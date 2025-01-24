Ленобласть и Ямал внедрили программы поддержки и обучения участников СВО

Tекст: Александра Юдина

В Ленинградской области стартовала инициатива «Герои команды 47», аналог программы «Время героев». Об этом пишет Online47. Программа направлена на помощь в профессиональном развитии участников спецоперации и их интеграцию в экономику региона.

На Ямале утвердили программу обучения для участников и ветеранов спецоперации под названием «Герои ЯМАЛА». Как сообщает официальный сайт ЯНАО, программа включает в себя обучение новым профессиям и поддержку при трудоустройстве.

В Тульской области начался второй этап проекта «Герой71» для бойцов СВО. Губернатор Дмитрий Миляев представил новую платформу для участников спецоперации, сообщает ti71.ru.

Тем временем в Омской области стартовало строительство первого в Сибири центра протезирования. Губернатор Виталий Хоценко и бойцы СВО заложили камень в основание нового учреждения, передает Ростех.

В Красноярском крае открылся спортивно-адаптационный центр для участников СВО. Центр будет заниматься реабилитацией и интеграцией ветеранов в общество через спорт, используя передовые методики и технологии, указывает Telegram-канал филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе.

В Татарстане планируется разработать специальные программы для студентов, участвующих в СВО, что подчеркивает важность образования и поддержания навыков, сообщает Государственная телерадиокомпания «Татарстан».

На Сахалине ветеран СВО Юлиан Красавин, несмотря на установленный протез, активно осваивает новые виды активности, включая сноубординг, пишет Сахалин онлайн.

В Пензе ветеран спецоперации провел занятие по тактической медицине для школьников, что подчеркивает важность передачи опыта и знаний молодому поколению, сообщает Госфонд помощи участникам СВО в Пензе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, региональные кадровые программы по образцу федерального проекта «Время героев» создали в Якутии, Хабаровском крае и Томской области. Ранее региональные аналоги проекта «Время героев» для трудоустройства и интеграции в общество ветеранов СВО запустили в Иркутской области, на Ямале, в Свердловской и Омской областях, в Удмуртии и Калужской области.

Напомним, 14 декабря 2024 года на съезде партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин предложил расширить программу «Время Героев» в регионах.