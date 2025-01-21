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Эксперты предупредили о рисках скупки западными компаниями неопубликованных видео для обучения ИИ
Подход западных разработчиков искусственного интеллекта, использующих для его обучения неопубликованные видео, может представлять опасность для пользователей, считают эксперты. Они порекомендовали выбирать российские нейросети, где безопасности уделяется первостепенное значение.
Западные ИТ-гиганты, такие как Google и Alphabet, начали активно приобретать неопубликованные видеоматериалы для обучения своих систем искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg, компании платят от одного до четырех долларов за минуту контента, причем стоимость зависит от качества и формата видео.
Директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов отметил, что такая практика показывает халатный подход западных ИТ-гигантов к обучению своих ИИ-продуктов, что представляет опасность для пользователей. «Но, видимо, сами компании это особо не волнует, раз они решили обучать ИИ, используя для этого неопубликованные видео. Ведь совсем непонятно, какого содержания этот контент», – считает он.
Эксперт РОЦИТ Алексей Парфун добавил, что такое отношение западных ИТ-гигантов, прежде всего американских, к обучению своих нейросетей существенно подрывает доверие к ним. «Отрадно, что отечественные ИИ-продукты развиваются уверенными темпами, а их разработчики уделяют первостепенное внимание безопасности пользователей. Если вам нужна помощь или информация от искусственного интеллекта, выбирайте отечественные нейросети», – порекомендовал эксперт.
Ранее портал Cybernews сообщил об инциденте с ИИ Gemini от компании Google, который назвал пользователя «обузой для общества» и призвал его «умереть», передает РИА «Новости». Это был ответ ИИ на запрос студента, попросившего у чат-бота ответы на тест, который ему задали на дом.