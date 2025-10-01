Raiffeisen Bank не смог продать бизнес в России

Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Raiffeisen Bank не сумел договориться о продаже российской дочерней компании
Австрийская банковская группа столкнулась с трудностями при попытке реализовать свою долю в российском подразделении и продолжает переговоры.
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International не смогла заключить сделку по продаже своей доли в российском бизнесе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, переговоры с потенциальными покупателями продолжаются, однако сроки их завершения пока неизвестны.
«RBI ведет переговоры о продаже своей российской дочерней компании», – отметил представитель группы, уточнив, что процесс согласования сделок требует получения многочисленных разрешений от регулирующих органов. В мае председатель правления Йоханн Штробль сообщал, что обсуждения ведутся с несколькими заинтересованными сторонами.
Raiffeisenbank работает в России с 1996 года как дочерняя компания RBI, которая входит в число крупнейших банковских групп Австрии. Руководство банка не раз заявляло о намерении продать российский актив или выделить его в отдельную структуру, однако конкретные сроки не назывались.
Сделка осложняется сложными бюрократическими процедурами и необходимостью согласования с различными регуляторами. Эксперты отмечают, что ситуация может затянуться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Raiffeisen Bank подтвердил планы по продаже своего бизнеса в России. А Министерство финансов США предупредило RBI о возможных ограничениях доступа к американской финансовой системе из-за деятельности на российском рынке.