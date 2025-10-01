Удар Израиля по Газе унес жизни 13 человек

Bloomberg: План Трампа по Газе – это ультиматум для ХАМАС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дональд Трамп представил новый план по урегулированию ситуации в Газе, который фактически является ультиматумом для движения ХАМАС: освободить заложников, сложить оружие и сдаться, иначе израильская армия получит «полную поддержку» США для завершения операции, передает Bloomberg.

Израильские войска уже находятся в центре города Газа, откуда бежали 800 тыс. палестинцев.

Трамп объявил о 20-пунктном плане на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Среди новых пунктов – амнистия для боевиков ХАМАС, которые сдадут оружие и согласятся на сосуществование, а также обещание масштабной гуманитарной помощи и отказ от прежних предложений о депортации жителей Газы. Однако план не предусматривает немедленного создания палестинского государства, что поддерживает мировое сообщество.

ХАМАС пока не получил план Трампа, сообщил его представитель Махмуд Мардави, и изучит его совместно с другими политическими силами, когда документ поступит. Аналитики считают, что ХАМАС, вероятно, отвергнет инициативу, и США затем будут обвинять палестинцев в препятствовании миру. Палестинские сторонники уже называют предложение попыткой «создать американское политическое прикрытие для продолжения геноцида в Газе», заявил директор программы по Палестине и Израилю в Arab Center Юсеф Мунаейер.

Отличительной чертой плана стало заявление о поддержке со стороны Катара и Турции, традиционных союзников ХАМАС, что, по мнению экспертов, увеличит давление на движение. Кроме того, в плане говорится, что если Палестинская администрация проведет реформы, возможен «правдоподобный путь» к самоопределению и государственности палестинцев. Однако неясные формулировки и отсутствие временных рамок вызывают скепсис как у палестинцев, так и у части израильского общества, особенно у правых партий, выступающих за аннексию Газы и Западного берега.

С начала конфликта почти два года назад, по данным израильских источников, боевики ХАМАС убили 1200 человек и захватили 250 заложников, а по данным министерства здравоохранения Газы, ответная операция Израиля привела к гибели 66 тыс. человек. Эксперты считают, что новый план Трампа создает максимальное давление на ХАМАС, но его успех зависит от готовности сторон идти на компромисс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Уиткофф заявил, что появляется импульс, способный запустить мирные процессы в Газе и на Украине. Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана Трампа.