В секторе Газа погибли 369 гуманитарных работников

С октября 2023 года в секторе Газа погибли 369 сотрудников гуманитарных миссий

Tекст: Денис Тельманов

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с октября 2023 года более 369 сотрудников гуманитарных организаций погибли в секторе Газа. Среди них 263 человека были сотрудниками Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает ТАСС.



В докладе отмечается, что продолжаются израильские бомбардировки с воздуха, земли и моря. Под удар попадают жилые здания, что приводит к увеличению числа жертв среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры. Также сообщается о ракетных обстрелах израильской территории палестинскими вооруженными группами.

Управление ООН выражает обеспокоенность по поводу истощения топливных запасов в секторе Газа. Это ставит под угрозу работу электрогенераторов в больницах, критично для жизней пациентов, включая новорожденных.

Обострение конфликта произошло после того, как 7 октября 2023 года сторонники ХАМАС проникли на территорию Израиля. Это сопровождалось убийствами жителей и захватом заложников. В ответ Израиль начал оборонительные действия, включая блокаду сектора Газа и наземную операцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары по сектору Газа за сутки привели к гибели не менее 50 палестинцев. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что в результате атак погибло 66 палестинцев, среди которых были дети.

