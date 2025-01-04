Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: НАТО может распасться из-за недовольства Европы остановкой поставок газа из России

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Макговерн отметил, что в Словакии негативно воспринимают критику, исходящую от стран, таких как Польша. Особенно это касается высказываний министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, передает РИА «Новости».

Аналитик подчеркнул, что это недовольство служит еще одним сигналом о вероятном краткосрочном будущем НАТО. Кроме того, он указал на непредсказуемость внешней политики избранного президента США Дональда Трампа в отношении альянса.

По мнению Макговерна, эти факторы могут сократить срок существования НАТО в его нынешнем виде до нескольких лет. Он полагает, что разногласия внутри альянса могут усилиться из-за энергетических вопросов и политических противоречий между странами-участницами.

Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

Сообщалось, что прекращение транзита газа из России может привести к резкому росту цен на Украине, в том числе на газ и другие товары.

Российский МИД возложил ответственность за прекращение транзита газа через Украину на США и Киев, подчеркнув геополитические мотивы такого решения.