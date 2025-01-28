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    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать..

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

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    28 января 2025, 22:15 • Новости дня

    Депутат: Россия готова максимально быстро открыть допучастки на выборах президента Абхазии

    Депутат Матвейчев: Москва готова удовлетворить просьбы жителей Абхазии об открытии допучастков на выборах президента республики

    Депутат: Россия готова максимально быстро открыть допучастки на выборах президента Абхазии
    @ Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Отдать голос за будущее своей страны – право каждого ее гражданина. Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы абхазы смогли выразить свое мнение на выборах президента республики на территории нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. Ранее в ЦИК объявили о готовности открыть в России допучастки на выборах президента Абхазии.

    «В России проживает огромное число граждан Абхазии. Все они с трепетом относятся к судьбе своей Родины и никто из них не хочет быть в стороне, когда решается судьба республики. Проголосовать за понравившегося кандидата на выборах президента страны – их неотъемлемое право», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Поэтому их просьба открыть на территории РФ большее количество участков вполне понятна. Примечательно, что глава ЦИК России Элла Памфилова уже сообщила, что комиссия готова поддержать чаяния абхазцев. В сложившейся ситуации необходимо дождаться решения избирательных структур кавказской республики», – говорит он.

    «Если Абхазия согласится открыть большее число участков в России, то этот процесс можно будет организовать максимально оперативно. Конечно, сейчас имеется юридическое препятствие: по законам этого государства избирательные комиссии должны быть сформированы не позднее, чем за 30 дней до начала голосования», – рассуждает собеседник.

    «Но при желании эту норму можно изменить. В текущей ситуации это очень важно. Политическая обстановка в республике накалена до предела. В таких условиях необходимо дать возможность волеизъявления максимальному числу граждан, чтобы ни у кого не было шанса в будущем усомниться в итогах выборов», – заключил Матвейчев.

    Ранее в ЦИК объявили о готовности открыть в России дополнительные участки на выборах президента Абхазии. Глава комиссии Элла Памфилова подчеркнула, что в настоящий момент появилось большое число обращений от граждан республики с просьбой организовать новые места для голосования на территории РФ.

    Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов.

    Представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая в разговоре с газетой ВЗГЛЯД обратил внимание, что для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции, «и в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка». Такую ситуацию он назвал «очевидной несправедливостью». По его мнению, необходимо увеличить число избирательных участков в России, «особенно в тех городах, где проживает большое число абхазов», – помимо Москвы это Черкесск, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Майкоп и Сочи.

    Прежний президент республики Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним свой пост оставил и премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.

    28 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен заместителем полпреда в ПФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

    В мае 2023 года Тихонов стал одним из 83 участников программы, реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, сообщается на сайте программы «Время героев».

    Говоря о программе, Тихонов подчеркнул ее востребованность и высокий уровень подготовки: «Программа «Время героев» прежде всего – это возможность служить своей стране». Он отметил, что участники проходят серьезный отбор и получают возможность работы на федеральном уровне.

    В ходе стажировок Тихонов сосредоточился на развитии патриотического направления и адаптации участников СВО. Он отметил, что его наставником был полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Вместе они обсуждали перспективы региональных и окружных патриотических проектов.

    Комаров, подчеркнув востребованность опыта Тихонова, заявил: «Глава государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что участники СВО – кадровое будущее страны». Комаров уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Тихонову успешно справляться с задачами.

    Тихонов заявил, что в своей новой должности будет уделять внимание поддержке участников СВО и их семей. Он отметил важность этого вопроса в Год защитника Отечества, подчеркнув, что работа в Поволжье уже ведется активно.

    Ранее состоялось 19 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.

    Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Напомним, региональные аналоги проекта «Время героев» запустили в субъектах России.

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    28 января 2025, 06:10 • Новости дня
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке

    Жительница Новогродовки заявила о пытках и казни российских военнопленных

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Новогродовки стала свидетельницей казни российских военнопленных бойцами ВСУ, отметив, что сначала их избивали, а затем расстреляли.

    Жительница Новогродовки Елена рассказала о шокирующих событиях, свидетелем которых она стала в Новогродовке. По ее словам, ВСУ привезли российских пленных из Авдеевки. На глазах у них были повязки, руки связаны, передает РИА «Новости».

    Елена утверждает, что сначала ВСУ жестоко избивали пленных, нанося удары в пятки и другие чувствительные места. «Видела, как украинцы казнили русских», – сказала она. Затем, по ее словам, пленных расстреляли. Она призналась, что случайно стала свидетелем этого ужаса, проезжая мимо места событий.

    Ранее житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами. По его словам, ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, поэтому расстреливали мирное население, включая подростков и детей.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    27 января 2025, 23:44 • Новости дня
    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ

    Макаревич объяснил, почему не хочет жертвовать средства на ВСУ

    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Музыкант Андрей Макаревич заявил о своем нежелании делать финансовые пожертвования в пользу украинских вооруженных сил, связав это с заботой о близких в России, которые могут пострадать от ударов ВСУ.

    «Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», - заявил Макаревич (признан в РФ иноагентом) в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом). Он подчеркнул, что его личные чувства и привязанности к семье играют важную роль в его решении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вован и Лексус музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины». Годом ранее он пообещал больше не выступать в России и заявил, что не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию»

    В конце 2024 года представитель Макаревича сообщил, что музыкант больше не владеет имуществом и бизнесом в России.

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    28 января 2025, 08:36 • Новости дня
    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля

    Посол сообщила о начале возвращения россиян из Израиля после релокации

    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россияне, перебравшиеся в Израиль, стали возвращаться в Россию, отметила посол Симона Гальперин, подчеркнув, что некоторые граждане продолжают жить в обеих странах.

    По ее словам, россияне, которые релоцировались в Израиль, начали возвращаться обратно в Россию, передает ТАСС.

    Она отметила, что возвращение россиян связано с наличием у них работы и жизни в России.

    Гальперин подчеркнула, что у Израиля нет статистики по количеству вернувшихся, но факт возвращения очевиден. По ее словам, некоторые россияне оформляют гражданство Израиля и приезжают туда на время, но затем возвращаются в Россию.

    Посол также отметила, что существуют граждане, которые живут «на линии» между двумя странами. Израиль спокойно относится к двойному и даже тройному гражданству, что позволяет россиянам беспрепятственно проживать в обеих странах.

    Ранее президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил, что после начала спецоперации некоторые евреи уехали в Израиль, но большинство из них уже вернулись.

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    28 января 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о новой схеме украинских мошенников с «переводами от ВСУ»

    Мошенники от имени ВСУ отправляли деньги россиянам, угрожая ФСБ

    Tекст: Максим Попов

    Украинские мошенники разработали новую схему, отправляя россиянам небольшие денежные переводы с благодарностью за помощь ВСУ и угрозами сообщить об этом в ФСБ.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash, выходцы с Украины начали отправлять деньги россиянам, добавляя в комментариях к платежу благодарность за помощь ВСУ. После этого они угрожали передать скриншоты перевода в ФСБ, если адресаты не выполнят их требования.

    В публикации отмечается, что подобные «заходы» фиксируются не впервые. Ранее, в ноябре 2024 года, российские СМИ уже предупреждали о схеме, связанной с возбуждением несуществующих уголовных дел против россиян.

    Тогда жертвы украинских мошенников получали письма от якобы представителей ФСБ, Следкома, МВД или прокуратуры. В письмах содержался «скан» постановления о возбуждении уголовного дела за дискредитацию российской армии или финансирование ВСУ. Получатели таких писем также подвергались угрозам со стороны злоумышленников.

    Напомним, в середине января украинский телефонный мошенник дозвонился журналисту российского СМИ и в ходе разговора признал, что Крым «принадлежит Москве», чем вызвал аплодисменты всей редакции.

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    28 января 2025, 04:39 • Новости дня
    Стало известно о продаже «М.Видео-Эльдорадо» ПСБ за 300 млрд рублей

    Промсвязьбанк ведет переговоры о покупке «М.Видео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей

    Tекст: Максим Попов

    Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» может быть продана Промсвязьбанку за 300 млрд рублей, что позволит новому владельцу оптимизировать магазины и сосредоточиться на российской электронике.

    Владельцы сети магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже, сообщил «Коммерсант». Основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ), который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ретейлера «Связной». По данным источников, сумма потенциальной сделки может составить 300 млрд рублей с учетом товарных активов.

    В публикации говорится, что ПСБ уже провел аудит «М.Видео-Эльдорадо», но окончательное решение пока не принято. Изначально интерес к покупке проявлял также «Сбер», который хотел увеличить свои пункты выдачи для маркетплейса «Мегамаркет», но позже отказался от переговоров. Среди потенциальных покупателей также назывался ВТБ.

    В «М.Видео-Эльдорадо» отказались комментировать слухи, а представители ПСБ, «Сбера» и ВТБ не ответили на запросы издания.

    Ранее Кремль ответил на вопрос о возможности запрета продажи IPhone и другой техники Apple в России.

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    28 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Посол России в Сеуле оценил вероятность поставок южнокорейского оружия ВСУ

    Посол России: Южная Корея всерьез восприняла предостережения о поставках оружия Украине

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Южной Кореи обратило внимание на предупреждения Москвы относительно военных поставок Украине, сообщил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.

    «Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», – приводят «Известия» слова Зиновьева.

    Дипломат подчеркнул, что значительная часть населения Южной Кореи отрицательно относится к идее поставок военной техники в Киев. Это, по его словам, свидетельствует о том, что общественное мнение в стране играет важную роль в формировании государственной политики.

    Кроме того, посол отметил, что в настоящее время приоритетом для южнокорейского правительства являются внутренние вопросы и развитие отношений с администрацией Дональда Трампа, что также может повлиять на их отношение к международным обязательствам и потенциальным поставкам вооружения.

    Напомним, в ноябре прошлого года Россия предупредила о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые «могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой». После этого правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже ЗРК «Чхонгун» и других вооружений.

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    28 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским
    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам – в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией.

    «Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ (о запрете ведения переговоров с РФ – прим. ТАСС), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» – подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной рады Украины.



    Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что украинские власти декретом запретили себе переговоры с Москвой, что делает любые договоренности с Киевом заранее нелегитимными.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Турецкая проправительственная газета Hurriyet писала, что переговоры по Украине могут начаться в апреле.

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    28 января 2025, 11:38 • Новости дня
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Существует немало исторических примеров того, как американский политический класс при необходимости готов расправиться с оппонентом. Этот опыт, а также заявления Вашингтона последних лет свидетельствуют о том, что обвинения Такера Карлсона могут быть небезосновательными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Климов. Ранее американский журналист Карлсон заявил о попытках администрации экс-президента США Байдена убить Владимира Путина.

    «Если заявление Такера Карлсона о попытках администрации Джо Байдена устранить президента России подтвердится фактами, меня это сильно не удивит», – сказал сенатор Андрей Климов. Как отметил собеседник, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – считает парламентарий.

    Кроме того, существует немало исторических примеров того, как «американский политический класс при необходимости готов расправиться с любым», добавил Климов. «Вспомним президента Джона Кеннеди. Политик хотел проводить более умеренный курс, выступал за сближение Вашингтона с Москвой. В результате его убили», – напомнил спикер.

    Что касается внешнеполитических операций, то спецслужбы США организовывали более сотни покушений на Фиделя Кастро. «Смерть президента Чили Сальвадора Альенде стала результатом спланированного ЦРУ заговора в отношении законных властей страны, – считает сенатор. – Таким образом, и исторический опыт, и заявления администрации Байдена последних лет свидетельствуют о том, что гипотеза Карлсона может иметь основания».

    «По мере того как новыми руководителями Белого дома будут открываться документы и сведения о политике предшественников, появится немало пищи для серьезного анализа, а может быть, и для соответствующих обвинительных заключений. К слову, Байден предусмотрительно фактически выписал индульгенцию своим ближайшим родственникам. Дыма без огня в данном случае точно не бывает», – заключил Климов.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    28 января 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин: Надо пересаживать чиновников на российские автомобили
    Путин: Надо пересаживать чиновников на российские автомобили
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками «АвтоВАЗа» заявил, что его поручение о пересадке чиновников на автомобили отечественного производства пока не выполнено в полном объеме.

    Глава государства подчеркнул, что работа в этом направлении должна быть доведена до конца, несмотря на имеющиеся трудности, передает ТАСС.

    «Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», – отметил Путин.

    По его словам, одной из главных проблем является сложность в определении того, что именно считать произведенной в России машиной. В этой связи специалисты занимаются разработкой критериев, которые позволят более четко определить уровень локализации автомобилей. Путин заверил, что лично участвует в работе над этой задачей.

    Он выразил уверенность в необходимости пересадки чиновников на российские автомобили, отметив, что такая идея уже получила соответствующее продолжение.

    Напомним, Путин во вторник отправился с рабочей поездкой в Самарскую область, она началась с посещения завода «АвтоВАЗ», где ему показали предсерийный автомобиль «Лада Искра». Главе государства также презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива».

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    28 января 2025, 21:17 • Новости дня
    Путин заявил о «почти нулевом» суверенитете Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится через месяц-два, если Киев лишится вооружений и финансовой поддержки Запада. Он сказал, что в этом смысле у Украины «почти нулевой» суверенитет.

    Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быстро закончиться при определенных условиях, передает ТАСС.

    «Они же могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», – сказал он.

    «В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», – добавил президент.

    Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предсказал крах Украины без переговоров до лета, а американский сенатор Томми Табервилл заявил, что Россия занимает выигрышную позицию в конфликте на Украине, несмотря на финансовую поддержку Киева Соединенными Штатами.

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    28 января 2025, 02:03 • Новости дня
    Вильфанд спрогнозировал повышении температуры в России на два градуса

    Гидромет сообщил о потеплении в центре европейской России в следующем десятилетии

    Tекст: Максим Попов

    В ближайшие десять лет температура в центре европейской России может подняться на два градуса относительно конца прошлого века, предупредил Гидромет, указывая на вероятное превышение порога в 1,5 градуса.

    Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в следующем десятилетии средняя температура в центре европейской части России и Центральном Черноземье может быть выше на два градуса по сравнению с концом прошлого века, передает ТАСС.

    Вильфанд подчеркнул, что если условия Парижского соглашения будут выполняться, рост температуры на Земле может замедлиться. Однако в настоящее время выполнение соглашения не стабилизировало температурный рост, и содержание парниковых газов не уменьшается. Даже если полностью прекратить эмиссию парниковых газов, их накопленная часть уменьшится только через 30 лет.

    Метеоролог добавил, что существуют большие сомнения в том, что порог в 1,5 градуса по недопущению повышения температуры, установленный Парижским соглашением, не будет превышен. Он также отметил, что повышение температуры затронет и зимние месяцы.

    Напомним, Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года, к нему присоединились 195 государств. По его условиям страны-участницы обязались добровольно сокращать выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или два градуса по сравнению с доиндустриальной экономикой.

    Накануне синоптики спрогнозировали повышение температуры на 75-85% территории России.

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    28 января 2025, 01:47 • Новости дня
    На Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа

    Власти ввели карантин на территории Темрюкском районе, Анапы и Новороссийска

    Tекст: Максим Попов

    На побережье Краснодарского края, включая Темрюкский район, Анапу и Новороссийск, введен карантин из-за обнаружения птичьего гриппа в тушках диких птиц.

    На побережье Краснодарского края, включая участки Темрюкского района, Анапы и Новороссийска, введен карантин из-за обнаруженного птичьего гриппа в тушках диких птиц, передает РИА «Новости».

    «В целях ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц (в трупах диких и синантропных птиц обнаружена РНК вируса гриппа А)… Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территориях: село Витязево, пляж, поселок Ильич, берег Динского залива, городской округ город-герой Новороссийск, Суджукская коса», – говорится в сообщении губернатор Вениамина Кондратьева.

    Уточняется, что угроза заражения действует в радиусе пяти километров от карантинных зон. Среди ограничений – запрет на лечение больных птиц, а также посещение очагов эпидемии посторонними лицами.

    До этого сообщалось, что волонтеры спасли птиц, пострадавших от разлива мазута в Краснодарском крае.

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    28 января 2025, 03:56 • Новости дня
    Житель Часова Яра обвинил украинских военных в мародерстве

    Павел Морковин рассказал о массовых грабежах украинскими военными в Часовом Яре

    Tекст: Максим Попов

    Житель Часова Яра Павел Морковин сообщил, что украинские военные систематически грабили его имущество, используя военную технику, и отправляли награбленное домой через «Новую почту».

    Житель Часова Яра Павел Морковин сообщил о массовом мародерстве украинских военных в городе, передает РИА «Новости». По его словам, ВСУ использовали военную технику для кражи личного имущества местных жителей. Морковин сообщил, что его фура и прицеп были украдены 110-й бригадой ВСУ с использованием бронетранспортеров.

    Житель Часова Яра отметил, что продуктовый магазин, которым он владел, также подвергся грабежу. «Приезжаю я на работу. Стоит БТР-80. Я четко знал, что это харьковская тероборона. Открыли магазин. И выносят остатки продуктов, грузят в свой БТР», – приводит агентство слова бизнесмена. По его словам, солдаты возвращались на следующий день и снова продолжали грабить.

    Морковин подчеркнул, что подобные инциденты были не редкостью в Часовом Яре. Он рассказал, что украинские солдаты также обворовывали квартиры, снимая двери, и крали велосипеды из дворов. Награбленное, по словам Морковина, они отправляли домой по «Новой почте».

    До этого жительница города Суджи Наталья Разуменко сообщила, что украинские боевики вывезли из города на Украину золото, мобильные телефоны и мебель, используя микроавтобусы. Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    28 января 2025, 00:29 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

    При падении БПЛА в Белгородском районе пострадали семь домов

    Tекст: Максим Попов

    В результате падения обломков беспилотника в селе Никольское Белгородской области повреждены семь домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как уточнил Гладков в Telegram, в результате падения обломков БПЛА в селе Никольское были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов. По его словам, предварительно обошлось без пострадавших.

    Ранее российские ПВО уничтожили пять украинских дронов, из которых три были сбиты над Крымом и по одному над Курской и Белгородской областями.

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