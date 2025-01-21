Росздравнадзор выявил 8 млн недоброкачественных медизделий

Tекст: Алексей Дегтярев

Фальсификаты удалось выявить в ходе сотрудничества с правоохранительными органами, пояснила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, передает РИА «Новости».

В оборот ежегодно вводится около 17 млрд медицинских изделий, поэтому выявленные 8 млн составляют лишь 0,047% от общего числа. Это включает в себя такие изделия, как шприцы, для которых учет ведется поштучно.

Также в 2024 году благодаря выборочному контролю медикаментов Росздравнадзором было выявлено 230 серий недоброкачественных лекарств. Как правило, каждая серия насчитывает более 1 тыс. упаковок. Кроме того, были проанализированы 140 тыс. сайтов, из которых более 94 тыс. заблокированы для предотвращения доступа к поддельной продукции.

Ранее в январе в Дагестане нашли подпольный склад с более чем пятью тысячами единиц БАДов неизвестного происхождения, часть из них завезли из Турции, другую часть произвели кустарным способом.