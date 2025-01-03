Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Богомаз: При обстреле ВСУ в брянском селе погиб человек
В Брянской области в результате обстрела украинских боевиков погиб мирный житель, сообщил глава региона Александр Богомаз в пятницу.
ВСУ совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района, погиб мирный житель, написал в своем Telegram-канале Богомаз.
«Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», – подчеркнул губернатор.
Он отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ночью Богомаз сообщал, что над территорией региона сбиты восемь украинских беспилотников.