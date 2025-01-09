В секторе Газа погибли 369 гуманитарных работников

  • Новость часаДания допустила возможность отсоединения Гренландии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике
    Сербия расторгла военные контракты с Россией
    Балицкий: ВСУ пытались устроить экологическую катастрофу в Азовском море
    Земфира отказалась от политических заявлений на концерте в Дубае
    Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой
    США анонсировали «очень значительный» пакет оружия для Украины
    В Госдуме прокомментировали приезд Исинбаевой в Россию на похороны
    Британский эксперт: Первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ
    Россиянам утвердили рабочие и выходные дни в 2025 году
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    24 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    23 комментария
    9 января 2025, 06:35 • Новости дня

    В секторе Газа погибли 369 гуманитарных работников

    С октября 2023 года в секторе Газа погибли 369 сотрудников гуманитарных миссий

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала октября 2023 года в секторе Газа в результате обострения конфликта погибли 369 сотрудников гуманитарных организаций, среди которых большинство составляли работники БАПОР.

    По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с октября 2023 года более 369 сотрудников гуманитарных организаций погибли в секторе Газа. Среди них 263 человека были сотрудниками Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает ТАСС.

    В докладе отмечается, что продолжаются израильские бомбардировки с воздуха, земли и моря. Под удар попадают жилые здания, что приводит к увеличению числа жертв среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры. Также сообщается о ракетных обстрелах израильской территории палестинскими вооруженными группами.

    Управление ООН выражает обеспокоенность по поводу истощения топливных запасов в секторе Газа. Это ставит под угрозу работу электрогенераторов в больницах, критично для жизней пациентов, включая новорожденных.

    Обострение конфликта произошло после того, как 7 октября 2023 года сторонники ХАМАС проникли на территорию Израиля. Это сопровождалось убийствами жителей и захватом заложников. В ответ Израиль начал оборонительные действия, включая блокаду сектора Газа и наземную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары по сектору Газа за сутки привели к гибели не менее 50 палестинцев. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что в результате атак погибло 66 палестинцев, среди которых были дети.

    7 января 2025, 16:16 • Новости дня
    Двое осужденных на смертную казнь отказались от помилования Байдена
    Двое осужденных на смертную казнь отказались от помилования Байдена
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шеннон Агофски и Лен Дэвис отказались от замены смертного приговора на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, посчитав это юридически невыгодным.

    Как передает NBC News, двое заключенных, Шеннон Агофски и Лен Дэвис, отказались принимать решение президента США Джо Байдена о замене их смертных приговоров на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Они подали в федеральный суд просьбу о блокировке этого решения, отмечая, что это ухудшит их юридическое положение в процессе апелляции.

    Агофски и Дэвис считают, что статус смертников предоставляет им дополнительную юридическую защиту в виде более тщательной проверки их дел, которую они могут потерять при изменении приговора. Агофски заявил, что такая комутация создает несправедливые условия для его защиты, тогда как Дэвис указывает, что смертный приговор привлекает внимание к нарушениям в его деле.

    По мнению эксперта по конституционному праву Дэна Кобила, заключенным будет сложно вернуть смертные приговоры, так как президент обладает полномочиями на помилование без согласия осужденных. Кобил отметил, что в истории были случаи, когда заключенные отказывались от помилования в пользу казни, однако решение президента о комутации также основывается на общественном благе.

    Робин Махер, исполнительный директор Death Penalty Information Center, подчеркнула, что большинство федеральных смертников благодарны за решение Байдена, поскольку оно является конституционно обоснованным и окончательным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил недовольство решением президента США Джо Байдена о помиловании сына Хантера, считая это подрывом доверия, а американский суд решил прекратить дело против Хантера Байдена, в то время как Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал заключенных, получивших помилование от Джо Байдена, «везучими душами» и пожелал им «катиться в ад».

    Коментарии (5)
    6 января 2025, 21:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что Байден усложняет передачу власти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в усложнении передачи власти из-за новых решений администрации по экологии и нефтедобыче, обещая отменить их после инаугурации.

    Трамп в своей соцсети Truth Social отметил, что решения администрации Байдена, касающиеся экологии и нефтедобычи, создают дополнительные сложности. «Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, как только он вступит в должность, он намерен отменить указы, принятые Байденом в этих сферах. Этот шаг, по мнению Трампа, необходим для развития энергетической сферы США и улучшения экономической ситуации.

    В понедельник Байден заявил, что считает прежние действия Дональда Трампа угрозой демократии. 28 декабря американский лидер признался в частных беседах, что жалеет о решении не участвовать в президентской гонке 2024 года, считая, что смог бы победить Дональда Трампа.

    В ноябре Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу после инаугурации в январе 2025 года, заявив, что это в интересах американского народа.

    Коментарии (2)
    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    8 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx

    Концерн Rheinmetall отправил первую БМП Lynx на Украину для тестирования

    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский концерн Rheinmetall в конце 2024 года поставил Украине первую новейшую боевую машину пехоты Lynx, произведенную на заводе в Унтерлюсе, для испытаний вооруженными силами и принятия решения о серийном производстве.

    Германский оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую гусеничную боевую машину пехоты (БМП) Lynx в конце 2024 года, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это событие демонстрирует сотрудничество между Украиной и Германией в области обороны. БМП была произведена на заводе компании в Унтерлюсе, федеральная земля Нижняя Саксония.

    По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, машина будет опробована вооруженными силами Украины, чтобы как можно скорее принять решение о серийном производстве. В настоящее время Lynx производится в Венгрии для вооруженных сил этой страны, а также планируется сотрудничество с итальянским концерном Leonardo для совместного производства.

    Компания Rheinmetall рассматривает возможность сборки Lynx на своем заводе на Украине. Первая презентация этой модели БМП состоялась в 2016 году. Концерн Rheinmetall, являясь крупнейшей оборонной компанией Германии, получает значительные прибыли на фоне конфликта на Украине и планирует увеличить производственные мощности в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, завод Rheinmetall по производству 155-мм боеприпасов в Литве планируют запустить в 2026 году, что усилит оборону Литвы, ЕС и НАТО.

    Американским подрядчикам разрешили находиться на Украине для ремонта военной техники, поставляемой США, что сняло предыдущий запрет Пентагона. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.


    Коментарии (5)
    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента. Об этом сообщает ТАСС.

    В интервью телеканалу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Коментарии (4)
    8 января 2025, 07:36 • Новости дня
    Силы ПВО России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА

    Российские средства ПВО за одну ночь уничтожила 32 украинских БПЛА в семи регионах и Азовском море

    Силы ПВО России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
    @ mod_russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ночью российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

    Как сообщает ТАСС, Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 32 украинских беспилотных летательных аппаратов за прошедшую ночь. Эти БПЛА были сбиты над семью регионами России и акваторией Азовского моря.

    В частности, 11 беспилотников были уничтожены над Саратовской областью. Кроме того, по четыре аппарата были сбиты над Курской и Ростовской областями. В Белгородской и Брянской областях российские ПВО перехватили по три БПЛА. В Краснодарском крае сбито два дрона, а в Волгоградской области – один. Также четыре беспилотника уничтожены над Азовским морем.

    Эти действия стали частью продолжающихся усилий российской стороны по обеспечению безопасности своих территорий и предотвращению проникновения украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

    В Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник.

    Коментарии (3)
    8 января 2025, 07:55 • Новости дня
    В Энгельсе развернули штаб из-за пожара после атаки БПЛА

    В Энгельсе развернули штаб после атаки БПЛА и пожара на предприятии

    Tекст: Денис Тельманов

    На предприятии в Энгельсе Саратовской области развернули оперативный штаб после атаки беспилотников, что вызвало пожар. Губернатор заявил об обеспеченности силами и средствами для его локализации.

    Как сообщает ТАСС, на предприятии в Энгельсе, где произошел пожар из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, развернули оперативный штаб. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что сил и средств для локализации возгорания достаточно.

    «На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

    На месте происшествия работают специалисты различных профильных служб, включая МЧС и областную службу спасения. По словам Бусаргина, ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для ликвидации последствий атаки и пожара уже принимаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы.

    Ночью российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем. В Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

    Коментарии (0)
    6 января 2025, 08:27 • Новости дня
    Байден резко ответил журналистам на вопрос о планах республиканцев

    Байден резко высказался о журналистах и обвинил Трампа в влиянии на Конгресс

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден допустил резкое высказывание в адрес журналистов в Белом доме, а также назвал законопроекты республиканцев смехотворными.

    Во время общения с прессой Байдену задали вопрос о планах республиканцев, контролирующих Конгресс США, принять законопроекты по миграционному кризису. Эти инициативы должны позволить избранному президенту Дональду Трампу подписать документы в первый день президентства, сообщает ТАСС.

    Байден назвал такие планы смехотворными и фактически обвинил Трампа в том, что он влияет на своих сторонников в Конгрессе. Он заявил, что это препятствует продвижению согласованного администрацией Байдена с законодателями законопроекта об ужесточении контроля на южной границе США.

    Продолжая обсуждение миграционного кризиса, Байден внезапно прервал речь. «Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю свою проклятую жизнь», – заявил Байден, обращаясь к журналистам. Он подчеркнул, что знает, как мыслят лидеры, что, по его словам, «не шутка».

    Ранее Байден резко высказался в адрес журналистки после вопроса о различиях текущей ситуации с Израилем и Ливаном от предыдущих.

    Кроме того, президент США использовал нецензурные выражения в адрес других политических лидеров, включая бывшего президента США Барака Обаму и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также возмутился из-за вопросов о президенте России Владимире Путине от журналиста в ходе встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером.

    Коментарии (0)
    8 января 2025, 23:42 • Новости дня
    Президентский дворец в Чаде атакован перед визитом главы китайского МИД

    Неизвестные напали на дворец в Нджамене за несколько часов до визита Ван И

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец, в связи с чем центр города оказался под военным контролем, а дороги перекрыты.

    Как сообщает ТАСС, группа неизвестных вооруженных людей атаковала президентский дворец в столице Чада, Нджамене. Инцидент случился около 20:45 по местному времени, когда началась стрельба. Власти страны пока не комментируют произошедшее.

    Агентство AFP, ссылаясь на данные службы безопасности Чада, передает, что все дороги в районе президентского дворца заблокированы. Центр Нджамены патрулируется военной техникой, в том числе танками. Эти меры были предприняты в ответ на нападение.

    Инцидент произошел незадолго до запланированного визита в Чад министра иностранных дел Китая Ван И. Визит должен был начаться через несколько часов после нападения, однако пока неизвестно, как произошедшее повлияет на планы китайской делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство тем, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года.

    Президент Чада Махамат Идрис Деби выразил возмущение из-за высказываний Макрона, добавив, что французский лидер «ошибся эпохой». Власти Чада потребовали от Парижа вывести тысячу французских солдат с территории страны не позднее 31 января 2025 года, что вызвало у Франции беспокойство о возможной нехватке времени для выполнения этого требования.

    Коментарии (0)
    6 января 2025, 13:59 • Новости дня
    Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на шельфе США

    Байден запретил бурение скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден ввел запрет на бурение нефтяных и газовых скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья страны.

    В своем заявлении, распространенном Белым домом, он подчеркнул важность защиты восточного и западного побережья США, а также восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря Аляски, передает РИА «Новости».

    Байден заявил: «Я принимаю меры по защите... от бурения нефтяных и газовых скважин и вреда, который оно может нанести... Это не стоит риска».

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация Байдена намерена запретить разработку новых морских месторождений у побережья США, что может затронуть более 2,5 млн кв. км территории.

    Коментарии (0)
    8 января 2025, 02:22 • Новости дня
    Швейцария выступила с предложением посредничества по Украине

    Президент Швейцарии заявила о готовности страны стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.

    Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны быть посредницей в урегулировании украинского кризиса, передает ТАСС. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, она отметила, что заверила президента Украины Владимира Зеленского в поддержке через гуманитарные проекты и готовности содействовать мирному процессу.

    Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис ранее подчеркнул, что Швейцария видит свою роль в разрешении кризиса благодаря нейтралитету и усилиям по установлению мира. Швейцарские власти также заявили о своем участии в подготовке переговоров по прекращению огня на Украине, однако о новой мирной конференции пока речи не идет.

    Конференция по Украине уже проводилась в июне в швейцарском Бюргенштоке по инициативе Киева. Однако итоговое коммюнике не подписали ряд стран, среди которых Армения, Бразилия и Саудовская Аравия. России участие в конференции было отказано, и делегации многих стран-членов ООН также отсутствовали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее полным фиаско и отметила, что такие форумы не способствуют устойчивому миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том, что Россия даже не была приглашена.

    Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov, пишет The Guardian.

    Коментарии (3)
    8 января 2025, 06:51 • Новости дня
    В Венесуэле задержали семь иностранных наемников

    Наемники из Украины и США задержаны в Венесуэле за подготовку терактов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

    Правоохранительные органы Венесуэлы задержали группу из семи иностранных наемников, подозреваемых в подготовке террористических актов, передает ТАСС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что среди задержанных трое прибыли с Украины, а также двое из США.

    «Только сегодня были пойманы семь иностранных наемников, в том числе двое из США. Они прибыли для осуществления террористических действий, направленных против мира в Венесуэле. Среди них двое колумбийских наемных убийц, которые были пойманы в разных регионах страны, и трое наемников, которые прибыли с Украины», – заявил Мадуро на встрече с участниками народного ополчения.

    Президент выразил уверенность, что задержанные в ближайшие часы дадут признательные показания. Ранее, с ноября по декабрь, в Венесуэле были задержаны 125 иностранных наемников из 25 стран. Эти усилия направлены на обеспечение безопасности и стабильности в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные граждане из Азербайджана и Грузии были замечены в рядах сотрудников ТЦК в Одессе. Большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима, после лечения в Харькове предпочитали возвращаться домой, о чем заявил попавший в плен украинский санитар Евгений Набока.

    Российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, вынеся его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

    Коментарии (0)
    7 января 2025, 23:55 • Новости дня
    США сократили персонал ССО из-за нехватки финансирования

    Американские ССО сократили специалистов по психологическим операциям и разведке

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские Силы специальных операций сократили часть своего персонала из-за недофинансирования, включая специалистов по психологическим операциям и гражданским вопросам.

    Американские Силы специальных операций (ССО) столкнулись с необходимостью сократить часть своего персонала из-за нехватки финансирования, сообщает ТАСС.

    Помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер отметил, что бюджет ССО составляет около 14 млрд долларов. Однако, по его словам, этих средств недостаточно для выполнения всех задач, стоящих перед подразделением.

    Майер подчеркнул, что во время операций ССО часто получают поддержку от других родов войск, таких как ВВС, ВМС и сухопутные силы, что позволяет удерживать бюджет ССО на сравнительно низком уровне.

    Однако из-за нехватки финансирования пришлось отказаться от услуг специалистов по психологическим операциям, гражданским вопросам, а также сократить разведывательный персонал. Эти специалисты, по мнению Майера, играют важную роль в операциях, помогая понимать среду и воздействие на нее.

    Президент США Джо Байден в декабре утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год в размере 895 млрд долларов. Тем не менее, бюджет ССО остался недостаточным для выполнения всех поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», которая способна поражать цели на суше, воде и под водой благодаря своему ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года. Дональд Трамп в интервью Paris Match заявил о приоритетности урегулирования конфликта на Украине, отметив сложность ситуации по сравнению с другими кризисами в мире.


    Коментарии (0)
    8 января 2025, 07:06 • Новости дня
    Эксперт предсказал поражение Украины без помощи США

    Без помощи США Украина потерпит поражение за 12-18 месяцев, считает эксперт

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский политолог Роберт Каган заявил, что без поддержки США Украина может проиграть в течение полутора лет, что представит серьезную проблему для новой администрации Дональда Трампа.

    Как пишет ТАСС, американский политолог Роберт Каган в статье для The Atlantic выразил мнение, что без дополнительной помощи США Украина может потерпеть поражение в течение 12-18 месяцев. По его словам, падение Украины было бы воспринято как провал США и их президента.

    Каган подчеркнул, что избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс однажды выразил безразличие к судьбе Украины, и теперь американский народ должен решить, разделяет ли его мнение. Без значительных вливаний помощи Украина, по мнению Кагана, скорее всего, потерпит поражение в войне.

    Эксперт также отметил, что Украина столкнется с полным поражением и потерей суверенитета, что станет серьезной проблемой для избранного президента Дональда Трампа. Трамп обещал быстро завершить войну, но теперь стоит перед сложным выбором между признанием стратегического поражения и увеличением поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны назначат ответственных за поставки для Украины по восьми военным направлениям, включая ВВС и артиллерию, с координацией внутри каждой коалиции из стран НАТО.

    Администрация Дональда Трампа не изменит международную военную помощь Украине, как заявил Пентагон. Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

    Коментарии (0)
    8 января 2025, 22:52 • Новости дня
    Макгрегор предсказал конфронтацию США с Россией из-за Арктики

    Контроль США над Канадой и Гренландией угрожает конфликтом с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты.

    Бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что установление контроля США над Канадой и Гренландией приведет к прямой конфронтации с Россией, передает ТАСС. Макгрегор подчеркнул, что такое развитие событий поставит США в конфликт с Россией, которая активно борется за господство над арктическими морскими путями.

    Макгрегор также высказал мнение, что наилучшим решением вопроса контроля в Арктике стало бы заключение договора, позволяющего свободный проход судов всех заинтересованных сторон. Он подчеркнул, что дипломатический путь может снять напряжение в регионе и предотвратить эскалацию конфликта между державами.

    Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своих предвыборных заявлений неоднократно говорил о возможности превращения Канады в 51-й штат США. На этой неделе, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго, он отказался дать гарантии, что не прибегнет к силовым методам или экономическому принуждению для решения вопросов, связанных с Панамским каналом и Гренландией. Ранее Трамп выражал намерение вернуть контроль над Панамским каналом и заявлял о возможности присоединения Гренландии, которая является датской автономией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и отметил недопустимость вмешательства извне в этот процесс.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии.

    Дональд Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии к США, несмотря на категоричный отказ со стороны Копенгагена.

    Коментарии (0)
    8 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Принцесса Леонор начнет морскую подготовку на паруснике

    Принцесса Леонор приступила к полугодовой морской подготовке на паруснике ВМС Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Принцесса Леонор, наследница испанского престола, отправилась в шестимесячный круиз на учебном паруснике ВМС Испании, который стартовал из порта Кадиса и пройдет через ряд стран Латинской Америки и США.

    Принцесса Леонор, наследница испанского престола, начала морскую подготовку на борту учебного парусника ВМС Испании, сообщает EFE. Эта морская экспедиция рассчитана на шесть месяцев и проходит через Бразилию, Уругвай, Чили, Перу, Панаму, Колумбию, Доминиканскую Республику и Соединенные Штаты.

    Учебный круиз стартовал из порта Кадиса, а закончится в Нью-Йорке, откуда Леонор вернется в Испанию самолетом. Это уже 97-е плавание судна, на котором ранее проходили обучение ее отец, король Филипп VI, и дед, король Хуан Карлос I.

    Король Филипп VI подчеркнул важность этого этапа в подготовке своей дочери. Родители принцессы, король Филипп и королева Летисия, присутствовали в порту Кадиса, чтобы проводить ее в это длительное путешествие.

    До этого Леонор завершила начальный курс военной подготовки в Военно-морской школе Марина в Понтеведре. После морской экспедиции она планирует продолжить обучение в Академии ВВС Испании в Сан-Хавьере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двоюродная сестра короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла от коронавируса на 87-м году жизни, сообщил ее брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.

    Испанская прокуратура намерена предъявить обвинение в нарушении налогового законодательства отставному королю Хуану Карлосу, несмотря на защиту, организованную монарху адвокатами из парламента Испании.

    Во время визита в пострадавший от наводнений город Пайпорта король Испании Филипп VI столкнулся с негодованием местных жителей, которые забросали его свиту грязью и выкрикивали обвинения.

    Коментарии (0)
    Главное
    Режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти
    Президентский дворец в Чаде атакован перед визитом главы китайского МИД
    ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки
    Парламент Британии отклонил расследование насилия над детьми
    Вахтовики-иностранцы попытались вывезти золото и серебро через Толмачево
    Мужчина избил молотком пассажира в московском метро
    Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле

    Россияне в 2024 году получили новый законный способ заработать

    В 2024 году произошло революционное изменение позиции российских финансовых властей в отношении использования криптовалют. Был принят пакет законов, касающихся цифровых валют и связанной с их оборотом и использованием деятельности. На фоне санкций биткоины, эфиры и т. п. оказались уникальным инструментом получения дохода и для граждан, и для всего государства. Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ в Курской области используют в качестве пиротехники

    ВСУ активизировали боевые действия в Курской области. Противник выдвинулся в сторону хутора Бердин, его группам нанесено поражение, но бои продолжаются. В экспертном сообществе отмечают, что таким образом офис Зеленского пытается «впечатлить» Дональда Трампа накануне его инаугурации. Удастся ли это противнику и как будут развиваться события в приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

    Перейти в раздел

    Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике

    Дональд Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады к США. Примечательно, что его заявления звучат на фоне не менее категоричных отказов со стороны властей Оттавы и Копенгагена. По мнению экспертов, республиканец неспроста положил глаз на эти земли: таким образом он вознамерился решить сразу несколько задач Вашингтона в Арктике. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Что ждет Украину в 2025 году

      В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

      9 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Рождество Христово наделяет историю смыслом

      То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

      24 комментария
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Русская культура не принимает только ненависти к России

      Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

      23 комментария
    Перейти в раздел

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............