заявив: «Профессионализм! Честность!». Затем он уточнил, что выделить одно качество сложно, но именно профессионализм совмещает в себе все необходимые характеристики.

Песков выступал в рамках Российской энергетической недели, где также вручил премии «Энергия пера» лучшим журналистам и представителям пресс-служб.