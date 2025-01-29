Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.4 комментария
Гашек поддержал возвращение россиян на международные турниры
Чешский экс-хоккеист Гашек поддержал возвращение россиян на международные турниры
Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек выразил надежду на возвращение российских спортсменов на международные турниры, но с условием отсутствия рекламы их действий.
Гашек заявил о своем желании видеть российских спортсменов на международных соревнованиях, передает RT.
Он отметил, что хотел бы их возвращения, но подчеркнул важность отсутствия рекламы их действий.
Это заявление стало для многих неожиданным, так как ранее Гашек неоднократно выражал русофобские взгляды в контексте ситуации на Украине.
Ранее президент IIHF Люк Тардиф выразил желание увидеть скорейшее возвращение сборной России по хоккею к международным соревнованиям, а систему подсчета очков в рейтинге IIHF решили изменить из-за места сборной России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация хоккея планировала решить вопрос о допуске сборных России и Белоруссии к чемпионату мира 2026 года в начале февраля, а также сообщала, что ранее сборным России и Белоруссии было отказано в участии в чемпионатах мира 2023 и 2024 годов из-за событий на Украине.