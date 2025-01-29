Румынские истребители подняли из-за дронов у границы

Истребители F-16 Румынии подняли по тревоге из-за дронов у границы с Украиной

Tекст: Александра Юдина

Два румынских истребителя F-16 были подняты в воздух из-за появления дронов в украинском воздушном пространстве вблизи границы с Румынией, передает ТАСС.

Инцидент произошел утром 29 января, когда системы мониторинга Министерства обороны зафиксировали несколько БПЛА, направлявшихся к румынской границе.

В ответ на это около 03.20 по местному времени два истребителя F-16 ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции, взлетели с 86-й авиабазы в Борче. Их задачей было мониторинг воздушной ситуации в регионе. Через два часа истребители вернулись на базу.

В это же время в зоне Килия-Веке был передан сигнал тревоги, который отменили в 04.08. Министерство обороны Румынии уточнило, что проникновения беспилотников в национальное воздушное пространство зафиксировано не было.

Напомним, 15 января Польша привела в действие авиацию и системы ПВО после атак России на западе Украины.