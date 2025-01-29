Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.4 комментария
Румынские истребители подняли из-за дронов у границы
Истребители F-16 Румынии подняли по тревоге из-за дронов у границы с Украиной
Румынские истребители F-16 поднялись по тревоге из-за дронов в украинском небе, направлявшихся к границе, сообщает пресс-служба румынского военного ведомства.
Два румынских истребителя F-16 были подняты в воздух из-за появления дронов в украинском воздушном пространстве вблизи границы с Румынией, передает ТАСС.
Инцидент произошел утром 29 января, когда системы мониторинга Министерства обороны зафиксировали несколько БПЛА, направлявшихся к румынской границе.
В ответ на это около 03.20 по местному времени два истребителя F-16 ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции, взлетели с 86-й авиабазы в Борче. Их задачей было мониторинг воздушной ситуации в регионе. Через два часа истребители вернулись на базу.
В это же время в зоне Килия-Веке был передан сигнал тревоги, который отменили в 04.08. Министерство обороны Румынии уточнило, что проникновения беспилотников в национальное воздушное пространство зафиксировано не было.
Напомним, 15 января Польша привела в действие авиацию и системы ПВО после атак России на западе Украины.