В Грузии россиян обокрали в горах

В горах Грузии вооруженные преступники напали на семейную пару из России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Информационное агентство «Интерпрессньюс» сообщило, что в горах Грузии произошло вооруженное нападение на семейную пару из России. Преступление совершено в селе Накра Местийского муниципалитета, которое известно как часть популярного туристического маршрута.



МВД Грузии начало расследование по статьям уголовного кодекса, предусматривающим наказания за грабеж и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. В настоящее время полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия в отношении двух молодых мужчин, подозреваемых в нападении.

По данным телеканала «Мтавари», обнаружен автомобиль, на котором передвигалась семейная пара, а также установлено местонахождение женщины. Ее муж, к сожалению, на данный момент числится пропавшим без вести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Грузии инициировало депортацию 25 иностранных граждан за участие в протестах в Тбилиси в ноябре-декабре, из которых 10 человек уже покинули страну, сообщило Министерство внутренних дел Грузии.

Акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, начавшиеся после решения властей от 28 ноября 2024 года не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, принимают уродливую форму, отмечают пользователи соцсетей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Отношение Запада к ранениям полицейских от пиротехники в Германии и в Грузии говорит о «вопиющих двойных стандартах», заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

