Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в ЕС

Фон дер Ляйен потребовала от Сербии санкций против России для вступления в ЕС

Tекст: Вера Басилая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет быть принята в ЕС, передает ТАСС.

Она отметила, что Сербии пора предпринять конкретные шаги для интеграции в сообщество.

«Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России», – отметила глава ЕК.

По ее словам, уровень согласования внешней политики Сербии с ЕС достиг 61%, но этого недостаточно – Брюссель ожидает полного соответствия.

В рамках институционального процесса расширения ЕС страны-кандидаты должны полностью согласовать свою внешнюю политику с Брюсселем, включая обязательное присоединение ко всем внешнеполитическим решениям Евросоюза. Это ключевое предварительное условие для начала переговоров о вступлении, однако даже его выполнение не гарантирует членство.

На встрече с фон дер Ляйен президент Сербии Александр Вучич попросил Еврокомиссию освободить Сербию от новых пошлин на ввоз стали в ЕС. Вучич отметил, что понимает невозможность полного освобождения, но выразил надежду на поиск компромисса, чтобы облегчить статус стран-кандидатов и упростить их положение.

С 7 октября Еврокомиссия ввела ограничения на импорт стали в ЕС, сократив квоты и повысив пошлины с 25% до 50%. Эти меры объясняют необходимостью защиты европейского рынка от демпинговых поставок после аналогичных ограничений в США, что привело к избыточному предложению стали на мировом рынке, оказавшему давление на европейских производителей.

В Сербии сталелитейная компания Hesteel Serbia, принадлежащая китайской Hesteel Group, по итогам 2024 года стала третьим по величине экспортером страны, отправив за рубеж продукции на 520 млн евро.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет руководствоваться интересами своей страны, несмотря на давление Евросоюза по поводу России и Украины.

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине в начале сентября отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.

Вучич заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России.