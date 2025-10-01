Грузия призвала ЕС «не размахивать шашками»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель выбрал как по Грузии, так и по Украине «неожиданную закрытость, тактику разговора с позиции силы».

«По украинской войне в Брюсселе выбрали неожиданно жесткую позицию, в отличие от США, которые стараются установить мир, – сказал он. – Для Европы не является подходящей такая закрытость».

По словам Шалвы Папуашвили, такие же подходы ЕС избрал по отношению к Грузии, которая хочет диалога.

Он считает, что Брюссель «боится диалога, потому что не уверен в своей правоте».

Председатель парламента Грузии призвал Брюссель «вернуться к европейским ценностям», «не размахивать шашками».