Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.8 комментариев
Путин призвал улучшить качество жизни в малых городах России
Путин заявил о необходимости инструментов для роста качества жизни в малых городах
Президент России Владимир Путин предложил разработать инструменты для улучшения качества жизни в малых городах, включая развитие образования и здравоохранения.
На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) он выразил надежду на создание комплекса мер, которые в среднесрочной перспективе позволят добиться существенного прогресса, сообщает РИА «Новости».
«Рассчитываю, что агентство предложит целый комплекс передовых инструментов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах. Речь в том числе о моделях развития образования и здравоохранения, улучшения экологии, создания современной среды для жизни, восстановления памятников культурного наследия», – сказал Путин.
Путин выразил уверенность в том, что предложенные модели станут основой для значительных улучшений в различных аспектах жизни граждан.
Ранее Путин поручил правительству России и комиссиям Государственного совета обеспечить мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми и повышение рождаемости.