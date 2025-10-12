Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.10 комментариев
Власти сообщили об ударе дрона по автобусу в Горловке
В Никитовском районе Горловки дрон атаковал городской автобус на маршруте № 2, удар пришелся по жилому массиву «Комсомолец».
Атака украинского беспилотника на городской автобус произошла в Никитовском районе Горловки, передает ТАСС.
Глава города Иван Приходько сообщил, что дрон вооруженных сил Украины нанес удар по автобусу маршрута два, который находился в жилом массиве «Комсомолец».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в торговом центре «Сигма» в Горняцком районе Макеевки Донецкой Народной Республики произошел пожар после атаки ударными дронами ВСУ.