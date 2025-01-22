Times: Британские офицеры выступили против мирного плана Трампа по Украине

Times: Британские военные опасаются гонки вооружений после мирного соглашения Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

В статье сообщается, что у офицеров министерства обороны Британии есть опасения относительно мирной сделки Трампа, после которой между Россией и Западом может начаться гонка по подготовке армий к будущим конфликтам, передает РИА «Новости».

Генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, возглавляющий корпус быстрого реагирования НАТО, отметил, что в следующем конфликте Россия сможет добиться больших успехов. Он подчеркнул, что подобная ситуация создаст дополнительные угрозы для безопасности в Европе и потребует значительных усилий по подготовке.

Кроме того, союзники по НАТО выразили обеспокоенность тем, что Киев не находится в достаточно сильной позиции для начала переговоров, что может поставить его в невыгодное положение. Опасения связаны с возможной потерей территорий и снижением влияния Украины в регионе.

Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.