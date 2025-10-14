Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Все, что делал Дональд Трамп на украинском и европейском направлениях в последние месяцы, противоречит сути его предвыборной программы 2024 года и идеям движения Make America Great Again (MAGA). Евроатлантисты по обе стороны океана с помощью скрытого давления, лести и обмана заставили его вернуться к байденовским установкам. Кроме того, в Конгрессе сторонники нынешнего главы Белого дома сейчас в меньшинстве», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«В США группы сторонников евроатлантического лобби изменились не в пользу Трампа. К тому же в «головном офисе коллективного Запада» обострилась внутренняя борьба из-за очевидной ограниченности ресурсов и политики ФРС», – продолжил собеседник.

«В условиях политической нестабильности президент лишился поддержки части истеблишмента, которая ранее лишь имитировала лояльность MAGA. Губернаторы ряда штатов также демонстрируют неподчинение Трампу, что раскалывает лагерь его сторонников. Следует отдать должное и лидерам ЕС – они проделали огромную работу, навязав главе Белого дома свою повестку», – детализировал аналитик.

Спикер напомнил, что идея угрозы с использованием «Томагавков» была предложена влиятельным Китом Келлогом, спецпосланником США по России и Украине. «Как следствие, считаю, что Вашингтон начнет передавать Киеву дальнобойные ракеты, а возможно, и истребители F-16. Это произойдет после встречи Трампа с Зеленским, хотя совпадение будет скорее хронологическим, чем причинно-следственным», – спрогнозировал эксперт.

«Кроме того, в сенатском комитете по ассигнованиям находится проект республиканки Лизы Меркауски и демократки Джинн Шейхин о помощи Украине на 55 млрд долларов, и его как минимум вынесут на обсуждение, когда законодатели приступят к работе над федеральным бюджетом», – отметил политолог.

«В итоге выяснилось, что у Трампа нет ни контрстратегии, ни конкретного плана действий против либералов, евроатлантистов, «глубинного государства» – называйте как угодно. В результате это, среди прочего, может привести к эскалации украинского кризиса из-за поставок тактического вооружения в зону конфликта», – резюмировал он.

Ранее на выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh впервые показала наземную мобильную установку, оснащенную четырьмя ракетами «Томагавк». В экспертной среде полагают, что презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить на Украину.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Примечательно, что на ближайшую пятницу запланирован визит Зеленского в Белый дом, где он намерен обсудить с американским лидером укрепление украинской противовоздушной обороны и развитие «дальнобойного потенциала» «для оказания давления на Россию ради мира».