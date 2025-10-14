Израиль отказался открывать КПП «Рафах» из-за ХАМАС

Tекст: Ирма Каплан

Политические силы приняли рекомендацию оборонного ведомства и решили ввести санкции против ХАМАС в связи с их нарушением своих обязательств по возвращению тел заложников.

«Среди прочих мер, контрольно-пропускной пункт «Рафах» завтра не откроется для выезда жителей Газы, как это предусмотрено соглашением, и поток гуманитарной помощи в сектор Газа будет сокращен», – приводит портал Ynet решение Израиля.

Напомним, в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили ХАМАС гарантии невозобновления боевых действий. В Израиле заявили, что возвращение граждан страны, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели.