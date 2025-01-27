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ФБР провело учения по реагированию на ядерные аварии в Нью-Йорке
ФБР организовало межведомственные учения по реагированию на ядерные аварии Нью-Йорке
В штате Нью-Йорк начались масштабные учения по реагированию на ядерные аварии с участием различных ведомств, включая министерства обороны и энергетики США.
В период с 26 по 31 января на территории штата Нью-Йорк проходят масштабные межведомственные учения по реагированию на ядерные аварии. Мероприятие организовало Федеральное бюро расследований (ФБР), и в нем приняли участие представители министерств обороны, энергетики и внутренней безопасности США, национальной администрации по ядерной безопасности, а также местные полицейские, пожарные и сотрудники органов здравоохранения, передает РИА «Новости».
Учения проходят в окрестностях города Скенектади и близлежащих округах Олбани, Саратога и Скенектади. Целью учений была отработка оперативной готовности для реагирования на ядерные аварии как на территории США, так и за границей.
Согласно пресс-релизу ФБР, такие учения проводятся регулярно с 2012 года для повышения уровня безопасности и координации действий различных ведомств в условиях чрезвычайных ситуаций.
Напомним, в 2026 году в штате Вирджиния построят подземный бункер для богатейших людей мира, стоимость которого составит 300 млн долларов, и он будет оснащен апартаментами люкс, ресторанами и бассейном, пишет The Daily Mail.
В США в принципе наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ, что связано с опасениями населения перед ядерными угрозами, прогнозируется, что к 2030 году рынок таких сооружений достигнет 175 млн долларов, отмечает AP.
Между тем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь жителям США и других западных стран сэкономить на постройке бункеров, покупаемых на случай ядерной войны.