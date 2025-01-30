Эксперты заявили о росте программ-стилеров для кражи логинов и паролей

На прошедшей в рамках «Саммит развития: ИТ-тренды 2030» сессии «Безопасный интернет» вице-президент «Лаборатории Касперского» Юлия Шлычкова подчеркнула, что на фоне актуальной угрозы фишинга серьезно возросло количество программ-стилеров. Эти программы нацелены на кражу связок «логин-пароль» и другой конфиденциальной информации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Шлычковой, в 2024 году количество жертв стилеров увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим годом. Она отметила: «Этот тренд только набирает обороты. Информация может уйти в даркнет на перепродажу или быть использована мошенниками для монетизации». В числе прочего, инфостилеры действуют вместе с группами, крадущими криптовалюту, чтобы извлечь выгоду из активов пользователей.

На сессии также упомянули растущее применение технологий искусственного интеллекта, включая дипфейки и голосовые дипфейки, в мошеннических схемах. Эти технологии делают обман более правдоподобным, что увеличивает шанс обмана пользователей.

Председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин заявил: «Дипфейки являются большим вызовом. Технологии развиваются активно, и нам уже сегодня нужно думать, как мы будем этому противодействовать. Конечно, технология дипфейков может быть довольно критичной для развития».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Артем Шейкин выразил уверенность в том, что 2025 год станет переломным в борьбе с мошенничеством, подчеркнув необходимость анализа законов и межведомственного взаимодействия с использованием платформ «Антифрод» и «Антифишинг».

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер напомнил о законе, усиливающем ответственность за халатное обращение с персональными данными. Он отметил, что новые технологии должны быть безопасны для пользователей.

На саммите также говорили об ожиданиях от искусственного интеллекта. Анна Иванова из Rambler&Co представила результаты исследования о восприятии ИИ в России. Более половины респондентов считают технологии ИИ удобными и полезными. Александр Михеев из АПРИОРИ подчеркнул интерес к играм с национальной тематикой, которые активно поддерживаются российской аудиторией.