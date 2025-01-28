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Депутат: Россия готова максимально быстро открыть допучастки на выборах президента Абхазии
Депутат Матвейчев: Москва готова удовлетворить просьбы жителей Абхазии об открытии допучастков на выборах президента республики
Отдать голос за будущее своей страны – право каждого ее гражданина. Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы абхазы смогли выразить свое мнение на выборах президента республики на территории нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. Ранее в ЦИК объявили о готовности открыть в России допучастки на выборах президента Абхазии.
«В России проживает огромное число граждан Абхазии. Все они с трепетом относятся к судьбе своей Родины и никто из них не хочет быть в стороне, когда решается судьба республики. Проголосовать за понравившегося кандидата на выборах президента страны – их неотъемлемое право», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Поэтому их просьба открыть на территории РФ большее количество участков вполне понятна. Примечательно, что глава ЦИК России Элла Памфилова уже сообщила, что комиссия готова поддержать чаяния абхазцев. В сложившейся ситуации необходимо дождаться решения избирательных структур кавказской республики», – говорит он.
«Если Абхазия согласится открыть большее число участков в России, то этот процесс можно будет организовать максимально оперативно. Конечно, сейчас имеется юридическое препятствие: по законам этого государства избирательные комиссии должны быть сформированы не позднее, чем за 30 дней до начала голосования», – рассуждает собеседник.
«Но при желании эту норму можно изменить. В текущей ситуации это очень важно. Политическая обстановка в республике накалена до предела. В таких условиях необходимо дать возможность волеизъявления максимальному числу граждан, чтобы ни у кого не было шанса в будущем усомниться в итогах выборов», – заключил Матвейчев.
Ранее в ЦИК объявили о готовности открыть в России дополнительные участки на выборах президента Абхазии. Глава комиссии Элла Памфилова подчеркнула, что в настоящий момент появилось большое число обращений от граждан республики с просьбой организовать новые места для голосования на территории РФ.
Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов.
Представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая в разговоре с газетой ВЗГЛЯД обратил внимание, что для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции, «и в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка». Такую ситуацию он назвал «очевидной несправедливостью». По его мнению, необходимо увеличить число избирательных участков в России, «особенно в тех городах, где проживает большое число абхазов», – помимо Москвы это Черкесск, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Майкоп и Сочи.
Прежний президент республики Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним свой пост оставил и премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.