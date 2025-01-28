Депутат: Россия готова максимально быстро открыть допучастки на выборах президента Абхазии

Депутат Матвейчев: Москва готова удовлетворить просьбы жителей Абхазии об открытии допучастков на выборах президента республики

Tекст: Олег Исайченко

«В России проживает огромное число граждан Абхазии. Все они с трепетом относятся к судьбе своей Родины и никто из них не хочет быть в стороне, когда решается судьба республики. Проголосовать за понравившегося кандидата на выборах президента страны – их неотъемлемое право», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Поэтому их просьба открыть на территории РФ большее количество участков вполне понятна. Примечательно, что глава ЦИК России Элла Памфилова уже сообщила, что комиссия готова поддержать чаяния абхазцев. В сложившейся ситуации необходимо дождаться решения избирательных структур кавказской республики», – говорит он.

«Если Абхазия согласится открыть большее число участков в России, то этот процесс можно будет организовать максимально оперативно. Конечно, сейчас имеется юридическое препятствие: по законам этого государства избирательные комиссии должны быть сформированы не позднее, чем за 30 дней до начала голосования», – рассуждает собеседник.

«Но при желании эту норму можно изменить. В текущей ситуации это очень важно. Политическая обстановка в республике накалена до предела. В таких условиях необходимо дать возможность волеизъявления максимальному числу граждан, чтобы ни у кого не было шанса в будущем усомниться в итогах выборов», – заключил Матвейчев.

Ранее в ЦИК объявили о готовности открыть в России дополнительные участки на выборах президента Абхазии. Глава комиссии Элла Памфилова подчеркнула, что в настоящий момент появилось большое число обращений от граждан республики с просьбой организовать новые места для голосования на территории РФ.

Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов.

Представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая в разговоре с газетой ВЗГЛЯД обратил внимание, что для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции, «и в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка». Такую ситуацию он назвал «очевидной несправедливостью». По его мнению, необходимо увеличить число избирательных участков в России, «особенно в тех городах, где проживает большое число абхазов», – помимо Москвы это Черкесск, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Майкоп и Сочи.

Прежний президент республики Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним свой пост оставил и премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.