Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
Гости Трампа на инаугурации получили медали и газировку в подарок
Личные гости Трампа на инаугурации получили медаль и диетическую колу
На инаугурации Дональда Трампа гости получили подарочные наборы, включавшие медаль с его портретом и бутылку диетической колы, что стало сюрпризом для приглашенных.
Портал Page Six сообщил, что на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа его личные гости получили особые подарочные наборы. В набор входили медаль с профилями Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, а также бутылка его любимого напитка – диетической колы – с изображением Белого дома.
Кроме того, в подарочный комплект вошли елочная игрушка, большой кожаный блокнот, памятная монета и сумка-шоппер. Все эти предметы имели изображение Капитолия и выполнены в красном цвете Республиканской партии США.
Трамп официально вступил в должность президента США второй раз, приняв присягу 20 января на церемонии в Капитолии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордные 250 млн долларов на свою инаугурацию, причем среди спонсоров оказались крупные технологические компании, такие как Meta*, Apple и Microsoft, а также игроки криптовалютной индустрии.
Гостям инаугурации предложили игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural, что вызвало удивление, так как в речи президента не упоминались Россия или Украина.