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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    31 января 2025, 14:12 • Новости дня

    Захарова назвала «хамской ложью» обвинения Молдавии в энергокризисе

    Захарова назвала «хамской ложью» обвинения Молдавии в энергокризисе в Приднестровье

    Захарова назвала «хамской ложью» обвинения Молдавии в энергокризисе
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия категорически опровергает «фейки и чернуху», которые позволяют себе власти в Кишиневе, обвиняя Москву в энергетическом кризисе в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, власти Кишинева обвиняют Россию в энергокризисе в Приднестровье, возлагая за него ответственность на Москву, передает ТАСС.

    «На самом деле это никакое не возложение ответственности, а просто хамская ложь и вранье», – заявила Захарова.

    Она отметила, что транзит газа через Украину поможет выйти из кризиса, кроме того, Кишинев должен признать долг перед Газпромом.

    Ранее Захарова заявила, что власти Молдавии используют энергетический кризис для давления на Приднестровье.

    30 января 2025, 21:48 • Новости дня
    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу

    Премьер Словакии Фицо заявил о готовности Украины транзитировать азербайджанский газ в ЕС

    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу
    @ IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Украины рассмотреть транзит азербайджанского газа через свою территорию в ЕС, но подчеркнул, что наилучшим решением для Европы было бы возобновление транзита российского газа.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о транзите газа через Украину, передает ТАСС. По словам Фицо, под давлением Украина готова рассмотреть вариант транзита азербайджанского газа в Европу. Это заявление было сделано в интервью телеканалу TA3.

    Фицо подчеркнул, что несмотря на обсуждения транзита азербайджанского газа, наилучшим решением для Европы было бы возобновление прокачки российского газа через украинскую территорию.

    Словацкий премьер отметил, что наличие российского газа в транзите способствовало бы более стабильным энергетическим поставкам в Европу. Он выразил надежду на то, что переговоры приведут к возобновлению поставок.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщил, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня.

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    30 января 2025, 09:19 • Новости дня
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине, пишет Financial Times.

    По данным газеты, страны Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить импорт российского трубопроводного газа в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По мнению официальных лиц, это поможет снизить цены на энергоносители и стимулирует обе стороны сохранять перемирие.

    Включение газа в текст соглашения рассматривается как стратегический шаг для стабилизации экономической ситуации в регионе и укрепления политических позиций сторон.

    Ранее некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    Тем временем цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    30 января 2025, 17:24 • Новости дня
    Словацкий министр заявила о критическом уровне газа в хранилищах Украины
    Словацкий министр заявила о критическом уровне газа в хранилищах Украины
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня, заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова в четверг.

    «Объем газа в украинских хранилищах снизился до критической границы в 10%. После остановки транзита российского газа Украине необходимо импортировать как минимум 100 млн кубометров в месяц», – сообщила Сакова в соцсетях, передает РИА «Новости».

    «Украине не хватит газа для собственного потребления», – отметила Сакова. Также она указала на ухудшающийся прогноз погоды, который предсказывает понижение температуры в феврале на украинской территории.

    По словам министра, рост цен на газ стал ощутим по всей Европе, достигнув максимальных показателей с начала года.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    29 января 2025, 17:36 • Новости дня
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет Reuters.

    По данным Reuters, причиной стала невозможность быстро найти альтернативные источники газа, передает ТАСС.

    Один из дипломатов, на которого ссылается агентство, отметил, что без заключения новых сделок риск остаться без газа возрастает, так как поставки ограничены не только из России, но и из США. Еврокомиссия выдвинула эту идею, однако несколько государств-членов выразили значительное несогласие, чтобы комиссия решила пока не предлагать данную меру.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

    Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок, а Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

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    29 января 2025, 20:30 • Новости дня
    Цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров
    Цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость газа в Европе впервые с ноября 2023 года поднялась выше 550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

    Февральские фьючерсы по индексу TTF, который является крупнейшим в Европе газовым хабом, расположенным в Нидерландах, открыли торги на уровне 521,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Это на 0,3% выше расчетной цены предыдущего торгового дня в 519,5 доллара. К 18.53 мск стоимость фьючерсов увеличилась на 5,8%, достигнув отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России. Financial Times сообщила, что Германия продолжает получать российский газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок, а Politico указала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

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    29 января 2025, 00:09 • Новости дня
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    @ Ton Molina/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    «Если Зеленский не начнет снова транзит газа через Украину – неважно, словацкий ли это газ или другой – и не пропустит газ до Словакии, я воспользуюсь своим правом и проголосую в Евросовете. И заблокирую финансовую помощь Украине как таковую», – приводит ТАСС слова Фицо.

    Ранее он поднимал вопрос о возможности отмены антироссийских санкций ЕС как меры воздействия на Украину для восстановления газового транзита. Эта тема также обсуждалась в контексте переговоров, которые ЕК намерена провести с Украиной по вопросу поставок газа в Европу с привлечением не только Словакии, но и Венгрии.

    Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Позднее Фицо и Еврокомиссия обсудили прекращение транзита газа через Украину без участия Киева.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу.


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    28 января 2025, 19:07 • Новости дня
    FT: Германия закупила российский СПГ через Францию и Бельгию

    FT: Германия закупала российский СПГ через Францию и Бельгию, обходя прямые поставки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок, сообщила Financial Times.

    В отчете неправительственных организаций Deutsche Umwelthilfe, Urgewald, Razom We Stand и Bond Beter Leefmilieu указано, что в прошлом году немецкая компания Sefe приобрела шестьдесят восемь партий российского СПГ через порт Дюнкерк во Франции. Это в шесть раз больше, чем в 2023 году, причем до 9,2% газа поступает из России через страны ЕС, передает РБК.

    Представители Sefe отмечают, что после доставки в европейскую газовую сеть невозможно отследить, где именно газ оказывается в конечном итоге. Специалист по энергетической политике в Bond Beter Leefmilieu Ангелос Кутсис заявил, что импорт, поступающий из Франции и Бельгии, частично состоит из российского СПГ и маркируется как бельгийский, хотя в Бельгии газ не добывают.

    Аналитики подчеркивают, что из-за отсутствия прозрачности на газовом рынке ЕС страны могут перекладывать ответственность друг на друга. Это привело к бездействию в отношении российского СПГ, поскольку ни одно государство не чувствует полной ответственности за растущий спрос на него.

    Ранее сообщалось, что российский газ продолжает поступать на рынок Европейского союза, несмотря на усилия ЕС снизить зависимость от энергетических ресурсов России.

    Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу, о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


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    30 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Захарова: Кишинев использует энергетический кризис для давления на Приднестровье

    Захарова: Кишинев использует энергетический кризис как оружие давления на Приднестровье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Молдавии используют энергетический кризис для усиления давления на Приднестровье, блокируя российские попытки урегулирования.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что власти Молдавии заинтересованы в использовании энергетического кризиса для давления на Приднестровье. По ее словам, звучащие из Кишинева заявления о помощи Приднестровью остаются лишь декларациями, а на практике их действия ведут к усилению кризиса.

    Захарова подчеркнула, что Россия предложила четкий механизм закупки и доставки газа в Приднестровье, но Кишинев воспрепятствовал его реализации. «Российская сторона предложила четкий механизм закупки газа и его доставки в Приднестровье в новых условиях. Кишинев воспрепятствовал реализации предложенной схемы», – сказала дипломат.

    Россия крайне обеспокоена затяжкой решения проблемы обеспечения Приднестровья природным газом, возникшей из-за закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию. Это приводит к нарастанию экономических и социальных трудностей в регионе, и причины противодействия молдавской стороны остаются непонятными, отмечается в комментарии Захаровой.

    Ранее сообщалось, что Приднестровье столкнулось с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива, что может привести к длительным перебоям в газоснабжении и серьезным последствиям для потребителей.

    Напомним, Молдавия решила дать Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, а глава Приднестровья обратился в ООН за помощью.

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    29 января 2025, 08:00 • Новости дня
    Politico: Евросоюз не запретил импорт СПГ из России

    Politico: Евросоюз не включил полный запрет импорта СПГ из России в новые санкции

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами, пишет Politico.

    Евросоюз не стал включать полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в свой новый пакет санкций, передает ТАСС.

    Согласно данным Politico, Еврокомиссия намерена представить проект шестнадцатого пакета антироссийских санкций в среду.

    Ожидается, что в него войдут ограничения, касающиеся терминалов по приему СПГ, которые не подключены к общей газораспределительной сети ЕС. Это значит, что большинство импорта российского СПГ останется вне зоны действия новых санкций.

    Таким образом, новые меры, предложенные Еврокомиссией, не затрагивают все аспекты импорта российского СПГ, сохраняя значительную часть поставок неизменной, несмотря на критические высказывания со стороны некоторых стран ЕС.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен назвала санкции ЕС против России саморазрушительными для Германии. Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января.

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    30 января 2025, 22:46 • Новости дня
    Встреча Фицо с Еврокомиссией отменена из-за сбоя в Бельгии

    Переговоры Фицо с Еврокомиссией по газу отменены из-за сбоя авиасообщения

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа через Украину были отменены из-за технического сбоя авиасообщения над Бельгией.

    Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии по вопросу остановки транзита российского газа через Украину были отменены из-за сбоя в авиасообщении над Бельгией, передает ТАСС. Пресс-служба постоянного представительства республики в Брюсселе сообщила, что воздушное сообщение над Бельгией не осуществляется, и самолет с Фицо возвращается в Словакию.

    Фицо планировал обсудить вопрос газового транзита с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном. Однако из-за сбоя в системе управления воздушным движением страны воздушное пространство Бельгии было закрыто, что и привело к отмене встречи.

    По данным портала Pravda, переговоры перенесли на 3 февраля. Ранее аэропорт Брюсселя также информировал о невозможности отправки любых рейсов из-за технической неполадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Украины рассмотреть транзит азербайджанского газа через свою территорию в ЕС, однако подчеркнул, что наилучшим решением для Европы было бы возобновление транзита российского газа.

    В Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота, и его депортируют. Несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    30 января 2025, 09:15 • Новости дня
    Запасы газа в Приднестровье достигли критической отметки

    Лидер Приднестровья Красносельский заявил о критически низких запасах газа в регионе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приднестровье столкнулось с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива, что может привести к длительным перебоям в газоснабжении и серьезным последствиям для потребителей.

    Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, сообщает РИА «Новости».

    Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что ситуация требует срочных мер. «Наши запасы близки к нулю. Поэтому мы запросили в Молдове этот объем взаймы, чтобы до восстановления полноценного газоснабжения республики не допустить развития худшего из сценариев», – подчеркнул Красносельский.

    Как отметил Красносельский, технические проблемы могут возникнуть в случае полного опустошения газовых труб. Он пояснил, что «если в них не будет газа, неизбежно произойдет завоздушивание системы». Восстановление подачи газа в этом случае может занять месяцы, что создает дополнительные трудности для бытовых потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье отметили всплеск заболеваемости из-за холода в квартирах, Молдавия решила дать Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, а глава Приднестровья обратился в ООН за помощью.

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    29 января 2025, 14:28 • Новости дня
    Речан подал в суд на Слусаря за обвинения в тайных встречах с главой Приднестровья

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Молдавии Дорин Речан подал в суд на бывшего вице-спикера парламента Александра Слусаря из-за обвинений в тайных встречах с властями Приднестровья, требуя опровержения ложной информации.

    Поводом для суда стали обвинения Слусаря, прозвучавшие в телеэфире, о регулярных тайных встречах Речана с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским и главой холдинга «Шериф» Виктором Гушаном, передает ТАСС.

    Речан выразил недовольство тем, что Слусарь не опроверг свои слова в течение суток, хотя премьер публично потребовал этого.

    В ответ Слусарь заявил, что у него уже есть ряд адвокатов, готовых его защищать в суде, и он не намерен отказываться от своих слов.

    Бывший вице-спикер подчеркнул, что не собирается менять позицию, несмотря на давление со стороны Речана.

    Напомним, Майя Санду после избрания президентом Молдавии отказалась встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. При этом несколько дней назад Санду объявила о своем визите в Киев для обсуждения вопросов безопасности, энергетики и торговли с украинскими коллегами.

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    30 января 2025, 14:06 • Новости дня
    Глава Приднестровья заявил о заинтересованности России в разрешении кризиса

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о заинтересованности России в разрешении энергетического кризиса в регионе и поставках газа без политических претензий.

    По его словам, Россия искренне заинтересована в разрешении энергетического кризиса в Приднестровье, передает ТАСС.

    Красносельский подчеркнул, что в ходе переговоров с Россией он наблюдал искреннее желание помочь Приднестровью в поставках газа, без политических претензий.

    Российская сторона, по его словам, стремится обеспечить газоснабжение региона для удовлетворения потребностей населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье отметили всплеск заболеваемости из-за холода в квартирах. В Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта. Глава Приднестровья обратился в ООН за помощью. Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.


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    31 января 2025, 08:51 • Новости дня
    В Британии отменили разрешение на освоение месторождений нефти и газа

    Суд Шотландии отменил разрешения на разработку месторождений Rosebank и Jackdaw

    Tекст: Александра Юдина

    Суд Шотландии признал недействительными разрешения на разработку крупнейших месторождений Rosebank и Jackdaw в Северном море, выданные прошлым правительством Великобритании.

    Сессионный суд Шотландии признал недействительными разрешения на освоение крупнейшего в стране неразработанного месторождения нефти и газа Rosebank и газового месторождения Jackdaw в Северном море, передает РИА «Новости».

    Судья Эндрю Стюарт постановил, что разрешения, выданные Управлением по вопросам нефти и газа (OGA), были незаконными и должны быть аннулированы.

    Решение суда было принято после рассмотрения трех жалоб активистов Greenpeace и ассоциации Uplift. Они указывали, что при выдаче разрешений не учитывались косвенные выбросы, связанные с проектами. Судья согласился с их доводами, что привело к отмене согласий, выданных OGA.

    Управлению Северного моря Великобритании (NSTA), которое заменило OGA, и министерству по вопросам энергетической безопасности и достижению углеродной нейтральности вновь предстоит принимать решение о выдаче разрешений с учетом косвенных выбросов. На время повторного рассмотрения компаниям запрещено добывать ресурсы из месторождений.

    В декабре прошлого года Equinor и Shell объявили об объединении своих британских активов в новую совместную компанию, которая станет крупнейшей независимой нефтегазовой компанией Великобритании с добычей в Северном море. Ожидается, что новый нефтегигант будет производить сырье в эквиваленте 140 тыс. баррелей в сутки.

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    31 января 2025, 09:25 • Новости дня
    Экспорт в Приднестровье снизился более чем наполовину из-за энергокризиса

    Экспорт в Приднестровье сократился более чем на 50% из-за энергокризиса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспорт продукции в Приднестровье заметно снизился из-за энергетического кризиса, что вынудило власти внести изменения в бюджет республики на 2025 год.

    Экспорт в Приднестровье сократился более чем наполовину на фоне энергетического кризиса, сообщает РИА «Новости.

    Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский отметил, что резкое снижение экспорта связано с ущербом, нанесенным энергетическим кризисом.

    Парламент Приднестровья уже принял решение о внесении серьезных изменений в бюджет на 2025 год. Несмотря на экономические трудности, власти сохраняют приоритет за выполнением социальных обязательств перед населением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о заинтересованности России в разрешении энергетического кризиса в регионе и поставках газа без политических претензий; запасы газа в Приднестровье достигли критической отметки; в Приднестровье отметили всплеск заболеваемости из-за холода в квартирах.

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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