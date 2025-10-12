Торгпред США сообщил о шансах Китая выйти из торгового конфликта

Tекст: Ольга Иванова

Заявление о существовании у Китая путей выхода из напряженных торговых отношений с Соединенными Штатами сделал торгпред Джеймисон Грир, передает РИА «Новости».

Он высказал уверенность, что Китай действительно располагает возможностями для урегулирования ситуации, при этом отметил, что президент Дональд Трамп сохраняет хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Грир также подчеркнул, что между странами продолжается диалог на разных уровнях.

В интервью Fox News Грир заявил: «Безусловно, у Китая есть пространство для выхода из этой ситуации, и президент продолжает поддерживать отличные отношения с председателем Си». По его словам, сейчас важно убедиться, что удастся вернуться к стабильности, которая была еще неделю назад.

