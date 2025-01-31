Захарова назвала «хамской ложью» обвинения Молдавии в энергокризисе в Приднестровье

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, власти Кишинева обвиняют Россию в энергокризисе в Приднестровье, возлагая за него ответственность на Москву, передает ТАСС.

«На самом деле это никакое не возложение ответственности, а просто хамская ложь и вранье», – заявила Захарова.

Она отметила, что транзит газа через Украину поможет выйти из кризиса, кроме того, Кишинев должен признать долг перед Газпромом.

Ранее Захарова заявила, что власти Молдавии используют энергетический кризис для давления на Приднестровье.