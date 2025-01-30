Украинский шпион получил 11 лет строгого режима в Петербурге

Суд в Петербурге приговорил гражданина Украины к 11 годам за шпионаж

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Петербурге вынес приговор гражданину Украины Ивану Забавскому за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости». Согласно решению суда, Забавский будет отбывать наказание в колонии строгого режима сроком на 11 лет.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как дело было помечено грифом «совершенно секретно». Забавский признан виновным в сборе и передаче иностранной разведке информации, представляющей угрозу безопасности Российской Федерации.

Пресс-служба судов Петербурга уточнила, что Забавский является уроженцем Харьковской области и имеет гражданство Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы ДНР задержали украинского шпиона в Мариуполе за шпионаж в интересах Украины задержали, ФСБ в Севастополе задержала шпиона за сбор данных для Украины задержала, а также в декабре 2024 года задержала россиянина за передачу фото объектов топливно-энергетического комплекса Киеву.