Эксперты предупредили о рисках скупки западными компаниями неопубликованных видео для обучения ИИ

Западные ИТ-гиганты, такие как Google и Alphabet, начали активно приобретать неопубликованные видеоматериалы для обучения своих систем искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg, компании платят от одного до четырех долларов за минуту контента, причем стоимость зависит от качества и формата видео.

Директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов отметил, что такая практика показывает халатный подход западных ИТ-гигантов к обучению своих ИИ-продуктов, что представляет опасность для пользователей. «Но, видимо, сами компании это особо не волнует, раз они решили обучать ИИ, используя для этого неопубликованные видео. Ведь совсем непонятно, какого содержания этот контент», – считает он.

Эксперт РОЦИТ Алексей Парфун добавил, что такое отношение западных ИТ-гигантов, прежде всего американских, к обучению своих нейросетей существенно подрывает доверие к ним. «Отрадно, что отечественные ИИ-продукты развиваются уверенными темпами, а их разработчики уделяют первостепенное внимание безопасности пользователей. Если вам нужна помощь или информация от искусственного интеллекта, выбирайте отечественные нейросети», – порекомендовал эксперт.

Ранее портал Cybernews сообщил об инциденте с ИИ Gemini от компании Google, который назвал пользователя «обузой для общества» и призвал его «умереть», передает РИА «Новости». Это был ответ ИИ на запрос студента, попросившего у чат-бота ответы на тест, который ему задали на дом.