Нутрициолог рассказала о пользе земляного яблока и других экзотических продуктов

Нутрициолог Деккер назвала полезные свойста неизвестных россиянам продуктов

Tекст: Татьяна Косолапова

Гастрономическая энциклопедия TasteAtlas составила список ста худших блюд мира на 2025 год, в который вошли деликатесы из Швеции, Финляндии, Исландии и Таиланда. Среди них блинчики с кровью оленя, жареные личинки шелкопрядов и шведская пицца кальцоне.



«На мой взгляд, стоит обратить внимание на амарант – невероятно питательное зерно из Южной Америки. Оно богато белком, витаминами и минералами. Я, например, добавляю амарант в хлеб – так получается не только вкусно, но и полезно», – говорит Деккер.

Еще одним невероятно полезным продуктом, о котором мало известно россиянам, является тефф – древняя крупа из Эфиопии, продолжает специалист. Как правило, ее используют для приготовления инджеры (особых кислых лепешек). Нутрициолог же употребляет данную крупу в виде муки, которую использует для приготовления печенья. По ее словам, это отличный способ разнообразить домашнюю выпечку и сделать ее более питательной.

«А для тех, кто следит за уровнем сахара в крови, полезным может стать якон – корнеплод из Перу с низким гликемическим индексом. По вкусу он напоминает что-то среднее между арбузом и яблоком, в связи с чем получил название «земляное яблоко» или «диетический картофель». Его можно использовать в качестве основы для блюд или как полезный перекус. Все эти продукты не только разнообразят меню, но и могут принести значительную пользу здоровью», – заключила Деккер.

Ранее историк кулинарии Павел Сюткин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил популярность таких салатов, как оливье и селедки под шубой, у россиян и объяснил моду на добавление в них кислого яблока. По его словам, это давняя традиция, которая была в том числе показана в фильме «Служебный роман».