Чешский экс-хоккеист Гашек поддержал возвращение россиян на международные турниры

Tекст: Александра Юдина

Гашек заявил о своем желании видеть российских спортсменов на международных соревнованиях, передает RT.

Он отметил, что хотел бы их возвращения, но подчеркнул важность отсутствия рекламы их действий.

Это заявление стало для многих неожиданным, так как ранее Гашек неоднократно выражал русофобские взгляды в контексте ситуации на Украине.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф выразил желание увидеть скорейшее возвращение сборной России по хоккею к международным соревнованиям, а систему подсчета очков в рейтинге IIHF решили изменить из-за места сборной России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация хоккея планировала решить вопрос о допуске сборных России и Белоруссии к чемпионату мира 2026 года в начале февраля, а также сообщала, что ранее сборным России и Белоруссии было отказано в участии в чемпионатах мира 2023 и 2024 годов из-за событий на Украине.