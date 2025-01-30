В НАТО признали превосходство российских БПЛА в Арктике

Reuters: Россия опередила НАТО в разработке арктических военных беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия «лидирует в гонке за контроль над Арктикой», превосходя НАТО в создании беспилотников для применения при экстремально низких температурах, пишет ТАСС, ссылаясь на Reuters и мнение военных аналитиков из стран Североатлантического альянса.

Эксперты считают, что Россия имеет значительное преимущество в создании систем, пригодных для работы в сложных климатических условиях Арктики.

В беседе с агентством руководитель исследовательской программы в Корнельском университете Джеймс Паттон Роджерс отметил: «Мы приближаемся к моменту, когда у России будут не только беспилотные системы наблюдения вдоль Северного морского пути, но и военные БПЛА, которые будут постоянно патрулировать эти районы».

По данным Reuters, страны НАТО уже активно пытаются увеличить темпы разработки собственных «арктических беспилотников», чтобы догнать Россию. США вложили значительные средства в создание БПЛА большой дальности для мониторинга и сбора информации в Арктике, что подчеркивает стратегическое значение данного региона для мировых держав.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости разработать целостный подход к арктической политике альянса. Ранее сообщалось, что Гренландия подойдет Америке для создания базы северного флота США.