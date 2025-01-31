В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Захарова назвала «хамской ложью» обвинения Молдавии в энергокризисе
Захарова назвала «хамской ложью» обвинения Молдавии в энергокризисе в Приднестровье
Россия категорически опровергает «фейки и чернуху», которые позволяют себе власти в Кишиневе, обвиняя Москву в энергетическом кризисе в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, власти Кишинева обвиняют Россию в энергокризисе в Приднестровье, возлагая за него ответственность на Москву, передает ТАСС.
«На самом деле это никакое не возложение ответственности, а просто хамская ложь и вранье», – заявила Захарова.
Она отметила, что транзит газа через Украину поможет выйти из кризиса, кроме того, Кишинев должен признать долг перед Газпромом.
Ранее Захарова заявила, что власти Молдавии используют энергетический кризис для давления на Приднестровье.