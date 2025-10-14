Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.2 комментария
Израиль отказался открывать КПП «Рафах» из-за ХАМАС
Из-за нарушений со стороны ХАМАС договоренностей по выдаче тел погибших израильтян, контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыт не будет, заявила израильская сторона.
Политические силы приняли рекомендацию оборонного ведомства и решили ввести санкции против ХАМАС в связи с их нарушением своих обязательств по возвращению тел заложников.
«Среди прочих мер, контрольно-пропускной пункт «Рафах» завтра не откроется для выезда жителей Газы, как это предусмотрено соглашением, и поток гуманитарной помощи в сектор Газа будет сокращен», – приводит портал Ynet решение Израиля.
Напомним, в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили ХАМАС гарантии невозобновления боевых действий. В Израиле заявили, что возвращение граждан страны, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели.