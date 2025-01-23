Казахстан отказался от аэродрома для «Бурана» на Байконуре

Премьер-министр Казахстана заявил об отказе от аэродрома Юбилейный на Байконуре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Казахстана не планирует эксплуатацию аэродрома Юбилейный на Байконуре, который был предназначен для посадки космического челнока «Буран», передает ТАСС. Основной причиной отказа является плохое состояние объекта, которое требует существенных финансовых вложений для восстановления. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подчеркнул, что аэродром не соответствует международным стандартам безопасности полетов, и там отсутствует необходимая инфраструктура для приема и обработки грузов.

В ответе Бектенова, опубликованном на сайте Сената, говорится, что инфраструктура аэродрома имеет множество дефектов, включая трещины, разрушения покрытий и износ сооружений. Для восстановления работы аэродрома потребуется не только обновление инфраструктуры, но и приобретение специальной техники и набор персонала. Эти шаги потребуют значительных затрат, что делает проект нецелесообразным в текущих условиях.

Правительство Казахстана считает более перспективным развитие мультимодальных центров в аэропортах других городов страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специальное представительство погранслужбы Комитета нацбезопасности Казахстана начало работать на комплексе «Байконур», а вывести космодром Байконур в Казахстане из-под российской аренды вместе с его инфраструктурой невозможно без нарушений существующих договоренностей.