В ОП предложили упростить получение прав категории «М» самокатчикам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холодов заявил о необходимости распространить права категории «М» на электросамокаты и выдавать их после упрощенной сдачи теории, передает ТАСС. По мнению Холодова, для получения такой категории достаточно сдачи экзамена по теории или даже самоподготовки, а также допуска обучения теории общественными организациями и кикшеринговыми компаниями.

Он отметил, что с водительским удостоверением пользователь будет осознавать свою ответственность, так как его могут лишить права управления за нарушения, например, за нетрезвое вождение. Холодов подчеркнул: «Вместе с водительским удостоверением у пользователя будет ответственность».

Эксперт напомнил, что сейчас права категории «М» в России практически не выдаются отдельно – их получают автоматически лишь с другими категориями. По его словам, за все время существования категории с 2013 года, никто не сдавал на эти права отдельно, а автошколы этому не обучают.

