Азербайджан анонсировал скорое обнародование итогов расследования крушения самолета AZAL

Помощник Алиева анонсировал скорое обнародование итогов расследования крушения самолета AZAL

Tекст: Александра Юдина

По его словам, информация о результатах расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan airlines будет представлена общественности в ближайшее время, передает ТАСС.

Расследование ведется в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы обеспечить всестороннее рассмотрение всех обстоятельств происшествия.

Власти Азербайджана намерены проинформировать общественность о результатах как можно скорее, чтобы исключить слухи и домыслы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посла России в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана в связи с публикациями в российских СМИ о крушении самолета AZAL, которые были названы дезинформацией и якобы противоречащими Декларации о союзничестве.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым отметил безосновательность обвинений против России в азербайджанских СМИ, выразив недоумение по поводу антироссийских публикаций.

Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании катастрофы AZAL под Актау, следственные органы уже работают над выяснением причин трагедии. Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку носят доверительный характер, закрытых тем нет.