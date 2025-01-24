МВД предупредило о вирусе Mamont в Telegram

МВД сообщило о вирусе Mamont в Telegram, считывающем СМС и перехватывающем данные пользователей

Tекст: Мария Иванова

Министерство внутренних дел России через Telegram-канал УБК МВД предупредило пользователей о распространении вредоносного ПО в мессенджере Telegram.

Рассылка вируса Mamont осуществляется через файлы с расширением .apk, которые злоумышленники отправляют пользователям вместе с вопросом: «Это ты на видео?». Название файла обычно включает слово «видео» в различных вариациях.

При открытии файла на устройстве устанавливается приложение, которое заражает его трояном Mamont. Этот вирус способен считывать push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи пользователя. Более того, Mamont автоматически пересылает данный файл всем контактам, сохраненным в мессенджере.

Основной целью злоумышленников является получение доступа к платежным средствам пользователей. Однако, как сообщают специалисты, личные данные и другая информация с устройства также могут быть использованы в противоправных целях. МВД настоятельно рекомендует не открывать файлы из неизвестных источников, чтобы избежать заражения устройства.

Ранее МВД выявило новую схему мошенничества, где под видом интернет-заказов пользователям предлагают скачать приложение, оказывающееся трояном, что ставит под угрозу их личные данные.

Отметим, что в 2024 году активность хакеров в даркнете выросла на 30%, достигая до 2 тыс. объявлений в месяц, особенно популярны услуги для DDoS-атак и махинаций с криптовалютами.