Богомаз: При обстреле ВСУ в брянском селе погиб человек

Взрывы в Киеве повредили здания Рады

Спикер украинского парламента Стефанчук сообщил о повреждении зданий Рады в результате взрывов в Киеве

Tекст: Антон Антонов

Стефанчук в соцсетях заявил, что «взрывная волна повредила» административные здания Рады. На выложенных им фотографиях можно увидеть выбитые окна и поврежденные осколками кровлю и стены правительственных зданий, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду утром на Украине прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в Киеве и восьми областях страны. Национальный банк Украины сообщил о повреждении здания, где пострадали крыша и окна.

Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Киеве беспилотник попал в здание рядом с офисом Зеленского из-за отсутствия эшелонированной системы ПВО. Украинский Генштаб подтвердил информацию Guardian о том, что военное руководство отдало приказ подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты.