Владелец телекомпании «Имеди» спрогнозировал запрет США на членство Грузии в НАТО

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Когда нам скажут, что не примут в НАТО, это очень многое изменит, и шанс на это большой, – заявил он журналистам. – Потом с какой Россией мы окажемся, которую вообще не знаем и с которой совсем не разговариваем?».

По его словам, «высока вероятность обещания США на непродвижение в дальнейшем НАТО к границам России», сообщает imedinews.ge.

«Если это произойдет, возможно, США скажут, что не введут Грузию в НАТО», – считает Ираклий Рухадзе.

«Отношения нужны со всеми. (Бывший Генсек НАТО) Йенс Столтенберг говорил, что НАТО необходимо иметь постоянную коммуникацию с Россией, нравится это или нет. Грузия должна быть в постоянной коммуникации с Россией», – заявил владелец «Имеди».

Он отметил, что 80% населения Грузии, по данным опросов Национально-демократического института США, желает вступить в Евросоюз, но, согласно этим же опросам, 85% поддерживают начало диалога с Россией.

«Это просто заказ народа», – сказал Ираклий Рухадзе.

«Постоянно меняются интересы России, и наши интересы постоянно меняются. Россия – наш экономический партнер и при этом оккупировала значительную часть наших территорий. Мы всегда должны понимать нашего соседа, который экономически и политически важен для нас, все время должны быть в диалоге с ним», - отметил он.

По его словам, после смены властей в Грузии в 2012 году можно было восстановить дипломатические отношения с Россией, прерванные войной-2008, но сейчас для этого самое плохое время.

Он считает, что в Тбилиси должны анализировать, как поступят Россия, Турция, Иран, если США решит отказаться от вступления Грузии в НАТО.

Также Ираклий Рухадзе полагает, что без вступления в НАТО вопрос членства Грузии в Евросоюзе останется открытым.

«Одиннадцать стран Восточной Европы сначала вступили в НАТО, а потом в ЕС», – отметил он.

«Грузия впервые в течение 2025 года может оказаться в режиме свободного плавания, и это меня очень пугает», – заявил он.