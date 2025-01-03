Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Токаев связал кризис в Казахстане с саммитом СНГ
Токаев: Участие Назарбаева в саммите СНГ способствовало кризису власти в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что участие бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева в саммите СНГ в Петербурге в 2021 году стало ключевым фактором, способствовавшим кризису власти в республике.
Участие бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в неформальном саммите Содружества Независимых Государств в Петербурге в декабре 2021 года стало одним из факторов, предопределивших кризис власти в республике. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі», передает ТАСС. Токаев подчеркнул, что Назарбаев, оставаясь на посту председателя Совета безопасности после отставки, не проявлял политической деликатности. Он регулярно проводил совещания, что вызывало удивление у общественности и зарубежных дипломатов.
Токаев отметил, что заявления Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года, а также его участие в саммите СНГ, породили слухи о двоевластии. Президент Казахстана подчеркнул, что необходимо честно оценивать прошлое и признавать как достижения, так и упущения Назарбаева на посту президента.
Назарбаев, первый президент Казахстана, возглавлял республику с 1991 по 2019 год. В марте 2019 года он сложил полномочия президента, сохранив за собой посты главы Совета безопасности и члена Конституционного совета. После беспорядков в начале 2022 года пост председателя Совета безопасности был передан Токаеву.