FT: Депутаты ЕП подрабатывают в сферах, которые могут вызвать конфликт интересов

Tекст: Ольга Иванова

По меньшей мере 59 депутатов Европарламента получают доход от деятельности в сферах, пересекающихся с их законотворческой работой, что может привести к конфликту интересов, сообщает ТАСС. Примерно 20 из них разрабатывают законы, напрямую связанные с их подработкой.

Среди них член крупнейшей фракции ЕП Аксель Фосс, который занимается регулированием персональных данных и искусственного интеллекта, одновременно работая в совете по защите данных Deutsche Telekom и юридической фирме Bietmann. Еще один пример – депутат из Румынии Георге Пиперя, задекларировавший 641 тыс. евро дополнительного дохода, что стало рекордом среди коллег. Сам он утверждает, что не участвует в деятельности своей фирмы и получает только дивиденды.

Чешский евродепутат Филип Турек консультирует в сфере автомобилестроения, включая регулирование электромобилей, одновременно ведя аналогичную работу в Европарламенте. В ЕП запрещена оплачиваемая лоббистская деятельность, но допускается работа в организациях, состоящих в реестре лоббистов, и наличие конфликта интересов с обязательным декларированием.

По данным газеты, наибольшее влияние депутатский лоббизм оказывает на сельское хозяйство и финансовое регулирование. В самой структуре Европарламента механизмов по предотвращению таких конфликтов интересов пока нет.

Ранее сообщалось, что на пленарной сессии в Страсбурге депутаты отвергли инициативы, которые содержали критику стиля управления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и требование ее отставки.

