Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».10 комментариев
Times: Британские офицеры выступили против мирного плана Трампа по Украине
Times: Британские военные опасаются гонки вооружений после мирного соглашения Трампа
Высокопоставленные офицеры Британии выражают озабоченность по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом урегулирования конфликта на Украине, опасаясь, что это даст России возможность нарастить военную мощь и спровоцировать новую гонку вооружений, сообщило издание Times.
В статье сообщается, что у офицеров министерства обороны Британии есть опасения относительно мирной сделки Трампа, после которой между Россией и Западом может начаться гонка по подготовке армий к будущим конфликтам, передает РИА «Новости».
Генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, возглавляющий корпус быстрого реагирования НАТО, отметил, что в следующем конфликте Россия сможет добиться больших успехов. Он подчеркнул, что подобная ситуация создаст дополнительные угрозы для безопасности в Европе и потребует значительных усилий по подготовке.
Кроме того, союзники по НАТО выразили обеспокоенность тем, что Киев не находится в достаточно сильной позиции для начала переговоров, что может поставить его в невыгодное положение. Опасения связаны с возможной потерей территорий и снижением влияния Украины в регионе.
Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.
Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.