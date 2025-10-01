Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Грузия призвала ЕС «не размахивать шашками»
Грузия заявила о противоречиях в позициях по Украине настроенных на мир США и избравшем тактику силы Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель выбрал как по Грузии, так и по Украине «неожиданную закрытость, тактику разговора с позиции силы».
«По украинской войне в Брюсселе выбрали неожиданно жесткую позицию, в отличие от США, которые стараются установить мир, – сказал он. – Для Европы не является подходящей такая закрытость».
По словам Шалвы Папуашвили, такие же подходы ЕС избрал по отношению к Грузии, которая хочет диалога.
Он считает, что Брюссель «боится диалога, потому что не уверен в своей правоте».
Председатель парламента Грузии призвал Брюссель «вернуться к европейским ценностям», «не размахивать шашками».