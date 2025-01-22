Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.9 комментариев
В Москве в среду ожидается снег и гололедица
Облачная погода и минус 4 градуса прогнозируются в Москве в среду
В Москве в среду, 22 января, ожидаются облачная погода, снег и минимальная температура до минус 4 градусов, с юго-восточным ветром 7-12 м/с и атмосферным давлением 757 мм рт. ст.
Облачная погода с осадками в виде снега, а также гололедица ожидаются в Москве в среду, сообщает Гидрометцентр. Температура воздуха в дневные часы составит от минус 2 до минус 4 градусов, а ночью, в четверг, может опуститься до минус 5 градусов. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с, а атмосферное давление достигнет 757 мм ртутного столба.
На территории Подмосковья в среду температура воздуха колеблется от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на четверг прогнозируется снижение температуры до минус 8 градусов. Жители региона также могут ожидать снегопад и гололедицу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу москвичей ожидает облачная погода с температурой до четырех градусов тепла и западным ветром до 15 м/с со ссылкой. Апрельская погода в Москве привела к формированию лишь заберегов на водоемах, не позволив сформироваться устойчивому ледовому покрову. В Москве на Крещение купели разрешено устанавливать только у берега из-за тонкого льда, что вызвано высокими температурами до трех градусов тепла.