Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.4 комментария
Азербайджан анонсировал скорое обнародование итогов расследования крушения самолета AZAL
Помощник Алиева анонсировал скорое обнародование итогов расследования крушения самолета AZAL
Результаты расследования причин крушения пассажирского самолета AZAL около казахстанского города Актау будут обнародованы скоро, сообщил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.
По его словам, информация о результатах расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan airlines будет представлена общественности в ближайшее время, передает ТАСС.
Расследование ведется в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы обеспечить всестороннее рассмотрение всех обстоятельств происшествия.
Власти Азербайджана намерены проинформировать общественность о результатах как можно скорее, чтобы исключить слухи и домыслы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посла России в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана в связи с публикациями в российских СМИ о крушении самолета AZAL, которые были названы дезинформацией и якобы противоречащими Декларации о союзничестве.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым отметил безосновательность обвинений против России в азербайджанских СМИ, выразив недоумение по поводу антироссийских публикаций.
Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании катастрофы AZAL под Актау, следственные органы уже работают над выяснением причин трагедии. Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку носят доверительный характер, закрытых тем нет.