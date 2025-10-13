Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
FT: Депутаты ЕП подрабатывают в сферах, которые могут вызвать конфликт интересов
Значительное число депутатов Европарламента имеет дополнительный доход в областях, связанных с их законотворческой деятельностью, создавая потенциальный конфликт интересов, сообщило британское издание Financial Times.
По меньшей мере 59 депутатов Европарламента получают доход от деятельности в сферах, пересекающихся с их законотворческой работой, что может привести к конфликту интересов, сообщает ТАСС. Примерно 20 из них разрабатывают законы, напрямую связанные с их подработкой.
Среди них член крупнейшей фракции ЕП Аксель Фосс, который занимается регулированием персональных данных и искусственного интеллекта, одновременно работая в совете по защите данных Deutsche Telekom и юридической фирме Bietmann. Еще один пример – депутат из Румынии Георге Пиперя, задекларировавший 641 тыс. евро дополнительного дохода, что стало рекордом среди коллег. Сам он утверждает, что не участвует в деятельности своей фирмы и получает только дивиденды.
Чешский евродепутат Филип Турек консультирует в сфере автомобилестроения, включая регулирование электромобилей, одновременно ведя аналогичную работу в Европарламенте. В ЕП запрещена оплачиваемая лоббистская деятельность, но допускается работа в организациях, состоящих в реестре лоббистов, и наличие конфликта интересов с обязательным декларированием.
По данным газеты, наибольшее влияние депутатский лоббизм оказывает на сельское хозяйство и финансовое регулирование. В самой структуре Европарламента механизмов по предотвращению таких конфликтов интересов пока нет.
