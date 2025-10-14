  • Новость часаАш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества стран
    Вслед за Россией Запад начал грабить Китай
    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
    Пугачеву проверят на связь с зарубежными спецслужбами
    НАТО готов ослабить ограничения на применение военной техники против России
    Захарова ответила генсеку НАТО на советский анекдот о «Ладе» и холодильнике
    США объявили дату заявления о поставках оружия Украине
    На Мадагаскаре власть перешла к военным
    Трамп заявил об ударе США по судну около берегов Венесуэлы
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    14 октября 2025, 22:50 • Новости дня

    Израиль отказался открывать КПП «Рафах» из-за ХАМАС

    Tекст: Ирма Каплан

    Из-за нарушений со стороны ХАМАС договоренностей по выдаче тел погибших израильтян, контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыт не будет, заявила израильская сторона.

    Политические силы приняли рекомендацию оборонного ведомства и решили ввести санкции против ХАМАС в связи с их нарушением своих обязательств по возвращению тел заложников.

    «Среди прочих мер, контрольно-пропускной пункт «Рафах» завтра не откроется для выезда жителей Газы, как это предусмотрено соглашением, и поток гуманитарной помощи в сектор Газа будет сокращен», – приводит портал Ynet решение Израиля.

    Напомним, в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США  предоставили ХАМАС гарантии невозобновления боевых действий. В Израиле заявили, что возвращение граждан страны, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели.

    14 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Фридрих Мерц не играл никакой роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе по урегулированию конфликта в секторе Газа, так Германия расплачивается за политику Анналены Бербок на посту главы МИД, пишет Berliner Zeitung.

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что Германия потеряла доверие не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге, передает РИА «Новости».

    Автор подчеркивает, что экс-министр иностранных дел Анналена Бербок, бывший канцлер Олаф Шольц и нынешний глава правительства Фридрих Мерц растеряли это влияние из-за своих действий и заявлений.

    Особое внимание в статье уделено роли Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал участия в ключевых обсуждениях, не давал пресс-конференций и фактически остался в стороне от главных событий. По мнению автора, одной из причин изоляции стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты как оправдание действий Израиля против мирного населения.

    «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», – констатирует Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция приняли декларацию по Ближнему Востоку.

    Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН.

    14 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    @ Belal Abu Amer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что «все 20 заложников были освобождены», передает ТАСС. «Второй этап начинается сейчас же», – написал он.

    Он также отметил, что тела погибших пока не возвращены.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    14 октября 2025, 16:47 • Видео
    Украина воюет с Россией из-за взятки

    Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    14 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    США, Турция, Катар и Египет приняли декларацию по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, заявили США, Турция, Катар и Египет в совместной декларации.

    В совместной декларации, опубликованной на сайте Белого дома, США, Турция, Катар и Египет выразили приверженность разрешать дальнейшие споры на Ближнем Востоке исключительно дипломатическими методами, передает ТАСС.

    «Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей», – говорится в декларации.

    В декларации особо подчеркивается важность построения такого мира, при котором и палестинцы, и израильтяне смогут процветать «при защите их основных прав человека, гарантиях безопасности и уважении достоинства», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

    14 октября 2025, 08:39 • Новости дня
    Мать Харкина: Сын содержался в плену ХАМАС лучше других благодаря России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Максим Харкин содержался в плену ХАМАС в более комфортных условиях, чем другие заложники, рассказала мать освобожденного Наталья Харкин.

    По ее словам, условия содержания Максима Харкина в плену ХАМАС были лучше, чем у других заложников, передает ТАСС.

    Харкин добавила: «Максим там находился в более хороших условиях, [чем другие заложники]. Он мне сказал, что это благодаря Владимиру Владимировичу Путину».

    Мать отметила, что Максим значительно похудел за время плена – он потерял около 30 килограммов веса. Несмотря на это, по ее словам, молодой человек остался крепким и сильным. Она также добавила, что парень сейчас очень бледен, но находится в хорошем моральном состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. Семь израильских заложников переданы Красному Кресту в Газе. Вторая группа израильских заложников также передана Красному Кресту.

    14 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    Трамп предложил израильскому президенту помиловать Нетаньяху

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Кнессете после освобождения заложников неожиданно призвал израильского президента Ицхака Герцога рассмотреть возможность помилования премьера страны Биньямина Нетаньяху.

    Трамп выступил с инициативой помиловать Биньямина Нетаньяху во время заседания израильского парламента, сообщает New York Times.

    Американский президент обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с неожиданным предложением. «Мистер президент, почему бы вам не дать ему помилование?» – заявил он публично.

    Нетаньяху находится под следствием с 2020 года по трем коррупционным делам, связанным с получением подарков, вмешательством в следственные и судебные процессы и требованием лояльного освещения в СМИ. Он последовательно отвергает все обвинения.

    Израильские юристы выразили сомнения в возможности помилования на данной стадии разбирательства. Они отмечали, что прецедент досрочного помилования был лишь однажды в израильской истории – в 1986 году. Тогда фигурантов дела о сокрытии убийства палестинских боевиков помиловали до предъявления обвинений.

    Верховный суд тогда признал право президента на подобную меру, однако эксперты считают, что ситуация Нетаньяху существенно отличается по сути.

    Эксперт по конституционному праву Сюзи Навот подчеркнула, что премьеру вряд ли удастся воспользоваться этим прецедентом, так как обвинения против него – не по линии национальной безопасности, а по коррупции, что уже приводило к осуждению других высокопоставленных израильских политиков.

    Ранее президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа заявил о невозможности начала третьей мировой войны, особенно на Ближнем Востоке.

    В июне генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, включая «дело 4000». В нем речь идет о предоставлении преференций компании «Безек» в обмен на положительное освещение в СМИ. Обвинительные заключения были переданы в суд в январе 2020 года.

    Все обвинения Нетаньяху отвергал.

    14 октября 2025, 01:50 • Новости дня
    ХАМАС объявило о готовности наладить отношения с Палестинской администрацией

    Tекст: Антон Антонов

    Движение ХАМАС выразило готовность начать новый этап взаимодействия с Палестинской национальной администрацией, которую возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС.

    «Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Палестинской администрацией», – приводит текст сообщения ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Также в ХАМАС заявили, что тема разоружения в секторе Газа преувеличена, и выразили убежденность в возможности урегулирования этого вопроса. Подчеркивается, что «разоружение – это сложный и запутанный вопрос.

    В организации считают, что решения по сдаче оружия и будущему управлению сектором Газа должны приниматься на основе национального консенсуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинские группировки освободили 20 израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Израиль освободил почти 2 тыс.  палестинцев.

    Израиль в 2005 году вывел войска и еврейские поселения из сектора Газа, после чего контроль перешел к ПНА. Однако победа ХАМАС на парламентских выборах привела к расколу с движением ФАТХ и полной передаче власти в Газе радикалам, а ПНА сохранила контроль над Западным берегом Иордана. Власти Палестины регулярно заявляют о намерении восстановить юрисдикцию ПНА над сектором Газа.

    14 октября 2025, 05:45 • Новости дня
    Организатор «Евровидения» решил не проводить голосование по участию Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский вещательный союз (EBU) отменил запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году, сообщает организатор конкурса.

    «Организаторы песенного конкурса »Евровидение« не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Обсуждение этого вопроса перенесено на декабрь, когда совет директоров EBU соберется на сезонную генеральную ассамблею. Решение связано с перемирием на Ближнем Востоке.

    Ранее EBU направил участникам конкурса письмо, в котором анонсировалось голосование по вопросу о недопуске израильской телекомпании Kan к трансляции Евровидения. Поводом для такого шага стали угрозы бойкота со стороны вещателей из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении в случае участия Израиля в конкурсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    14 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп подшутил над Макроном на мирном саммите по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время выступления на мирном саммите по Газе поблагодарил многочисленных глав государств, присутствовавших в Египте, за этот исторический день и подшутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Поднявшись на место выступления, американский президент обернулся, ожидая, что увидит главу французского государства позади себя, но тот занял свое место в зале среди других глав государств, что удивило Трампа. «Я представлял себе, что Эммануэль стоит где-то позади меня... Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания!» – приводит шутку Трампа телеканал BFMTV.

    Эта шутка заставила значительную часть аудитории от души посмеяться, а Трамп перед продолжением велеречивых благодарностей отметил, указав на Макрона: «Он мой друг».

    Источники телеканала сообщили, что Макрон отказался выйти на трибуну и тем поддержать Трампа, как другие главы государств. «Он не хотел поддерживать лидера, который говорит. Это не то, чего французы ожидают от своего президента», – сообщили представители окружения Макрона телеканалу BFMTV.

    Но и тех, кто не прочь создать фон Трампу, набралось достаточно: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, к примеру, в то время как большинство участников саммита разместились в зале.

    «Не знаю, почему они решили встать за меня, но они здесь. Завтра они все станут очень знамениты», – подшутил Трамп и над ними.

    Напомним, 13 октября в Египте на мирном саммите по Газе Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    14 октября 2025, 13:19 • Новости дня
    CAS отклонил апелляцию Израиля по недопуску на чемпионат мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил без удовлетворения просьбы Федерации гимнастики Израиля о срочных мерах по допуску спортсменов страны на чемпионат мира в Джакарте, отметив отсутствие у FIG полномочий влиять на выдачу виз, сообщает пресс-служба CAS.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации гимнастики Израиля (IGF) и два ходатайства на принятие срочных мер, передает ТАСС.

    Это решение связано с недопуском израильских гимнастов к чемпионату мира в Джакарте, который пройдет с 19 по 25 октября. Причиной стал отказ Индонезии в выдаче въездных виз спортсменам из Израиля.

    Ранее министр Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что израильтяне не получат визы, а Международная федерация гимнастики (FIG) «приняли к сведению» эту позицию. IGF утверждала, что «устав FIG обязывает исполнительный комитет организации принимать решение в случае, если въездные визы не выдаются всем участвующим делегациям». Федерация также посчитала бездействие FIG отказом в правосудии и дискриминацией.

    CAS сообщил об отклонении обоих ходатайств о срочных мерах. Первая апелляция IGF будет прекращена из-за отсутствия юрисдикции у суда. При этом апелляция шести израильских спортсменов, требовавших обеспечить их участие или отменить турнир, всё ещё находится на рассмотрении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индонезии отказали в выдаче виз спортсменам сборной Израиля для участия в чемпионате мира по гимнастике.

    14 октября 2025, 11:25 • Новости дня
    Пескова спросили о возможной встрече Путина с освобожденным ХАМАС Харкиным

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина с освобожденным из плена ХАМАС уроженцем Донбасса Максимом Харкиным пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что у Владимира Путина нет планов встречи с Максимом Харкиным, которого недавно освободили из плена ХАМАС. Он добавил, что в Кремле разделяют общую радость по случаю того, что Харкин на свободе, пишут «Известия».

    Ранее мать Максима Харкина заявила, что ее сын содержался в плену у ХАМАС лучше других благодаря поддержке России.

    В понедельник в ХАМАС сообщили, что освободили всех израильских заложников, среди которых оказался уроженец Донбасса Максим Харкин.

    14 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    Hurriyet: Турция требовала исключить Нетаньяху из саммита по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анкара настояла на недопустимости присутствия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на саммите по Газе, и ее позицию поддержали несколько других стран-участников встречи, сообщила газета Hurriyet.

    Турция до последнего момента пыталась добиться исключения израильского премьера Биньямина Нетаньяху из списка участников саммита по Газе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Huriyet.

    К дипломатическим усилиям Анкары, как сообщается, присоединились и другие государства, поддержавшие протест.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил египетские власти, что не будет участвовать в саммите при присутствии Нетаньяху, отмечает Milat.

    По данным агентства Anadolu, самолет с Эрдоганом перед посадкой в Шарм-эш-Шейхе некоторое время кружил над Красным морем, прежде чем благополучно приземлиться. Причины необычного маневра экипажа в администрации президента Турции не прокомментировали.

    «Турция выразила протест против участия Нетаньяху, и эта позиция была поддержана другими государствами. Одним словом, Анкара до последней минуты вела интенсивные дипломатические переговоры по данному вопросу и не допустила участия Нетаньяху в саммите», – заявила журналист Ханде Фырат, сопровождавшая Эрдогана.

    По ее словам, делегация Турции начала активные действия сразу после получения сообщения о возможном прибытии израильского премьера. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан связался с американским коллегой Марко Рубио и предупредил: если Нетаньяху появится на саммите, Турция откажется от участия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники «саммита мира» отметили подрыв глобального миропорядка в результате конфликта в Газе. Турция взяла на себя обязательство восстановить инфраструктуру Газы. Дональд Трамп заявил о наступлении мира на Ближнем Востоке.

    14 октября 2025, 08:47 • Новости дня
    Премьер Малайзии объяснил отсутствие страны на саммите по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Малайзии не получило приглашение на саммит в Египте, так как не полностью поддержало американский план урегулирования ситуации в Газе, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

    По его словам, Малайзия не получила приглашение на мирный саммит по Газе в Египте из-за того, что страна не поддержала в полном объеме 20-пунктовый план бывшего президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Ибрагим подчеркнул, что в работе саммита участвовали лишь те государства, которые полностью одобрили американскую инициативу.

    «Малайзия не была приглашена, поскольку мы выразили поддержку с оговорками. Нашим условием было принятие всеобъемлющего решения о возвращении палестинцев, которые были насильственно депортированы», – заявил премьер.

    Глава правительства Малайзии сообщил, что 7 октября получил специальное письмо от переговорщиков ХАМАС, в котором содержалась поддержка плана Трампа. Сейчас, по словам премьера, Малайзия согласна с этим планом, поскольку он может положить конец войне в Газе и обеспечить возвращение палестинцев на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники «саммита мира» заявили, что конфликт в Газе подорвал международный миропорядок. Турция возложила на себя ответственность за восстановление инфраструктуры Газы. Дональд Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке.

    14 октября 2025, 08:41 • Новости дня
    Байден поблагодарил Трампа за прекращение конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Джо Байден поблагодарил команду Дональда Трампа за успешные усилия по прекращению огня в секторе Газа.

    Бывший президент США Джо Байден поблагодарил экс-президента Дональда Трампа и его администрацию за прекращение огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    Байден отметил, что сейчас при поддержке США и всего мира Ближний Восток находится на пути к миру, который, как он надеется, будет прочным, а будущее для израильтян и палестинцев станет безопасным и достойным.

    Политик также подчеркнул, что его команда приложила усилия для прекращения конфликта, возвращения домой захваченных израильских заложников и оказания гуманитарной помощи мирным жителям Палестины. Байден добавил, что путь к соглашению оказался нелегким.

    Он признался, что с облегчением воспринял сообщение о прекращении огня. Байден добавил, что особенно рад возвращению домой израильтян, которые прошли через крайне тяжелые испытания, а также выразил сочувствие мирному населению Газы, пережившему огромные потери.

    Президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

    Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после решения вопроса с Газой.

    Эксперты указывают на обреченность очередной «победы» Трампа.

    14 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    Названа необходимая для восстановления сектора Газа сумма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Восстановление разрушенного сектора Газа, по предварительным оценкам, обойдется в сумму около 70 млрд долларов, заявил специальный представитель администратора по программе помощи палестинскому народу Программы развития ООН (ПРООН) Яко Силлиерс.

    По словам Силлиерса, сумма в 70 млрд долларов была названа на основании совместной оперативной оценки ущерба, проведенной ООН, Европейским союзом и Всемирным банком, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что восстановление потребует тщательной расстановки приоритетов и выбора ключевых территорий для реконструкции.

    По словам представителя ПРООН, не все районы сектора Газа могут быть восстановлены.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    14 октября 2025, 12:29 • Новости дня
    ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС обвинило израильских военных в гибели нескольких жителей сектора Газа, что стало нарушением перемирия.

    Заявление с обвинениями в адрес Армии обороны Израиля появилось в Telegram-канале представителя ХАМАС Хазема Касема, передает ТАСС.

    По словам Касема, гибель нескольких жителей Газы от действий израильских военных стала нарушением режима прекращения огня.

    Представитель ХАМАС также призвал международных посредников усилить контроль за действиями Израиля и не позволять ему уклоняться от взятых на себя обязательств.

    Ранее Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Эксперты подчеркнули обреченность очередной «победы» Трампа.

