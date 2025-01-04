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    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    33 комментария
    4 января 2025, 10:02 • Новости дня

    Экс-аналитик ЦРУ предсказал распад НАТО из-за недовольства в Европе остановкой поставок газа

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: НАТО может распасться из-за недовольства Европы остановкой поставок газа из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Недовольство остановкой поставок газа из России в ряде европейских стран, таких как Словакия, может стать угрозой для НАТО, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Макговерн отметил, что в Словакии негативно воспринимают критику, исходящую от стран, таких как Польша. Особенно это касается высказываний министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул, что это недовольство служит еще одним сигналом о вероятном краткосрочном будущем НАТО. Кроме того, он указал на непредсказуемость внешней политики избранного президента США Дональда Трампа в отношении альянса.

    По мнению Макговерна, эти факторы могут сократить срок существования НАТО в его нынешнем виде до нескольких лет. Он полагает, что разногласия внутри альянса могут усилиться из-за энергетических вопросов и политических противоречий между странами-участницами.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

    Сообщалось, что прекращение транзита газа из России может привести к резкому росту цен на Украине, в том числе на газ и другие товары.

    Российский МИД возложил ответственность за прекращение транзита газа через Украину на США и Киев, подчеркнув геополитические мотивы такого решения.

    1 января 2025, 17:17 • Новости дня
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение транзита газа через Украину стало шоком и ударом для стран Евросоюза, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    Шеремет подчеркнул, что данное решение оставит европейскую промышленность без необходимого сырья, а население – без тепла в зимний период, передает РИА «Новости». Он также отметил, что действия украинского лидера Владимира Зеленского по сути ставят под удар экономику европейских стран, создавая угрозу их разрушения. Депутат выразил сомнения в будущем Евросоюза как единого союза на фоне таких действий Киева.

    Кроме того, Шеремет обвинил Зеленского в шантаже и террористической деятельности, которая «взяла в заложники» население стран ЕС.

    Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск, а в Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа.

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    1 января 2025, 13:59 • Новости дня
    В Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита через Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австрийский регулирующий орган E-Control заявил, что газоснабжение австрийских потребителей остается надежным, несмотря на завершение транзита российского газа через Украину.

    «Газоснабжение австрийских потребителей газа остается надежным», – подчеркивается в заявлении E-Control, передает РИА «Новости».

    Регулятор напомнил, что с 1 января 2025 года в 6 утра по местному времени российский газ больше не поставляется в Европейский Союз по украинским трубопроводам. Тем не менее, в последние недели около 200 ГВт в час российского газа ежедневно поступало в Австрию через Словакию.

    Также в заявлении уточняется, что трейдеры заранее предусмотрели альтернативные маршруты импорта газа. Первые данные показывают, что газ физически поступает в Австрию из Германии и Италии. 1 января трейдеры зарегистрировали объемы поставок в размере около 118 ГВт в час через Германию и около 36 ГВт в час через Италию.

    Газ также будет дополнительно изыматься из хранилищ. По данным Министерства энергетики Австрии, на 30 декабря объем газа в хранилищах составил 78,53%.

    В среду данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    1 января 2025, 17:43 • Новости дня
    Молдавия в первый день после отключения газа покрыла потребности в электроэнергии

    Молдавия в первый день после отключения газа смогли покрыть потребности в электроэнергии

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Молдавии отчиталось, что смогло обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после прекращения поставок газа от «Газпрома».

    Правительству Молдавии удалось обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после того, как «Газпром» прекратил поставки газа, сообщает ТАСС. В отчете антикризисного штаба при кабинете министров указано, что потребности в электроэнергии 30 и 31 декабря 2024 года были полностью удовлетворены, без необходимости задействования аварийных договоров. Также на 1 января 2025 года энергоснабжение было полностью обеспечено.

    Ранее «Газпром» уведомил молдавскую компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок с 1 января 2025 года из-за нарушения контракта и отказа урегулировать задолженность. В связи с этим Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье и принадлежащая российской компании «Интер РАО», прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла на уголь. Ранее эта ГРЭС обеспечивала до 80% потребностей страны.

    В связи с кризисной ситуацией власти Молдавии и Приднестровья объявили режим чрезвычайного положения. В Приднестровье с января 2025 года планируется отключить централизованное отопление и горячую воду, а также перевести Молдавскую ГРЭС на уголь, чтобы снабжать электроэнергией только левый берег Днестра. Для покрытия потребностей Молдавии в электроэнергии страна будет вынуждена закупать ее в Румынии, где стоимость значительно выше. Газовые поставки в Молдавию будут осуществляться из альтернативных источников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом», что может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке.

    В тот же день в 8.00 мск данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу.

    Между тем в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок голубого топлива из России.

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    2 января 2025, 16:37 • Новости дня
    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину

    Экс-министр энергетики Греции Лафазанис назвал преступным прекращение транзита газа через Украину

    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину
    @ Harald Dostal/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что решение ЕС и Киева прекратить транзит российского газа через Украину является преступным и предательским.

    Как сообщает iskra.gr, бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис резко осудил решение Европейского союза и Киева прекратить транзит российского природного газа через Украину, передает РИА «Новости». В своем заявлении Лафазанис назвал это решение преступным и предательским, подчеркнув, что оно принято без участия европейских народов и направлено против их интересов.

    По мнению политика, это решение «срежиссировано брюссельской бюрократией и руководством США», что ведет Европу к экономическому кризису, а Украину – к катастрофическим последствиям. Это действие выгодно украинской нацистской элите, но опасно для других, считает Лафазанис.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

    Ранее российский МИД возложил ответственность за прекращение транзита газа через Украину на США и Киев, указав на геополитические мотивы решения, а в Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа.

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    1 января 2025, 20:48 • Новости дня
    Глава ПМР: Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед «Газпромом»

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия безосновательно приписывает долг перед «Газпромом» компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

    Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед компанией «Газпром», заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА «Новости». По его словам, Молдавия перепечатала письмо «Газпрома», заменив адресата на «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», что, по его мнению, является ложью и провокацией.

    Красносельский также сообщил, что 28 декабря 2024 года «Газпром» направил «Молдовагаз» претензию по долговым обязательствам. Российский поставщик отметил, что причиной ограничения поставок природного газа является регулярное неисполнение «Молдовагаз» своих платежных обязательств, однако молдавская компания переложила ответственность на приднестровскую организацию. Глава ПМР подчеркнул, что «Газпром» никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

    Ситуация обострилась после того, как «Газпром» 1 января прекратил поставки газа через Украину из-за истечения срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В декабре 2023 года в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение на 30 суток, а в Молдавии – режим ЧП в энергетике. Эти меры связаны с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа.

    Ранее, в сентябре 2023 года, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил аудит исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 млн долларов. Из этой суммы 276 млн долларов не были подтверждены документально, а 400 млн долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» лишь 8,6 млн долларов, с чем «Газпром» не согласился, заявив, что аудит проводился в одностороннем порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок топлива из России, что привело к отключению газоснабжения в частных домах и котельных.

    Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании «Интер РАО», с 2025 года прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла с газа на уголь.

    Между тем правительство Молдавии сообщило, что смогло обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после прекращения поставок газа от «Газпрома».

    Коментарии (9)
    1 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Греческие СМИ: Прекращение транзита газа через Украину ударило по рынку ЕС

    Newmoney: Прекращение транзита газа через Украину ударило по рынку ЕС

    Tекст: Евгения Караваева

    Прекращение транзита газа через Украину российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.

    В Греции обратили внимание на остановку транзита российского газа через Украину, передает РИА РИА «Новости» со ссылкой на Newmoney.

    Ситуация сложилась в критический момент, когда запасы газа в Европе сокращаются быстрее обычного, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон. Ожидается, что перебои с поставками через Украину нанесут серьезный удар по Молдавии, а среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Венгрия, несмотря на желание сохранить транзит через Украину, продолжит получать российский газ по «Турецкому потоку».

    Газпром теряет около 5 млрд долларов ежегодно от продажи газа в Европу через Украину, в то время как Киев лишается примерно 800 млн долларов в год платежей от Москвы.

    Европа, стремясь найти альтернативные источники энергии, столкнулась с замедлением экономического роста, ростом инфляции и кризисом стоимости жизни. Особенно сильно это коснулось промышленного будущего Германии. Цены на газ в Европе также растут: голландский газовый контракт подорожал на 1,1%, достигнув 48,4 евро за мегаватт-час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром остановил транзит газа через Украину с 1 января 2025 года из-за окончания договора с «Нафтогазом», что может повлиять на рост цен на газ и вызвать локальные дисбалансы на европейском рынке.

    Коментарии (5)
    2 января 2025, 12:47 • Новости дня
    Британия испугалась роста цен на энергию из-за прекращения поставок газа

    Times: В Британии ожидают роста цен на энергию из-за прекращения поставок газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британские власти обеспокоены возможным ростом цен на энергию в связи с прекращением поставок российского газа через Украину, однако непосредственного влияния на рынок пока не ожидается.

    Великобритания обеспокоилась возможным повышением цен на энергию после остановки поставок российского газа через Украину в Европу, передает РИА «Новости». Газпром объявил о прекращении транзита газа через Украину с 1 января из-за завершения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». Украинская сторона ранее неоднократно заявляла, что не планирует продлевать это соглашение.

    Газета Times сообщает, что цены на газ уже выросли после прекращения поставок, вызывая опасения о возможном увеличении счетов за электроэнергию в Британии. Но британские правительственные источники заверяют, что страна изолирована от закрытия трубопровода, так как большую часть газа получает из Северного моря, а также в виде СПГ из США и Катара.

    Тем не менее эксперты предупреждают, что перекрытие поставок через Украину может повлиять на цены в будущем, так как спрос на альтернативные источники газа в Европе вырастет. Ожидается, что влияние на цены может проявиться весной текущего года.

    Times уточняет, что даже в случае роста оптовых цен на газ изменения в счетах британцев будут ощутимы не ранее 1 апреля, когда энергорегулятор внесет изменения в предельные цены. Это связано с тем, что большинство домохозяйств в Британии пользуются стандартными переменными тарифами с предельной регулируемой ценой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД возложил ответственность за прекращение транзита газа через Украину на США и Киев, указав на геополитические мотивы решения, а прекращение транзита газа через Украину российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.

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    2 января 2025, 17:43 • Новости дня
    В США предрекли Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа

    Американский журналист Хинкл предрек Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа

    В США предрекли Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа
    @ Serg Glovny/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Остановка транзита российского газа через Украину грозит Киеву многомиллиардными убытками, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Украина потеряет миллиарды долларов, а значительная часть Европейского союза лишится дешевой энергии и будет вынуждена искать более дорогие альтернативы, написал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Журналист также отметил, что Россия успешно диверсифицировала географию своих энергопоставок благодаря «новым надежным партнерам».

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

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    2 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Власти Приднестровья рассказали о ситуации с запасами газа

    Министр экономического развития ПМР Оболоник сообщил о запасах газа в трубопроводах до 20 января

    Власти Приднестровья рассказали о ситуации с запасами газа
    @ Aurel Obreja/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Запасы газа в трубопроводах Приднестровья позволят обеспечить ряд бытовых потребителей до 20 января, сообщил министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.

    «Газ будет подаваться по югу до 20 января, по северу – до 10 января. В трубе сейчас 13 млн куб. м», – приводит слова Оболоника ТАСС.

    По его словам, это приднестровский газ, который находится также в трубах на территории Молдавии и Румынии.

    Газоснабжение будет обеспечено учреждениям здравоохранения и социальной защиты, предприятиям общественного питания, магазинам, а также высоким жилым строениям. Всего газ получат 116 тыс. абонентов, тогда как других начали отключать от газа. Будут отключены 74,9 тыс. абонентов.

    В связи с прекращением поставок газа из России, школы Приднестровья переводят на удаленную учебу для экономии энергоресурсов, сообщил президент ПМР Вадим Красносельский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов, которые страна накопила и не признает, оцениваемых российской стороной в 709 млн долларов. Красносельский заявил, что Молдавия необоснованно приписывает долг перед Газпромом компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», и уточнил, что Газпром никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или этой компании. В Приднестровье энергетики отключили централизованное отопление.

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    3 января 2025, 05:37 • Новости дня
    Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года

    Bloomberg сообщило о достижении максимума цен на газ в Европе с октября 2023 года

    Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года
    @ Harald Dostal/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские цены на газ достигли наибольших значений с октября 2023 года, превысив 50 евро за мегаватт-час из-за прекращения транзита российского газа через Украину, перебоев на норвежском предприятии Hammerfest LNG и суровых морозов в ряде стран, сообщило Bloomberg.

    По данным Gas Infrastructure Europe, темпы использования запасов газа в Европе достигли максимума с 2021 года. К 31 декабря 2024 года уровень газохранилищ в Европе снизился на 25% по сравнению с пиковыми значениями, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Несмотря на отсутствие угрозы дефицита, европейские страны могут столкнуться с трудностями при восполнении запасов к следующему отопительному сезону.

    Эксперты подчеркивают, что Европе придется конкурировать за сжиженный природный газ с азиатскими странами в летние месяцы. Высокие цены на газ создают давление на энергетический рынок, усиливая его нестабильность.

    Как следует из данных лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе по итогам первого торгового дня после остановки транзита российского газа через Украину скромно выросли, приблизившись к отметке 530 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа в Европу, и страны Евросоюза срочно ищут альтернативу украинскому транзиту. Хотя повторение сценария 2022 года с резким ростом цен на газ маловероятно, так как объемы сократились, в Европе усилилось беспокойство по поводу инфляции из-за прекращения транзита. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

    В первом квартале 2024 года газовые цены на европейском рынке составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, в третьем – 455 долларов, в четвертом – 480 долларов. В конце февраля 2024 года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.

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    1 января 2025, 14:37 • Новости дня
    В Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа

    Депутат Рады Дубинский назвал вредительством решение Зеленского по транзиту газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды от транзита российского газа через украинскую территорию является вредительством и диверсией, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    «Все, что делают Зеленский и его шайка «эффективных менеджеров», в советском уголовном кодексе описывалось статьей о вредительстве. Ее впору вводить снова. От 12 до 15 лет тюрьмы за действия чиновников, которые привели к убыткам государству, экономике, людям», – подчеркнул Дубинский в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, отказ от транзита уже привел к росту тарифа на транспортировку содержания газовых сетей на 400%. Дубинский также отметил, что в будущем тарифы могут вырасти еще на 400%, поскольку доход от транзита в размере 800 млн – 1 млрд долларов шел на компенсацию этих расходов.

    По мнению парламентария, отказ от транзита российского газа является диверсией, совершенной в интересах американских поставщиков сжиженного газа, которые хотят занять рынок Европейского союза.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

    Министерство энергетики Украины в среду сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

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    2 января 2025, 14:08 • Новости дня
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политики в ЕС не понимают, что прекращение поставок газа из РФ чревато серьезной зависимостью от США. В настоящий момент Брюссель готов тратить большие деньги на американский газ, а сопротивление Словакии и Венгрии рано или поздно будет сломлено, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Украина остановила транзит российского газа в Европу.

    «В руководстве ЕС никак не комментируют решение Украины о полной остановке транзита российского газа. Казалось бы, в сложившейся ситуации Брюссель должен встать на защиту Братиславы и Будапешта, однако страны Восточной Европы брошены им на произвол судьбы. Организация действует по принципу: на первом месте все, что плохо для Москвы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако последствия от прекращения поставок энергоресурсов налицо: количество газа в ЕС заметно сократится. Придется наращивать закупки СПГ у США, что влетит объединению в копеечку. Однако Европа готова раскошелиться. Не мешает даже опасность дальнейшей утраты индустриальной базы», – отмечает он.

    «В Германии же, где позиции «Зеленых» до сих пор сильны, целый ряд политиков откровенно заявляют, что европейцы могут чувствовать себя «морально облегченными» благодаря полной утрате зависимости от России. Видимо, они забыли, что теперь ЕС попадет под еще большее влияние США», – считает собеседник.

    «При этом на фоне действий Украины позиции глав Венгрии и Словакии не укрепятся. Скорее всего, их также принудят закупать американский СПГ. Интересно, что Владимир Зеленский создал значительные проблемы и для Киева. Его страна сама будет остро нуждаться в новых объемах газа», – говорит эксперт.

    «Судя по всему, власти Украины хотят, чтобы ФРГ закачала полученное от США топливо через реверс в хранилища, которые расположены в западной части страны. Платить за этот газ Запад будет в качестве гуманитарной помощи. При этом Киев надеется в дальнейшем данный ресурс продавать уже самим европейцам», – рассуждает он.

    «Уже сейчас ведутся обсуждения: можно ли будет компенсировать потери за счет «Турецкого потока»? Данный газопровод продолжает функционировать. Анкара не собирается прощаться с этой инфраструктурой. Скорее всего, Реджеп Эрдоган попытается усилить закупки российского топлива, на перепродаже которого в ЕС постарается заработать», – заключил Рар.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

    Решение Киева получило в ЕС разные оценки. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в скором времени объединению предстоит столкнуться с «серьезными последствиями» остановки транзита. Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал произошедшее «новой победой Запада после недавнего расширения НАТО», пишет Firstpost.

    Между тем в Еврокомиссии отметили, что несмотря на изменившиеся обстоятельства, газовая инфраструктура объединения сохранит свою «гибкость», чтобы продолжить обеспечение топливом стран Центральной и Восточной Европы. По словам официального представителя МИД России Мирии Захаровой, вина за остановку транзита лежит на Киеве и Вашингтоне.

    «Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – отмечается в официальном заявлении дипведомства. Подчеркивается, что решение имеет под собой геополитические мотивы.

    По данным аналитического центра Bruegel, общий объем остановленных поставок составлял около 5% газового импорта в Европу, а их основными «получателями» выступали Австрия, Венгрия и Словакия. Как пишет CNN, общие потери Украины из-за отказа от транзита составят 800 млн долларов в год. Единственным средством подачи топлива из России в ЕС на текущий момент остался «Турецкий поток».

    Напомним, еще 20 декабря Зеленский предложил полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. По его словам, дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Наибольшее негодование данное решение вызвало в Словакии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала газовый «конфликт» между Братиславой и Киевом.

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    1 января 2025, 10:15 • Новости дня
    В Приднестровье отключили отопление из-за прекращения подачи газа

    В Приднестровье остановили централизованное отопление из-за прекращения поставок газа

    Tекст: Мария Иванова

    В Приднестровье энергетики отключили централизованное отопление в связи с прекращением подачи газа из России, что затронуло жилые дома и все учреждения, кроме лечебных заведений.

    Приднестровские энергетики отключили систему централизованного отопления в населенных пунктах из-за прекращения подачи газа из России, сообщает ТАСС. Компания «Тирастеплоэнерго» информировала, что подача тепла и горячей воды прекращена с 7.00 (8.00 мск) для населения и организаций всех форм собственности, за исключением лечебных учреждений.

    Ранее «Газпром» уведомил «Молдовагаз» о прекращении поставок газа с 1 января 2025 года из-за неурегулированной задолженности. Это вынудило власти Молдавии и Приднестровья ввести режим чрезвычайного положения и начать экономию энергоресурсов. Молдавия уже получает газ из других источников, но Приднестровье остается без поставок.

    Молдавская ГРЭС, ключевой источник электроэнергии для региона, находилась на российском газе и теперь будет работать на угле. Станция сможет снабжать электроэнергией только левый берег Днестра. Молдавия же будет закупать электроэнергию в Румынии, но из-за ограниченных пропускных способностей электросетей возможны аварийные отключения.

    Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что страна не признает долг «Молдовагаза» перед «Газпромом», который оценивается в 709 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января 2025 года «Газпром» прекратил подачу газа через Украину из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом», что может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке.

    В Молдавии уже накануне наблюдалось снижение энергопотребления на фоне введенного режима чрезвычайного положения в энергетике, который сопряжен с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье.

    Администрация Кишинева также решила сократить использование новогодней иллюминации для экономии электроэнергии, оставив подсветку лишь на главных елках на площади Великого национального собрания и Соборной площади.

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    1 января 2025, 11:10 • Новости дня
    Транзит российского газа в Европу через Украину полностью прекратился
    Транзит российского газа в Европу через Украину полностью прекратился

    Tекст: Валерия Городецкая

    Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

    Данные словацкого оператора Eustream и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) подтверждают, что потоки газа на границе Украины и Словакии прекратились с началом новых газовых суток, передает ТАСС. Поставки газа в направлении Словакии и в Чехию через границу со Словакией также остановились.

    Согласно статистике ENTSOG и австрийского оператора AGGM, поставки через газовый хаб в Баумгартене, предназначенный для импорта газа из России и Норвегии, сократились более чем втрое. Транспортировка газа в Италию через станцию на границе со Швейцарией снизилась в 2,5 раза. Прокачка газа в Молдавию с Украины также практически завершилась.

    Несмотря на это, потоки через газовые станции на границах Турции и Болгарии, Венгрии и Сербии, а также Румынии и Молдавии остаются стабильными.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом». Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны.

    Накануне на фоне ожидания прекращения транзита российского газа через Украину с начала января, цена газа в Европе достигла максимума за год, превысив 536 долларов за 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE.

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    1 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Daily Express: Европа обеспокоена инфляцией из-за остановки транзита газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе усилилось беспокойство по поводу инфляции из-за прекращения транзита российского газа через Украину, пишет британская газета Daily Express.

    Британская газета Daily Express сообщила о нарастающем беспокойстве в странах Европы относительно увеличения инфляции, вызванного прекращением транзита российского газа через территорию Украины, передает Ura.ru.

    В публикации отмечается, что повторение сценария 2022 года с резким ростом цен на газ маловероятно, так как объемы сократились. Однако существуют опасения по поводу инфляции в условиях адаптации энергетического рынка.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом». Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

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