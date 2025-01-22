В Москве в среду ожидается снег и гололедица

Облачная погода и минус 4 градуса прогнозируются в Москве в среду

Tекст: Денис Тельманов

Облачная погода с осадками в виде снега, а также гололедица ожидаются в Москве в среду, сообщает Гидрометцентр. Температура воздуха в дневные часы составит от минус 2 до минус 4 градусов, а ночью, в четверг, может опуститься до минус 5 градусов. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с, а атмосферное давление достигнет 757 мм ртутного столба.



На территории Подмосковья в среду температура воздуха колеблется от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на четверг прогнозируется снижение температуры до минус 8 градусов. Жители региона также могут ожидать снегопад и гололедицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу москвичей ожидает облачная погода с температурой до четырех градусов тепла и западным ветром до 15 м/с со ссылкой. Апрельская погода в Москве привела к формированию лишь заберегов на водоемах, не позволив сформироваться устойчивому ледовому покрову. В Москве на Крещение купели разрешено устанавливать только у берега из-за тонкого льда, что вызвано высокими температурами до трех градусов тепла.