Президент Литвы назвал историю с замминистра финансов Гавриловым неприемлемой

Президент Литвы осудил замминистра Гаврилова за профиль в «ВКонтакте» и высказывания о павших солдатах

Tекст: Дарья Григоренко

Науседа назвал неприемлемой ситуацию с Гавриловым, который подвергся критике за свои публичные высказывания о павших солдатах и за наличие в прошлом профиля в социальной сети «ВКонтакте», где были размещены песни, прославляющие СССР, передает ТАСС.

Науседа подчеркнул важность оценки всех обстоятельств департаментом госбезопасности и принятия решения, если окажется, что какие-либо действия Гаврилова не соответствуют его статусу. Президент отметил: «Если не виноват, значит, не виноват, но если есть вещи, которые не согласуются со статусом должностного лица, решение должно быть принято незамедлительно».

Президенту Литвы трудно представить, как человек мог делиться такой информацией, «да еще в русской сети». «Просто не о чем говорить», – заявил он.

Ситуация вокруг Гаврилова получила новое развитие после того, как один из слушателей национального радио LRT обнаружил его аккаунт в «ВКонтакте» с песнями, прославляющими СССР. Ранее Гаврилов заявил новостному порталу 15min, что павшие солдаты достойны уважения, и он отдает дань памяти своим воевавшим дедам, посещая в День Победы Антакальнисский мемориал.

Напомним, в январе замминистра финансов Литвы Валентин Гаврилов оказался в центре скандала из-за поздравлений с Днем Победы, что вызвало недовольство членов Социал-демократической партии и президента страны.