Власти сообщили об ударе дрона по автобусу в Горловке

Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине

Tекст: Вера Басилая

По данным Axios, Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили по телефону возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

В материале отмечается, что разговор между лидерами состоялся в субботу и длился около 30 минут. Источники, на которых ссылается Axios, не уточняли, было ли принято Трампом какое-то «окончательное решение» по этому вопросу.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.